Tajná schůze: Nadávali řediteli ČT. Unikly tyto informace

Smoljak ohledně semináře vyjádřil zklamání. „Na půdě Poslanecké sněmovny právě probíhá seminář o financování České televize. Zatím vše probíhá formou grilování Rady ČT a roštování generálního ředitele ČT. Z nějakého důvodu se neřeší budoucnost, ale minulost. Třeba kolik stálo vytištění výroční zprávy na křídovém papíře, nebo večírek na karlovarském festivalu,“ popsal mimo jiné Smoljak.

„Na otázku, jak bude dál financované naše největší médium veřejné služby, když výrobní i provozní náklady logicky narůstají, ale koncesionářské poplatky zůstávají už 11 let na stejné výši, dnes nejspíš odpověď nepadne. A obávám se, že ani zítra...“ dodal.

Generální ředitel České televize Petr Dvořák a členové Rady ČT včera během několikahodinového jednání obhajovali v Poslanecké sněmovně činnost a hospodaření ČT. Během jednání měla ve Sněmovně podle zúčastněných panovat bouřlivá atmosféra. „Jsem šokován, že tam byly otázky na konkrétní firmy, kde je spoluvlastníkem pan ředitel, a zakázky v řádu milionů korun. Rada nic nevěděla, nebyla schopna odpovědět,“ ohodnotil schůzi poslanec za ČSSD Jaroslav Foldyna. Výroční zprávy se v Poslanecké sněmovně mají projednávat již 17. října. Pokud však k jednání nedojde, tak je opozice připravena svolat mimořádnou schůzi.

Zástupci České televize se na jednání snažili přesvědčit poslance, aby konečně schválili výroční zprávy veřejnoprávního média. Předseda televizní rady Jan Bednář po několikahodinovém uzavřeném rokování uvedl, že se na půdě Sněmovny sešli především kritici ČT. Dorazit mělo více než čtyřicet poslanců napříč politickými stranami.

„Bylo to nekonečné vysvětlování. Vítám to ale jako příležitost, kdy rada může vysvětlit poslancům věci, které jim nejsou jasné. Jaký to bude mít praktický dopad, to si nedovedu odhadnout,“ řekl po jednání Bednář pro server Echo24.

Na semináři podle zúčastněných panovala bouřlivá atmosféra a generální ředitel České televize Petr Dvořák měl čelit celé řadě otázek. Po skončení schůze se však odmítl ke svému vystoupení vyjádřit.

Dosavadní pokusy o projednání výročních zpráv v Poslanecké sněmovně provázela silná kritika ČT zejména z řad SPD a KSČM. „Bylo tam hodně kritiků ČT, kteří vyhledávají různé věci, které jsou jim podezřelé. Ve dvou či třech případech jsme slíbili, že je necháme prověřit,“ doplnil Bednář s tím, že o co jde, zatím nesdělí, ale až budou prověřeny, Česká televize výsledek zveřejní.

Předseda klubu STAN Jan Farský zase podotkl, že schůzi současná koalice využívá k tlakům na ČT: „Řekl bych, že současná koalice to prostě využívá k tlakům na Českou televizi. Aby je měla tak trochu pořád v hrsti a mohla tím způsobem na televizi tlačit.“

„Pokud bychom to 17. října neměli schválit, tak určitě svoláme mimořádnou schůzi k tomuto jedinému bodu zpráv České televize, protože média veřejné služby jsou pro kvalitní zachování demokracie podmínkou,“ řekl dále Farský.

Právě 17. října se má Poslanecká sněmovna výročními zprávami zabývat. Ve Sněmovně je připraveno už šest výročních zpráv za roky 2016, 2017 a 2018. Dokumenty za roky 2016 a 2017 už ke schválení doporučil i volební výbor.

Velkou kritiku na schůzi měl rozpoutat poslanec Jaroslav Foldyna (ČSSD). „Rada České televize v zásadě na konkrétní otázky nedokázala odpovědět. Byl jsem šokován, že tam byly otázky na konkrétní firmy, kde je spoluvlastníkem pan ředitel, a zakázky v řádu milionů korun. Rada nic nevěděla, nebyla schopna odpovědět,“ popsal Foldyna jednání pro server iRozhlas.cz.

Pokud by poslanci dvakrát za sebou zamítli výroční zprávy České televize, mohlo by to vést k odvolání televizní rady. Rada České televize mimo jiné volí a odvolává generálního ředitele.

