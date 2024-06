Tajemná dohoda mezi USA a ČR: Zveřejněna jinde. Jde v ní o hodně

Na českém webu to není. Na americkém webu to není. Ale u Finů to najedete. Ekonom a publicista Pavel Šik se rozepsal o memorandu, pod nímž jsou podepsáni Češi i Američané a které se věnuje boji s dezinformacemi. Podle Šika memorandum a na něj navázaná politika obsahuje hned 3 slabá místa, na která je třeba upozornit. O slabá místa z pohledu Česka, z něhož si podle Šikova názoru Pentagon a CIA udělali předsunutou základnu. Jmenování Otakara Foltýna do pozice hlavního koordinátora boje s dezinformacemi prý přesně zapadá do širšího plánu USA.

Vláda si vybrala nového koordinátora strategické komunikace. Boj s dezinformacemi povede Otakar Foltýn. Foltýn do roku 2023 vedl Vojenskou policii, poté zakotvil v Kanceláři prezidenta republiky a ekonom Pavel Šik nabídl zamyšlení nad tím, proč si vláda Petra Fialy vybrala pro boj s dezinformacemi právě Foltýna.

Sáhl přitom k memorandu mezi Ministerstvem zahraničí ČR a Ministerstvem zahraničí Spojených států a k nápadu, s nímž v Praze přišel generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. Stoltenberg doporučil, aby všechny členské země aliance dlouhodobě pomáhaly Ukrajině i finančně. Šik tento nápad na sociální síti Facebook popsal jako „válečnou daň“.

Jedním dechem vyložil svůj názor, že za časů premiérování Petra Fialy (ODS) se Česko stalo základnou CIA a Pentagonu.

„Jak se ukázalo, máme ministryni obrany, která by bez pomoci překladatelů ani nerozuměla smlouvě na F-35, kterou podepsala. Máme ministra zahraničí, jehož společenskou inteligenci dokládá jeho role ve videu stranického kolegy a který se chlubí fotkou s kanadskou ministryní Melanií Jolyovou, co stála a nadšeně tleskala v parlamentu nacistickému pohlavárovi nebo co vychvalovala – z geopolitického hlediska amatérské – snahy své vlády o prosazení změny režimu v Rusku. A máme premiéra, který do funkce strategického mluvčího obsadí vojenského policajta. Jsou jen otvírači dveří, v žádném případě to nejsou osobnosti střihu maďarského Szijjárta, o kterém si sice můžeme myslet cokoli, ale který je ve světě doma a který sebevědomě v plynné angličtině všem ostatním ministrům zahraničí oznámil, že Maďarsko se na plánovaných akcích podílet nebude,“ podotkl Šik.

Ekonom a publicista má za to, že Spojené státy se ke svým partnerům chovají jako k vazalům, ale Šik se i tak domnívá, že jde o doposud nejsilnější demokracii. Pokud jde o omezování svobody slova, Evropa na tom je podle Šika mnohem hůř.

Šik dále poznamenal, že ani české, ani americké ministerstvo zahraničí nezveřejnilo memorandum na svých stránkách. Jeho obsah našel až u finské vlády. Autorem memoranda je americká agentura tzv. Global Engagement Center (GEC) v překladu Centrum globální angažovanosti, která vznikla v roce 2016.

„Jedná se o mocnou agenturu, spolupracující se ‚Střediskem pro zahraniční zhoubný vliv (FMIC)‘ u úřadu ředitelky národního zpravodajství (DNI). V roce 2018 si francouzská vláda nechala vypracovat zprávu o GEC a ta uvedla, že středisko je obsazeno převážně zaměstnanci Pentagonu. V únoru 2023 Elon Musk nazval GEC ‚obskurní agenturou‘ a popsal ji jako ‚nejhoršího pachatele cenzury vlády USA a mediální manipulace‘ a ‚hrozbu pro demokracii v USA‘. V květnu 2023 vlivní republikáni napsali dopis Blinkenovi, ve kterém tvrdili, že GEC se odchýlila od svého zakládajícího poslání mimo jiné tím, že usnadnila cenzuru konzervativních názorů v USA. Agentura od druhé poloviny minulého roku čelí u soudu a v Kongresu přívalu obvinění, že pomáhala gigantům sociálních médií – včetně Facebooku, YouTube a X – cenzurovat Američany v rozporu s prvním dodatkem. V žalobě se uvádí, že práce centra byla ‚jednou z nejkřiklavějších vládních operací cenzury amerického tisku v historii národa‘,“ napsal Šik.

V memorandu také stojí, že v boji proti dezinformacím je nutné využít i multilaterární organizace, protože jednotlivé státy tento boj nezvládají tak, jak by bylo třeba. „Mám napsat, co si pod touto formulací představuji? Odpovězte si sami…“ naznačil Šik.

Současný šéf GEC, úředník a novinář James Rubin poskytl rozhovor britskému listu The Guardian a podle Šika mluvil celkem rozumně, když vysvětloval, že mu nejde o prosazování cenzurních opatření, ale o vysvětlení některých ruských či čínských narativů.

Šik však jedním dechem dodal, že vidí nejméně 3 slabá místa.

„Jsou ovšem ty ‚jenže‘. První ‚jenže‘ je, že názory americké vlády na to, co je a co není dobře pro zbytek světa, jsou jiné, než jsou názory třeba obyvatel Brazílie nebo Indonésie a existuje zkušenostmi podložené podezření, že nám může informace neboli vyprávění změnit. Druhé ‚jenže‘ je, že všichni víme, jaké hry americké agentury, jako např. CIA, ve světě hrají a jak mnohdy oficiální verze informace, která je nám předkládána, se po letech ukáže jako naprostá lež a původní dezinformace jako pravda.

A to třetí a hlavní ‚jenže‘ je, že my tady žijeme v České republice, kde převážná většina žurnalismu spočívá v opisování tiskových zpráv, kde se lidé nezajímají a nečtou a kde se každá námitka spláchne vlnou proruských nadávek,“ vyjádřil svůj názor Šik.

Jmenování Foltýna do pozice hlavního koordinátora boje s dezinformacemi tak podle Šika zapadá do snahy USA udržet si kontrolu nad euroatlantickým prostorem.

