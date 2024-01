Tak to tehdy začalo... Masové protesty proti AfD. Za burcování vládních politiků

„Chtějí se vrátit do temných časů rasového šílenství,“ pronesl na adresu Alternativy pro Německo (AfD) německý ministr obrany, sociální demokrat Boris Pistorius v Osnabrücku. I v dalších městech po celém Německu se o víkendu tisíce lidí scházely na demonstracích a shromážděních „proti pravicovému extremismu“. Kancléř Olaf Scholz vyzval spoluobčany k obraně demokracie.

O víkendu se v mnoha německých městech opět protestovalo proti AfD.

Ministr obrany Boris Pistorius (63, SPD) vystoupil v sobotu na shromáždění v Osnabrücku v Dolním Sasku podle serveru nejčtenějšího deníku Bild před zhruba 25 tisíci lidmi – a varoval před AfD. „Chtějí se vrátit do temných časů rasového šílenství, diskriminace, nerovnosti a nespravedlnosti,“ řekl ministr obrany, jenž byl dříve starostou Osnabrücku.

I v dalších městech po celém Německu se o víkendu tisíce lidí scházely na demonstracích a shromážděních „proti pravicovému extremismu“. V Bádensku-Württembersku v sobotu vyšly do ulic tisíce lidí. V Sigmaringenu se sobotní demonstrace zúčastnil i premiér Winfried Kretschmann (Zelení).

Na radničním náměstí v Kielu ve Šlesvicko-Holštýnsku se sešlo přes 10 tisíc lidí. Německá federace odborových svazů jako organizátor shromáždění za demokracii a solidaritu čítala více než 15 tisíc účastníků, policie uvedla 11,5 tisíce lidí. „Naše demokracie je stabilnější než demokracie před 100 lety, ale nebuďme si příliš jisti,“ řekl na shromáždění starosta, sociální demokrat Ulf Kampf.

K obraně demokracie vyzval i kancléř Olaf Scholz, taktéž sociální demokrat. U příležitosti Dne památky obětí holocaustu vyzývá spolkový kancléř Olaf Scholz k rozhodnému boji proti antisemitismu a rasismu. „27. leden nás vyzývá: Rozhlížejte se! Naslouchejte! Proti antisemitismu, proti rasismu, proti misantropii – a za naši demokracii.“ Scholz ve videu, dle listu Süddeutsche Zeitung, řekl: „Žádné další vyloučení a zbavení volebního práva, nikdy více rasové ideologii a dehumanizaci, nikdy více diktatuře.“ A že „zajistit to je ústředním úkolem státu“.

Margot Friedländerová, která přežila holocaust, vyjádřila znepokojení nad nárůstem antisemitských incidentů v Německu. „Nikdy jsem si nemyslela, že se to bude opakovat, protože tak to tehdy začalo," řekla 102letá dáma v pátek pro ARD, kde vyzvala k obnově historické paměti, neboť dnešní generace už si pamatují příliš málo z toho, co se dělo.

Komentátor listu Frankfurter Allgemeine Zeitung Oliver Georgi obrátil pozornost k CDU a konstatoval, že by teď nechtěl být v kůži politiků této strany. Průzkumy voličských nálad ve třech spolkových zemích, v nichž letos proběhnou zemské volby – v Braniborsku, Sasku a Durynsku – ukazují, že AfD bude v těchto zemích nadále významnou politickou silou a od moci se jí podaří odstavit možná jen tehdy, pokud bude CDU spolupracovat s levicovými radikály z Die Linke. Dosud si však takovou spolupráci zakazovala. „Klidně se také může stát, že (stále těsná) většina proti nim (proti AfD v Durynsku) může vzniknout pouze tehdy, bude-li CDU spolupracovat s Levicí, ať už v jakékoli formě. Protože Zelení a FDP by se nemohli dostat do zemského parlamentu a sociální demokracie je aktuálně v průzkumech jen na dobrých sedmi procentech. Tím se blíží bezvýznamnosti,“ napsal komentátor.

