Táhněte. Čím dřív, tím lépe. Výrazná podpora akce „ani hlas pětikoalici“

Referendum o vládě Petra Fialy. Termín, který jsme mnohokrát slyšeli o probíhajících volbách do místních zastupitelstev a do Senátu. Nebyla to ovšem pouze opoziční rétorika, která zdůrazňovala význam tohoto „svátku demokracie“. Mnozí občané aktivní na sociálních sítích dlouhou dobu sledují a čtou texty občana, který si říká „Vidlák“ a publikuje hojně čtené a sdílené články zveřejňované na webu „Vidlákovy kydy“. Mohou mít tato doporučení vliv? „Táhněte, když neumíte vládnout pro lidi,“ padlo.

reklama

Není to ale jeden z mnoha marginálních a nezajímavých blogů, které nikoho nezajímají. Naopak. Analýzy, články, doporučení a výzvy tohoto autora berou vážně i osobnosti a lídři dnešní protivládní scény a dokonce se s ním jezdí radit o svém postupu. Redakce PL zná identitu autora webu Vidlakovykydy.cz a z pochopitelných důvodů ji nebude prozrazovat. Jeho činnost delší dobu sledujeme a chtěli jsme se zaměřit na společenský dopad jeho práce. I vzhledem k tomu, že víme, které oblíbené osobnosti s tímto hojně čteným autorem spolupracují a debatují.

Anketa Jak budete volit v komunálních volbách? Podle kvality kandidátní listiny 8% Podle strany 79% Kombinací obojího 7% Nijak, na komunální volby kašlu 6% hlasovalo: 10396 lidí

O co přesně jde? Webové stránky blogera „Vidláka“ fungují dlouhou dobu, nicméně posledních pár týdnů před právě probíhajícími volbami měly výrazný dopad. Základní důvod je následující. Autor textů dával občanům návod, jak volit s ohledem na většinově negativní vztah čtenářů webu k vládě premiéra Fialy.

Primární poselství bylo celou dobu následující: za žádnou cenu nedávejte svůj hlas žádné straně ani kandidátovi, který je spojený se stranami vládní pětikoalice. A to ani v situaci, kdy bydlíte na malém městě či vesnici, dobře znáte svého starostu, který během svého funkčního období dělal pozitivní věci. Proč? Protože v okamžiku, kdy kandiduje za některou ze stran tvořících dnešní vládu, musíte překonat svůj pozitivní vztah k němu a dát hlas někomu jinému.

Důvod? Vláda musí dostat jasné vysvědčení i za cenu, že poctivý starosta, jehož stranickou příslušnost k ODS, TOP 09, STANu či k jiným vládním stranám do té doby nikdo nevnímal, nebude znovuzvolen, aby v celkovém výsledku z celé republiky dostala vláda za svou nečinnost na frak.

Jak jsme již uvedli, naše redakce zná identitu autora tohoto webu a víme, že se zúčastnil stotisícové protivládní demonstrace na pražském Václavském náměstí. S jeho publikací je spojený i další zajímavý fenomén. Čtenáři „Vidlákových“ protivládních doporučení na sociálních sítích velice početně sdílejí jeho texty způsobem, který de facto znemožňuje dosavadně praktikovaná cenzorní opatření.

O co jde? Jak známo, když někdo zveřejní na Facebooku status, fotografii či příspěvek, který buď údajně porušuje podmínky této americké společnosti nebo je masivně názorovými odpůrci nahlašován, může být bez mrknutí oka či jakéhokoli posouzení nevratně smazán. V případě, kdy klidně i tisíce uživatelů Facebooku automaticky sdílejí onen „závadný“ příspěvek, stačí smazat ten původní status a veškeré jeho sdílení přijde vniveč. Čtenáři „Vidlákových kydů“ se chovají jinak. Jeho oblíbené texty kopírují do vlastních statusů, zveřejňují je „za sebe“.

Redakce ParlamentníchListů.cz tento fenomén delší dobu sleduje a rozhodla se dát prostor několika analytikům a komentátorům, aby se vyjádřili, jak tento jev vnímají. Výstupy zveřejňujeme záměrně až ve chvíli, kdy volby probíhají, a nikoli před jejich začátkem. Na naše otázky reagoval politický analytik Štěpán Kotrba a také sociolog a publicista Petr Hampl. Jejich názory přinášíme v kompletním znění s našimi dvěma otázkami a s jejich odpověďmi.

PETR HAMPL:

Sociálními sítěmi se před volbami šířily texty a doporučení blogera označujícího se jako Vidlák, který rostl na oblibě. Vyzýval lidi, aby za žádnou cenu nevolili kandidáty vládní pětikoalice a to i za cenu, že půjde třeba o jejich oblíbeného starostu na malém městě. Vše pro to, aby vláda dostala jasný signál, co si o ní lidé myslí. Jak na něco takového pohlížíte? Je to správný přístup, jak prostřednictvím těchto voleb pětikoalici vystavit účet?

Je to samozřejmě dobrý přístup, ale je otázka, nakolik bude účinný. V krajských volbách by to fungovalo perfektně, ale v místních volbách hrají mnohem větší roli osobní známosti, místní záležitosti apod. Když starosta spravuje obec odpovědně a už 10 let dává vašemu spolku peníze, nepůjdete hlasovat proti němu, abyste tím poslal zprávu Petru Fialovi nebo Vítu Rakušanovi.

Autor doporučení na svém webu „Vidlákovy kydy“ se stále větší oblibou zveřejňoval hlavně volební doporučení, jezdily se za ním osobně radit a diskutovat mnohé osobnosti protivládní scény. Lidé si jeho texty kopírují do statusů na sociálních sítích přímo, aby nehrozilo, že při pouhém sdílení bude původní text smazán. Jak se na takový fenomén dívat? Může něčemu pomoci? Koordinovat postup protivládních sil?

