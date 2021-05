Tabery v ČT a bez vytáček: Do Rady ČT se nemá volit podle toho, co lidé chtějí

Hostem Interview ČT24 u Zuzany Tvarůžkové byl šéfredaktor Respektu Erik Tabery. Únos letadla Běloruskem podle něj ukazuje, že se Lukašenkův režim bojí novinářů a svobody slova. Pokáral Maďarsko a zastal se České televize. Radní ČT Lipovská prý dělá šarády a Rada ČT by se neměla volit podle požadavků společnosti. Policejní ochranka byla údajně jen nátlak. Feri je dle něj obrovská kauza a Respekt o tom prý věděl už před dvěma lety. A co říká na to, že s ním Hrad odmítá mluvit? „Nezmění se moc, je to snaha tajit a nikdy předtím moc nekomunikoval.“

reklama

Anketa Myslíte, že se Dominik Feri ještě vrátí do politiky? Vrátí 4% Nevrátí 68% Nevím / Je mi to jedno 28% hlasovalo: 5116 lidí

Práce běloruských exilových novinářů je dle Taberyho obtížná, protože těm, kteří by jim mohli poskytovat informace ze země, za to může hrozit likvidace. „To vysvětluje i to, proč rodiče těchto exilových novinářů jsou také v exilu. Protože tam je riziko, že se na nich bude režim mstít,“ dodal Tabery.

Evropská unie by podle novináře měla ukázat sílu, zejména pak po již zmíněném nuceném přistání letadla irské společnosti Ryanair. Svobodná média nemají prý v Lukašenkově Bělorusku šanci. „Kdyby působila na místě, tak je okamžitě všechny pozatýkají. Tohle nám připomíná, že i když tady máme problémů dost, tak se to nedá srovnávat s tím, co mají v Bělorusku, kde jakýkoliv projev novinářské svobody znamená vězení.“

Co pro Taberyho vlastně znamená pojem svobodné médium? „Ona ta svoboda je nejdůležitější, protože vy potřebujete mít vědomí, že můžete svobodně informovat bez rizika, že půjdete do vězení nebo budete jiným způsobem trestána. A je třeba zdůraznit, že nemusí jít hned o vězení nebo nějaké tresty. Podívejme se do Maďarska, kde de facto ta svobodná mediální scéna také zmizela, a jde to velice jednoduše. Nejdřív zlikvidujete veřejnoprávní média, u soukromých médií se to řeší jinak, třeba speciálně zdaníte příjmy z inzerce nebo zkomplikujete život jejich zaměstnancům nebo majitelům,“ vysvětloval šéf Respektu.

Psali jsme: „Feri šuk*l. Feri je úchyl!“ Budějovice zažily chvilkaře. Chvilkaři velkou legraci

Bývalý TOPák: „Hnus, kam jste se to s tou stranou dostali.“ S ním vyběhli. S Ferim...

Novinář také popsal, jak na tom je podle něj svobodná žurnalistika v České republice. „My jsme na tom v něčem velmi dobře, a v něčem máme velké problémy. Velmi dobře jsme na tom, pokud jde o legislativu, máme velkou výhodu v kvalitním Ústavním soudu, kde to zastání svobody slova je opravdu velké. Myslím, že kde začínají problémy, tak jsou snahy politicky i jinými způsoby zasahovat do fungování médií. Největší tlak můžeme vidět na veřejnoprávní média,“ domnívá se Tabery.

K volbám radních do Rady ČT novinář z Respektu mimo jiné řekl: „Do rad nemáte vybírat podle toho, co si myslí společnost; zaprvé ta společnost si může za chvilku myslet úplně něco jiného, to není vůbec relevantní. Tam jde o to, aby tam byla nějaká kompetence. A my na tu kompetenci pořád zapomínáme. I u té politiky, ale holt tam si to vybírají voliči, ale i právě u těch institucí. A my to potom i vidíme v jednání těch rad, kdy se ta jednání mění o nějakou vendetu nebo pokus někoho odstřelit jenom proto, že prostě nevyhovuje. Vytváří se další šarády, jako když jde paní Lipovská na jednání s policejní ochrankou, což je podle mě další forma nátlaku a skandalizace instituce a generálního ředitele,“ řekl tajemně Tabery.

K současné kauze sexuálního násilí exposlance Dominika Feriho, se kterou přišel Deník N a Alarm, Tabery uvedl: „To je obrovská kauza. Chci říct, že tam je dobře odvedená novinářská práce těch dvou redakcí.“ O předvolební konkurenční boj v tomto případě dle šéfredaktora nejde. O Feriho sexuálních eskapádách chtěl prý Respekt psát již před dvěma lety, ale ztroskotal na odmítnutí svědkyně, která si nepřála svou výpověď zveřejnit a nechtěla být zmiňována.

Hovořilo se také o kauze Vrbětice a následné cestě ministra Hamáčka do Moskvy. Šéf Respektu má jasno. „Ta cesta Jana Hamáčka do Moskvy je obrovský skandál, on tam letět chtěl, i když říká, že to je kamufláž. Všechno, co se podařilo zjistit, ukazuje, že to není pravda.“ Otázkou podle Taberyho je, co padlo na schůzce Hamáčka s tajnými službami a zda se jednalo skutečně o vlastizradu.

Co říká Tabery na to, že deník Respekt a pár další médií označil Hrad a kancléř Mynář za tvůrce dezinformací a ukončil s ním veškerou komunikaci? „Nezmění se moc, protože Hrad vlastně příliš nekomunikoval. Je to ostuda Hradu. Je to snaha tajit,“ uvedl klidně novinář.

Psali jsme: ČT nebo Prima? CNN má v Česku dva koně. Ale pochvaluje si ČT, odhalil Kubal Jan Campbell: Věrnost lásce Měsíc bude jíst jen v KFC a McDonalds. „Neumřu,“ vzkazuje polský politik s kyblíkem kuřete Miroslav Macek: Jde o prachy

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.