Tady, tady a tady si v rozhovoru vymýšlel. Putinův nepřítel se ozval

Německý kancléř Olaf Scholz byl v pátek hostem Bílého domu, kde se setkal s prezidentem USA Joem Bidenem. Hlavním tématem setkání měla být skoro již třetím rokem probíhající válka na Ukrajině, role Evropy i pomoc USA, která je aktuálně pozastavená sporem v Kongresu.

Balíček 60 miliard dolarů v Kongresu blokují republikáni. Výměnou za jeho schválení trvají na zvýšení bezpečnosti jižních hranic USA. Proti vojenské pomoci Ukrajině se vyslovil bývalý americký prezident Donald Trump.

Zmíněn byl i nedávný rozhovor ruského prezidenta Vladimira Putina s americkým novinářem Tuckerem Carlsonem, v němž Putin podle Scholze „říká spoustu lží o historii této války“. Celkově rozhovor Scholz označil za „směšný“. Ruskému prezidentovi jde pouze o to, aby „získal kus území svých sousedů“, přičemž takovéto jednání Scholz charakterizoval jako „imperialistické“.

Ruský podnikatel a opoziční aktivista Michail Chodorkovskij, který je Ruskem veden na seznamu tzv. „zahraničních agentů“, je též názoru, že Putinův rozhovor byl plný lží. Na svém účtu X přidal tucet příkladů.

Putin's Interview With Tucker Carlson Was Filled With Lies, Here Are Some Egregious Examples ?? pic.twitter.com/SMqus7RK6n — Mikhail Khodorkovsky (@khodorkovsky_en) February 9, 2024

Jedním z nich je například to, že Putin v rozhovoru prohlašoval, že Rusko je evropskou největší ekonomikou. Chodorkovskij věc uvedl na pravou míru s tím, že Rusko se v žebříčku zemí podle HDP v paritě kupní síly na obyvatele umísťuje až na 32. místě. Jako „lež“ identifikoval i Putinův monolog o tom, že Spojené státy Rusku slíbily, že NATO se nebude dále rozšiřovat na východ. „Taková dohoda nikdy neexistovala – řekl to dokonce i Gorbačov – a v každém případě země vstupují do NATO z vlastní vůle. Pokud Putin nechtěl, aby se NATO rozrůstalo, neměl svým sousedům vyhlašovat válku,“ napsal Chodorkovskij.

? He claimed Russia had become Europe’s largest economy

?? Russia ranks 32nd in Europe for GDP (PPP) per capita. pic.twitter.com/7yCFYJb5kk — Mikhail Khodorkovsky (@khodorkovsky_en) February 9, 2024

Rozhovor s Putinem sledoval i Elon Musk, majitel společnosti X.

Watching it now https://t.co/X64mvh0CSK — Elon Musk (@elonmusk) February 8, 2024

Musk v době, kdy byl americký novinář Tucker Carlson vyhozen ze stanice Fox News, podporoval jeho příchod na sociální síť X. V souvislosti s jeho rozhovorem s ruským prezidentem se vyslovil i proti námitce, že by Carlsonovi neměl být umožněn návrat do Spojených států.

Agreed — Elon Musk (@elonmusk) February 5, 2024

Na jeho příspěvek ironicky reagoval právník Ondřej Dostál. Oslovil ministra vnitra Víta Rakušana a udal Muska za sdílení proruského obsahu. „Haló, Víte Rakušane, práskat se nemá, ale oznámit se to musí, jak píšete v příručce! Hlásím, že uživatel Elon Musk šíří proruský obsah!“ napsal Dostál a navrhl, aby Muskovi Rakušan „vypnul web“ nebo aspoň s Věrou Jourovou napsali na X, ať mu zruší profil. „Jste mocný člověk uomo di rispetto, určitě vás poslechnou, chraňte nás.“

Haló @Vit_Rakusan, práskat se nemá, ale oznámit se to musí, jak píšete v příručce! Hlásím, že uživatel @elonmusk šíří proruský obsah! Měl byste mu vypnout web! Nebo s Jourovou vyzvat X, ať mu zruší profil! Jste mocný člověk, uomo di rispetto, určitě vás poslechnou, chraňte nás? https://t.co/uKNDSqF6oy pic.twitter.com/4q1CKA6VJQ — Ondřej Dostál (@dostalondrej) February 9, 2024

Celý rozhovor Vladimira Putina s Tuckerem Carlsonem ke zhlédnutí zde:

