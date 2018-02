Tak moc se snaží šířit pravdu a lásku, až šíří lež a nenávist... Radim Uzel se s tím nemazal

„Není sporu o tom, že myšlenka o vítězství pravdy a lásky nad lží a nenávistí se táhne jako červená nit dějinami lidstva. Tato myšlenka je nesporně krásná, naplňuje lidské emoce a povznáší mysl každého jedince. Není divu, že tuto ušlechtilou ideu vyznávají také četní učenci a umělci,“ poznamenal úvodem Uzel. Podle něj je však tragédií, když pravdu a lásku začnou vyznávat politici a následně se podle ní snaží vládnout.

Anketa O koho by měl Babiš opřít svou vládu? Ať už jakkoliv ČSSD, KSČM 2% SPD, KSČM 94% ODS 0% ČSSD, KDU-ČSL 3% jiná varianta 1% hlasovalo: 2898 lidí

„Tato myšlenka je totiž vizionářská a ve svých důsledcích jednoznačně utopická. Osvícení filozofové vědí, že absolutní pravda neexistuje. Pravda může být boží, pravdu mohou mít političtí aktivisté. Svou pravdu měla i dělnická třída. A která láska má vítězit? Láska k bohu? Láska k nezávislému Tibetu, nebo k Sovětskému svazu, který už pěkných pár let neexistuje?“ zeptal se následně Uzel. „Každý šiřitel myšlenky pravdy a lásky je každodenně konfrontován s mentalitou většiny lidí. A není to jenom lež a nenávist. Univerzálně zde vládne bohužel sedm hlavních hříchů. Už v náboženství jsme se učili, že je to pýcha, lakomství, smilstvo, závist, nestřídmost, hněv a lenost. Pravda a láska proti nim nemají šanci. Jsou utopií a iluzí. To ovšem zdaleka neznamená, že bychom o jejich vítězství nemohli usilovat. Toto úsilí třeba jenom o milimetr posune naši společnost směrem od lži a nenávisti. Nebo jenom o zlomky milimetru, ale to už přece stojí za to!“ dodal Uzel se slovy, že k diskuzi o vítězství pravdy a lásky by hlavně neměla být připuštěna politika a náboženství. Původní text ZDE

„Každodenně kolem sebe vidíme, že novodobé ‚náboženství‘ lidských práv odpovídající představám vládnoucích elit, všemožných aktivistů a byrokratů v Bruselu nešíří kolem sebe pravdu a lásku. Takové urputné úsilí o politickou ‚korektnost‘ hrozí spíše vítězstvím lži a nenávisti. Dnešní technologové moci se z hlediska myšlení a svobody slova chovají stejně totalitně jako odpudivé režimy minulosti,“ zmínil. Otázkou tak je, jak z této pasti ven. A Uzel se domnívá, že univerzálním lékem je „tolerance“.

Závěrem si pak Uzel vzpomněl na svou návštěvu Chile před čtvrtstoletím. „Příznivci generála Pinocheta si tam doslova šli po krku s poraženými marxistickými revolucionáři prezidenta Salvadora Allendeho. Byl jsem v té zemi v roce 1993, dvacet let po porážce revoluce a Allendově sebevraždě (11. 9. 1973). Země byla politicky rozdělena přibližně na poloviny. Hranice běžela na pracovištích i v rodinách. Nedávno mi jeden chilský kolega sdělil, že dnes už je válečná sekyra zakopána a příkopy téměř zasypány. Trvalo to tedy 45 let. Celá jedna generace odešla do věčných lovišť. Nezvítězila sice pravda a láska, ale zvítězila tolerance a snaha o vzájemné naslouchání a částečné porozumění. Takže možná máme u nás taky naději,“ uzavřel Uzel.