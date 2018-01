Ta válka se Zemanem, kterou začal Špidla, musí skončit! Zachraňme ČSSD. Z nitra strany povstali Zimola, Hašek, Foldyna a další. A byl to třesk. Chovanec byl vyzván...

Někteří politici ČSSD se rozhodli zachránit stranu. Založili za tím účelem platformu uvnitř partaje nazvanou jednoduše „Zachraňme ČSSD“. Zakládajícími signatáři platformy Zachraňme ČSSD jsou Jiří Zimola, Jaroslav Foldyna, Karel Goldemund, Jan Grois, Michal Hašek, Zdeněk Koudelka, Stanislav Mrvka, Svatopluk Němeček, Ivo Polák, Jiří Rozbořil, Adam Rykala, Josef Smýkal, Ivana Stráská, Zdeněk Škromach, Karel Šplíchal.

„Toto je neformální platforma, nikoli mocenská. Jsme tady každý sám za sebe. Jak se tady dívám na lidi kolem sebe, tak jsme prožili v sociální demokracii dvacet let. ... My jsme srdcaři,“ zdůraznil Hašek. Členové sociální demokracie či příznivci platformy se mohou k platformě připojit. Co je jejím cílem? Udělat ze sociální demokracie po totálním volebním debaklu znovu silnou stranu.

Zimola hodlá usilovat o to, aby se z ČSSD stala znovu silná a hrdá strana. „Namísto skutečné reflexe a přiznání vlastních politických chyb je společnost přesvědčována vedením ČSSD, že fatální volební výsledek byl dán nepochopením od voličů,“ rozčiloval se Zimola. Současné vedení prý voličům vyčítá, že neocenili politiku, kterou sociální demokraté odváděli. Tomu Zimola neříká reflexe. Od vedení ČSSD očekává, že přední členové strany začnou situaci konečně řešit.

Zatím se však nic takového neděje. Zimola, Hašek a další kolegové se proto rozhodli chopit osud do vlastních rukou. „Zvedněme hlavy, přestaňme být mlčící většinou a pokusme se znovu pozvednout ČSSD.“ Onen vzestup může začít třeba na diskusi v Táboře, kam Zimola všechny členy ČSSD pozval.

Hašek popsal, jak bude platforma nadále pokračovat. „Požadujeme také, aby mimořádný sjezd ČSSD nebyl ukončen a permanentně pokračoval do příštího řádného sjezdu a aby se během tohoto permanentního sjezdu rozhodlo o přímé volbě předsedy,“ zdůraznil Zimola. „Jednodenní sjezd na řešení všech problémů strany nestačí. Proto se domníváme, že ten sjezd nemusí být formálně ukončen a může pokračovat,“ popsal svou představu někdejší jihočeský hejtman.

Členové platformy toho však požadují ještě mnohem víc. Třeba to, aby se k případnému vládnímu angažmá ČSSD mohli vyjádřit všichni členové.

„Já budu navrhovat, abychom se vrátili k církevním restitucím. Budu chtít, abychom se vrátili k přímé demokracii, to není žádný patent Tomia Okamury. Budu chtít, abychom se vrátili k takovým tématům, jako je třeba podpora bydlení, což bude téma velmi aktuální v nadcházejících komunálních volbách,“ zdůrazňoval Hašek. Okamžitě také doplnil, že on sám na nadcházejícím sjezdu nehodlá nikam kandidovat, jen chce vést v ČSSD diskusi. Zimola slíbil totéž. Ani on prý nehodlá nikam kandidovat. „Ale chceme, aby ti, kteří zavinili volební porážku, aby se k ní poctivě a chlapsky přiznali,“ prohlásil Zimola.

Hašek se vrátil k tolik probírané Lánské schůzce po volbách v roce 2013. „Jestli v roce 2013 došlo k nějakému puči v ČSSD, tak to byl puč proti lidem, kteří fandí Miloši Zemanovi. Dokud jsme nebojovali proti Miloši Zemanovi, tak sociální demokracie dosahovala třiceti procent,“ připomínal Hašek. „Dnes je to sedm procent,“ zopakoval. „Výsledkem války s Milošem Zemanem, kterou začal Špidla, je sedm procent. Tuto ostudnou kapitolu musíme skončit,“ zdůraznil. Tento tragický propad už podle Haška nelze svádět na Zimolu, Tejce, Škromacha či samotného Haška, jak se to v minulosti dělo.

„My jsme v roce 2013 odešli z vedení strany, vedení Bohuslava Sobotky dosáhlo tzv. sjednocení vedení strany, ale jediné, co platí, je to, co řeknou voliči, a voliči řekli to, že ČSSD dali v těchto volbách sedm procent a na zadek,“ popsal situaci Hašek.

Slovo dostal také Jaroslav Foldyna. Problém současné ČSSD shrnul prostě a krátce. Lidé opravdu přestali sociální demokracii rozumět, ale není to vina voličů, nýbrž vina sociální demokracie. Dosluhující vedení se zaměřovalo na témata jako multikulturalismus, gender a tak podobně, ale to jsou témata, která voliče nepřilákají.

„Lidi tomu přestali rozumět a důležitá věc, přestali nám věřit. Když lidé vidí, co se děje v Paříží nebo v Londýně, tak oni mají obavy a my jsme na to reagovali tím, že jsme je nazývali xenofoby,“ rozčiloval se Foldyna. „Proto jsem tady, aby se o tom otevřela diskuse. Ta platforma není namířená proti nikomu, proboha,“ pokračoval poslanec zvolený za Ústecký kraj.

Další člen platformy Zdeněk Koudelka prozradil, že sociální demokraty nezachrání neustálé omílání kauzy firmy Čapí hnízdo, patřící do svěřenského fondu předsedy vlády Andreje Babiše. ČSSD musí nabídnout témata, která budou lidi zajímat.

Na prvním místě členové platformy jasně prohlásili, že v blížící se volbě prezidenta jednoznačně podpoří prezidenta Zemana, protože má jako bývalý předseda strany k sociální demokracii blízko. Členové platformy vyzvali členy bývalého vedení strany, aby se Miloši Zemanovi omluvili za to, jak se k němu chovali.

Foldyna doplnil, že Miloš Zeman se nebojí nazývat věci pravými jmény. Proto ho podporují mimo jiné i sociální demokraté z okresu Děčín. „Miloš Zeman často dokázal popsat věci reálně, přestože za to byl mnohokrát kritizován. Proto vidíme jako velmi důležité, že ho chceme opět podpořit,“ zdůraznil Foldyna.

Hašek ve shodě s Foldynou prohlásil, že ČSSD musí obnovit svou důvěryhodnost u voličů. O to se mohou pokusit úplně všichni členové ČSSD. „My nebudeme nálepkovat, vynášet rozsudky a popravovat za úsvitu na dvoře Lidového domu,“ pravil Hašek. „Znovu zdůrazňuji, že tato platforma není žádným frontálním útokem na vedení ČSSD,“ zdůraznil Zimola.

Jak Hašek, tak Zimola na tiskové konferenci znovu a znovu opakovali, že nehodlají nikam kandidovat. Usilují jen o nastartování debaty. Dokud nebude jasné, že Zimola nemá žádný problém s pověstnou chatou na Lipně, nebude nikam kandidovat, aby tuto platformu nepoškozoval.

Foldyna vzkázal úřadujícímu předsedovi ČSSD Milanu Chovancovi, aby se k platformě postavil čelem a řekl, jak si představuje budoucnost ČSSD. Chovancův postoj po volebním debaklu ocenil. Má za to, že jen Chovanec se k situaci vyjadřuje tak, že to má hlavu a patu. „Já v tuto chvíli komunikuji s Milanem Chovancem, který mi kdykoli zvedne telefon. Toho já si cením. Je to taky příležitost, aby se do vedení dostali lidé, kteří ve vedení dosud nebyli. K tomu by mohl být dobrý ten permanentní sjezd,“ řekl Foldyna.

O chvíli později dodal, že v minulosti nebyl nakloněn tzv. bohumínskému usnesení, které zapovídalo spolupráci ČSSD s komunisty na vládní úrovni. Poslanec si tuto spolupráci představit umí. Stejně s komunisty spolupracovaly i jiné strany. Úplně jiná otázka je, zda by ČSSD a KSČM měly podpořit menšinovou vládu Andreje Babiše (ANO). Na tuto otázku teď nelze odpovědět. V podobném duchu se vyjádřil i Michal Hašek, podle kterého není vůbec jasné, zda Babiš ještě nějak změní programové prohlášení vlády, což by případným podporovatelům či snad koaličním partnerům nabídl.

Pár slov Hašek pronesl také ke svým kauzám z minulosti z Jihomoravského kraje. Policie prý Jihomoravský kraj prověřila a konstatovala, že nebylo spácháno nic, co by bylo v rozporu se zákonem. „Já jsem si myslel, že ta kauza byla financována naším hlavním politickým konkurentem,“ prohlásil Hašek v narážce na Babiše. „Dnes už si to úplně nemyslím,“ doplnil obratem. Vítr může podle jeho názoru vanout odjinud. „Jak byl financován Deník Referendum a pan Patočka, o tom píšete v posledních dnech,“ konstatoval Hašek na tiskové konferenci směrem k novinářům.

