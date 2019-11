Tajemství úspěchu nejen Jaromíra Jágra? Sportovní psycholog má jasno

Jelínek pro server Reflex.cz hovořil nejen o nové knize, ale i o úspěšných sportovcích, se kterými spolupracoval na jejich psychické odolnosti, např. s tenistkou Karolínou Plíškovou. „Třeba Plíškové už nejde o peníze nebo kontinuální úspěch, ale chce si splnit životní sen v podobě vyhraného grandslamu. Ona miluje tenis a ráda by se zapsala do historie tím, že vyhraje jeden z grandslamů,“ řekl na adresu současné české tenisové jedničky Jelínek.

U sportovců, ani u ostatních lidí, by se podle Jelínka neměl rozdělovat jejich talent a potenciál – a tzv. hlava. „Nemám rád, když někdo říká, on na to má, ale brzdí ho hlava. Buď na to má, nebo nemá, a ta hlava je toho součástí,“ vysvětloval Jelínek s tím, že nejlepší sportovci nebo manažeři kromě talentu umějí pracovat se svojí psychikou.

Je podle něj důležité pracovat na vnitřním světě, kde se můžou objevovat negativní myšlenky, strach a další věci, které nám v úspěchu brání. „Já jako sportovní psycholog vytvářím v člověku řízený vnitřní dialog, který pomáhá ty myšlenky, které nechceme, eliminovat. Je potřeba na tom kontinuálně pracovat,“ upozorňuje Jelínek s tím, že nejvíce nás drtí myšlenky, které nechceme, ale kterých se neumíme zbavit.

Jelínek připomíná, že v dnešní době největší tlak vytvářejí média a sociální sítě a jde o to, jak si to člověk připustí. „To je další z umění, jak pracovat se svým vnitřním světem. Stres totiž není mimo nás, ale v nás, a spouští se vnějšími parametry. Takže já si je nesmím do vlastního myšlení vůbec vpustit,“ odhaluje své rady Jelínek a dodává, že se to týká nejen sportovců a obecně známých hvězd, ale všech lidí.

„Dneska obrovsky vzrostl počet sebevražd a používání antidepresiv, protože my stále více řešíme, co je kolem nás, a málo řešíme sami sebe a svoji psychiku. Tlak na výkon a výsledek je přitom stále větší a nebezpečnější,“ dodal Jelínek s tím, že lidé by měli pracovat se svojí psychikou již od dětství a trénovat ji.