Autor je velmi inteligentní člověk se skvělým přehledem. Je tedy fajn, že se s ním někteří radí a já to mohu jen doporučit. Nevím, kdo všichni za Vidlákem jezdí, ale na jeho webu se zatím píše jen o pidiformacích s nulovým významem. Občané jednají naprosto racionálně, když se zúčastní demonstrace PRO a u voleb dají hlas SPD nebo ANO. Moc bych si přál, aby se za Vidlákem jezdili radit i Tomio Okamura a Andrej Babiš. Měl by jim co říct.

ŠTĚPÁN KOTRBA:

Sociálními sítěmi se před volbami šířily texty a doporučení blogera označujícího se jako Vidlák, který rostl na oblibě. Vyzýval lidi, aby za žádnou cenu nevolili kandidáty vládní pětikoalice a to i za cenu, že půjde třeba o jejich oblíbeného starostu na malém městě. Vše pro to, aby vláda dostala jasný signál, co si o ní lidé myslí. Jak na něco takového pohlížíte? Je to správný přístup, jak prostřednictvím těchto voleb pětikoalici vystavit účet?

Je to referendum. Souhlasím s všeobecným referendem bez omezení otázek a zejména bez omezení odpovědí. Mělo by být součástí všech voleb. Každý komunální politik, i ten sebelepší starosta musí vědět, že je-li členem nějaké partaje, musí „držet basu“. A je jako straník spoluodpovědný za to, kdo je lídrem jeho strany a jakou jeho strana dělá politiku. ODS musí cítit zodpovědnost za předsedu strany a vlády Fialu, Piráti za ministra zahraničí Jasánka, ČSSD zase za Šabatovou. Za chyby následuje trest. Přiznám se bez mučení, že jsem na svůj profil „ukradl“ nejvýživnější část snad příliš dlouhého Vidlákova doporučení:

"UKRADENO: Udělejte jim z voleb zabíjačku.

Chcete demisi této vlády? Chcete, aby se něco změnilo? Přijďte k volbám a nevolte je. Nevolte je ani přímo, ani v koalici a to ani tehdy ne, když budou koalovat s nějakým místním uskupením, které má normální lidi. Nevolte je vůbec. Jakmile uvidíte někde napsáno ODS, KDU, TOP, STAN nebo PIR, prostě jim to neházejte, i kdyby měli za místního lídra někoho zcela přijatelného. Přijďte k volbám a hoďte to komukoliv jinému.

Tam, kde teď nějaký modropták starostuje, tam se musíte obzvlášť snažit, aby se mu nezadařilo. Bez ohledu na jeho schopnosti. Tentokrát košile nesmí být bližší než kabát. Starosta vám levnou energii nezařídí a nezachová vám pracovní místa.

Tihle partajní šíbři, kteří díky vaší volbě vyletí z funkcí, to budou vaši vyslanci, kteří vládu zaříznou. Ty stovky a tisíce lidí, kteří budou nade vší pochybnost vědět, že neprohráli kvůli své neschopnosti, ale kvůli neschopnosti Fialy a Rakušana.

POKUD SOUHLASÍTE, SDÍLEJTE, KOPÍRUJTE."

Zdroj: https://www.facebook.com/stepan.kotrba/posts/pfbid0aew1ZpY5hSWoMZDCufA2GuEgA6DuyjZ9BP9dzTNz3TiGkAYJ9pBseMbqq1Z2kJRDl

Líp bych to sám nenapsal. Lidi mají mít právo této vládě a všem straníkům jejich koalice říci TÁHNĚTE. Táhněte, když neumíte vládnout pro lidi. Tato vládní politická koalice na lidi kašle. Čím dříve půjde, tím lépe.

Autor doporučení na svém webu „Vidlákovy kydy“ se stále větší oblibou zveřejňoval hlavně volební doporučení, jezdili se za ním osobně radit a diskutovat mnohé osobnosti protivládní scény. Lidé si jeho texty kopírují do statusů na sociálních sítích přímo, aby nehrozilo, že při pouhém sdílení bude původní text smazán. Jak se na takový fenomén dívat? Může něčemu pomoci? Koordinovat postup protivládních sil?

Na mém facebooku to byl text, který se šířil raketovou rychlostí. Za několik hodin 289 sdílení, 390 lajků. Napsal jsem před demonstrací na Václavském náměstí ještě jeden text: Veřejné psaní proti této vládě.

Zdroj https://www.facebook.com/photo?fbid=10217347983251661

Ten sdílelo jen z mého osobního profilu dodnes 3230 lidí, lajkovalo 3040 a komentovalo 563 čtenářů. V Parlamentních listech zveřejněný měl desetitisíce čtenářů.

Myslím si, že tato vláda nemá právo vehnat ekonomiku do energetické propasti a lidi do bídy. K tomu od nikoho nedostala mandát. My občané máme v parlamentní demokracii velmi málo příležitostí, jak zatáhnout za záchrannou brzdu. Články v novinách a demonstracemi to začíná, apely a volbami to pokračuje. I když jsou jen komunální. Ale ony jsou i senátní a v Praze krajské. A pokud vláda tyto „signály“ nebude chtít sebekriticky přečíst, nepodá pod těmito tlaky demisi dobrovolně, tak může následovat i vypálení Strakovy akademie a defenestrace. Frustrace a zoufalství lidí se může snadno změnit v zoufalé činy. Ministr spravedlnosti Blažek se projevil onehdá ve Sněmovně jako moudrý muž, když podobnými slovy varoval před státním převratem. Nechtějme, aby do politiky mluvila ulice. Protože pak tentokrát poteče krev.

Takže: jděte k volbám a natrhněte vládním stranám prdel.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.