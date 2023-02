Tak opozice odmítá projednat návrh zrychleně? Redaktorka ČT se ptala po důvodech

Opozice dnes vetovala požadavek ministryně obrany na zrychlené projednání těchto úprav. Z jakého důvodu? „Od opozice tady zaznívalo, že ty předlohy jsou závažné, že mají potenciální dopad na mnoho občanů České republiky, a právě z tohoto důvodu podle například zástupců hnutí ANO by se k nim mělo přistoupit až po podrobné a také, řekněme, nějaké delší diskusi, a proto podle nich není možné takovéto návrhy schválit v prvním čtení,“ sdělila v poledních zprávách reportérka Izabela Niepřejová.

„Přiblížím, o co jde, protože se jedná o soubor opatření právě z ranku obranyschopnosti. Například vláda přichází s tím, aby občané České republiky měli další možnost, jak se aktivně zapojit do obrany státu, přičemž samozřejmě lidé mohou být vojáky z povolání, mohou se také zapojit do aktivních záloh nebo přihlásit k vojenskému cvičení. Vláda přichází ale ještě se čtvrtou možnosti, takzvaným institutem dobrovolného předurčení, kdy by lidé, pokud si o to dobrovolně požádají, tak by zkrátka poskytli své údaje, prošli zdravotní prohlídkou, pro danou chvíli by to bylo vše, ale v případě, že by se Česko ocitlo v ohrožení, v případě, že by Česko bylo ve válečném stavu, tak by poté tito lidé prošli vojenským výcvikem, a mohli se tedy zapojit do obrany země. Vláda říká, že to je možnost právě pro občany, kteří by chtěli v případě ohrožení se zapojit, a pro vládu a pro stát je to samozřejmě možnost, jak mít údaje o tom, kolik lidí v Česku takových je a s kolika případně by vláda, stát mohl počítat,“ dodala Niepřejová.

„Součástí toho dnešního projednávání je také to, že by se legislativně ukotvilo, že zkrátka stát bude povinně vydávat dvě procenta HDP na obranu, to je také závazek, který Česká republika slíbila v rámci NATO, je to také bod, který má vláda ve svém programovém prohlášení s tím, že chce dávat tato dvě procenta nejpozději od roku 2025. Součástí ale toho opatření je například i zvýšení motivace pro lidi v aktivních zálohách, to znamená zvýšení příspěvku nebo také zlepšení podmínek,“ sdělila Niepřejová s tím, že s těmito návrhy nesouhlasí opoziční hnutí SPD.

Z dnešního jednacího dne Sněmovny nebo z jeho části se omluvily čtyři desítky poslanců, což bývá o čtvrtcích řádných schůzí obvyklé. Omluvenku poslal na rozdíl od uplynulých dvou dnů také předseda opozičního hnutí ANO a neúspěšný prezidentský kandidát Andrej Babiš. Neúčast vysvětlil pracovními důvody. Podle předsedkyně klubu ANO Aleny Schillerové Babiš přijde na páteční jednání Sněmovny. Je současně předsedou ANO, takže má i další úkoly, uvedla k Babišově dnešní absenci.

Omluvenku na dnešek či jeho část dodala také desítka členů vlády. Patří k nim premiér Petr Fiala, jenž odletěl na mimořádné zasedání Evropské rady v Bruselu, i vicepremiéři Marian Jurečka (KDU-ČSL) a Vít Rakušan (STAN), kteří uvedli rodinné a osobní důvody.

Neúčast mnoha členů vlády na odpoledních ústních interpelacích rozhořčila zástupkyni ANO. Podle Jany Mračkové Vildumetzové se jich omluvilo na odpoledne jedenáct, což označila za „až jakoby velmi nekorektní a nehorázné vůči poslancům“. „Aby většina ministrů chyběla, tak to ty interpelace zrušme,“ prohlásila Mračková Vildumetzová.