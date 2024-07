Tajný plán Kyjeva, který šokoval USA. Přišla rychlá stopka

Anketa Volili byste Kamalu Harrisovou prezidentkou USA? Ano 5% Ne 91% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 11511 lidí The New York Times k rozhovoru mezi americkým ministrem obrany Lloydem Austinem s Andrejem Bělousovem z poloviny července – u nějž se Pentagon podělil pouze o potvrzení, že proběhl a že Austin zdůraznil, že je důležité udržovat komunikační linky uprostřed pokračující války Ruska proti Ukrajině – píše, že tento telefonát inicioval Bělousov, což je samo o době neobvyklé.



Od ruské invaze na Ukrajinu Austin telefonicky dle dostupných informací s ruským ministrem obrany, jímž byl do květnového příchodu Bělousova do funkce Sergej Šojgu, hovořil pouze pětkrát, a téměř vždy se tak mělo dít z iniciativy Pentagonu ve snaze zabránění eskalace konfliktu. Z Ruska do té chvíle o konzultace s americkou stranou zájem neplynul.



Změna však přišla 12. července, kdy se dle deníku Bělousov rozhodl do USA zavolat, aby Američanům předal varování. „Jak uvedli dva američtí představitelé a další úředník, který byl o hovoru informován: Rusové zjistili, že se připravuje ukrajinská tajná operace proti Rusku, která měla mít podle nich požehnání Američanů,“ uvádí The New York Times s tím, že se Bělousov Austina dotazoval, zdali o záměru Kyjeva Pentagon ví a zdali si uvědomuje, že by uvedená operace měla potenciál zvýšit napětí mezi Moskvou a Washingtonem.

Plán Ukrajinců však ve skutečnosti, dle informací od obou amerických představitelů pro deník, Američané sami neznali a byli prý „tímto tvrzením překvapeni“.



Daní američtí představitelé, kteří s novináři hovořili pod podmínkou zachování anonymity, také dle The New York Times uvedli, že informace od Bělousova byly natolik závažné, že po jejich obdržení Američané obratem volali do Kyjeva a Ukrajincům jasně sdělili, že pokud o podobné akci uvažují, měli by od ní upustit. „Pokud uvažujete o tom, že něco takového uděláte, nedělejte to,“ zaznělo dle informací listu.



Navzdory hluboké závislosti Ukrajiny na vojenské, zpravodajské a diplomatické podpoře Spojených států nejsou ukrajinští představitelé podle deníku vůči svým americkým protějškům vždy transparentní, pokud jde o jejich vojenské operace. List uvádí, že ukrajinské operace proti ruským cílům za nepřátelskou linií „frustrují americké představitele, kteří se domnívají, že měřitelně nezlepšily pozici Ukrajiny na bojišti, ale že hrozí odcizením evropských spojenců a rozšířením války“.

Američané měli být nepříliš potěšeni například ukrajinskými údery na ruskou leteckou základnu na západním pobřeží Krymu, útokem na most přes Kerčský průliv či je znervóznily též ukrajinské zásahy drony hluboko uvnitř Ruska.



„Zda bylo údajné ukrajinské spiknutí tento měsíc skutečné a bezprostřední, je stále nejasné, stejně jako to, jakou formu mohlo mít. Představitelé Pentagonu a Bílého domu tvrdí, že se nic nestalo – zatím,“ píše dále The New York Times s tím, že blíže nechce americká, ukrajinská ani ruská strana hrozbu do médií komentovat.



Také prohlášení ruského ministerstva obrany po telefonátu uvádí, že „byla projednána otázka prevence bezpečnostních hrozeb a snížení rizika možné eskalace“ bez dalších podrobností.



List dodává, že tento vzácný pohled do zákulisí citlivého telefonátu mezi ministry obrany ilustruje, že toho je v soukromých rozhovorech mezi americkými a ruskými představiteli často víc, než co se prozradí veřejnosti. A zároveň telefonát má dokazovat i to, že se v zákulisí Spojené státy s Ruskem společně snaží zabránit rizikům eskalace.

Američané například měli podle zdrojů plátku dříve Rusy varovat, aby v souvislosti s rostoucím napětím na Ukrajině neohrožovali americké jednotky v Evropě či v říjnu roku 2022 došlo na dva telefonáty mezi Austinem a Šojguem, z nichž první byl uskutečněn na žádost USA a druhý na žádost Ruska, v době, kdy se mělo dle několika vysokých amerických představitelů v Rusku diskutovat o možném použití taktické jaderné zbraně na Ukrajině. Představitelé Bidenovy administrativy a američtí spojenci tehdy uvedli, že telefonáty mezi západními a ruskými protějšky pomohly částečně jaderné napětí zmírnit.

Autoři podcastu Russians With Attitude poznamenávají, že by je zajímalo, co bylo ukrajinským plánem, který kromě Rusů znepokojil i samotné Američany. „Plánovali bombardovat jadernou elektrárnu? Znovu zaútočit na ruské strategické radarové systémy? Vážný útok proti civilistům?“ přemítali nad možnými scénáři.

wonder what they planned this time. bomb a nuclear power plant? attack russian strategic radar systems again? serious attack against civilians? pic.twitter.com/c8jU33vXdi — Russians With Attitude (@RWApodcast) July 26, 2024

Podle agentury AFP a rádia Svobodná Evropa telefonátu ze 12. července také předcházelo oznámení Washingtonu o plánech na rozmístění raket dlouhého doletu v Německu, což by podle varování Kremlu mohlo znamenat návrat ke konfrontaci ve stylu studené války.

Americký ministr obrany Lloyd Austin pak v tomto týdnu hovořil rovněž s ukrajinským ministrem obrany Rustemem Umerovem a agentura Reuters si všímá, že dle Pentagonu Austin Umerovovi vyjádřil neochvějnou podporu Washingtonu pro Ukrajinu krátce poté, co americký prezident Joe Biden oznámil, že se vzdá kandidatury o své znovuzvolení. „Během telefonátu ministr znovu potvrdil neochvějnou podporu Spojených států Ukrajině tváří v tvář ruské agresi,“ řekl novinářům na brífinku tiskový tajemník Pentagonu Pat Ryder.