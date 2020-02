Tak pozor! S Annou Šabatovou to prý bylo jinak: Toto padlo od plic a otevřeně

reklama

Publicistka Irena Válová na sociální síti Facebook napsala, že práci Anny Šabatové z profesních důvodů sledovala delší čas a musí konstatovat, že to byla úspěšná ombudsmanka.

„Pamatujete například na to, jak trvala, že cizinci mají mít volební právo v obecních volbách? No, ale oni ho opravdu mají mít a nevymyslela to Šabatová, k tomu se zavázala Česká republika. Vypořádávala se pozoruhodně s některými mimořádnými tématy (například zaklekávání Babišovy administrativy na podnikatele),“ napsala Válová.

Pozornost věnovala i diskriminaci. Stanislav Křeček dal opakovaně najevo, že úřad ombudsmana pod vedením Šabatové se diskriminaci věnoval až příliš.

Tady viděla slabé místo i Válová.

„Jiná věc je diskriminace, pro mě absurdní disciplína, kde se nedokáží shodnout ani mezinárodní soudy jak poměřovat stejné se stejným, když na samém začátku neumí vyřešit ani otázku, co je stejnost, co je stejné, co si má být rovné a za kterých okolností. Některé případy znám více, než bych měla, a musím říci, že prostě koncept direktivního nařizování mezilidských vztahů – na pracovišti, v hospodě – nemůže fungovat a o nic jiného nešlo než o to, že se někteří lidé nenávidí a rozumný člověk z takového vztahu vycouvá a nesoudí se. Já bych za svůj život musela podat asi sto diskriminačních žalob. Jiná věc je například odmítnutí přidělení obecního bytu invalidovi s tím, že slepý nemůže mít byt se schody uvnitř. V těchto věcech nebyla úspěšná, ale její světonázor byl rozdílný od mého. Ale dokázala se zastat i toho hospodského, jen se to prostě v široké veřejnosti neví,“ napsala Válová.

Celkově Šabatovou zhodnotila jako úspěšnou ženu.

V diskusi pod svým příspěvkem doplnila, že Šabatová dělala to, co jí ukládal zákon, a když jí zákonodárci přidávali stále nové oblasti působnosti, její úřad se logicky také zvětšoval. Publicistka zdůraznila, že Šabatová např. pomohla celé řadě seniorů.

Ombudsman je často poslední instancí pro chudé.

„To jsme tady řešili v souvislosti s diskusí o ombudsmanovi. Že ten úřad nahrazuje správní soudnictví. A nejhroznější na celé věci je, že stát znovu zvedl zrovna ve správním soudnictví poplatky. Je to stát, kdo brání prostým chudým lidem v přístupu k právu. Ti se pak obracejí na tento úřad. Je to celé špatně,“ napsala Válová.

