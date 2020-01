Tahle opozice, to je naprosté fiasko myšlení. Lidé už se jim smějí, všiml si Zbořil. A sranda z Pekarové

Politolog Zdeněk Zbořil kladně zhodnotil novoroční projev premiéra Andreje Babiše (ANO) i vánoční poselství prezidenta Miloše Zemana a opřel se do opozice. „Co opozice předvádí, to je absolutní fiasko politického uvažování, to by se mělo vyučovat jako politická kolektivní hloupost,“ říká v rozhovoru pro Prvnízprávy.cz.

V úvodu se Zbořil vyjádřil k novoročním projevům, které jsme slyšeli v tomto týdnu, i k dřívějšímu vánočnímu poselství prezidenta Zemana. „Ze strany představitelů státní moci tam byla vidět jednoznačná snaha, aby se nejitřily city veřejnosti, aby se lidem nekazily příjemné svátky, ale aby se lidé zamýšleli nad závažnými problémy a nevšímali si těch podružných,“ shrnul politolog.

„Jediný, kdo se toho zhostil se ctí, byl pan prezident Miloš Zeman, který přesně rozlišil, co je důležité a co nedůležité. Dokonce i pan premiér Andrej Babiš (ANO) upozorňoval na, co nás čeká, a ne o tom, co jsme zažili,“ doplnil pochvalně.

Zbořil si všímá, že v Česku panuje zvláštní atmosféra, díky tomu, že opozice má nedostatek racionálně formulovaných programů a vrací se proto jenom do minulosti. „Trojčení České televize se vzpomínkami na dobu totality, vypadalo to, jako že právě tu dobu totality žijeme,“ poukázal na to, že denně od rána do večera jsme se dozvídali jen hrůzy z minulosti, až nám vlastně zevšedněly a už se nás zdaleka tak nedotýkají.

Problém je, že opozice se až do současnosti neustále zabývala Čapím hnízdem, jako kdyby to byla největší aktualita. To, co předvedli a předvádějí opoziční politici tentokrát, to je absolutní fiasko politického uvažování. To by se mělo vyučovat jako politická kolektivní hloupost, která už nemůže oslovit nikoho. Také proto jsou reakce veřejnosti takové, že se tomu už smějí,“ všímá si Zbořil.

V kontextu s tím zmínil rázná slova Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) vůči svým spolustraníkům, jež mu prý připomínají zasedání vedení strany ve výtahu. „Ti, kterým je výbojný pohled do budoucna určen, se tomu už také jen smějí. To jsou gaučové strany, jejichž představitelé se sejdou na pokojové pohovce,“ řekl. A zopakoval, že pouze vytahuji témata z minulosti.

