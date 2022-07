Takhle Kalousek ještě Pekarovou neponížil. Ale stalo se. Zlé

reklama

Poté, co Kalousek několikrát veřejně kritizoval hospodaření nové vlády, které naznačuje ještě katastrofálnější zadlužení, než jaké státu připravil kabinet expremiéra Andreje Babiše (ANO), se Pekarová Adamová do jeho osoby navezla například v rozhovoru pro CNN Prima News.



Varování Kalouska, že se kabinet musí začít krotit při plánování schodků státního rozpočtu, které se mají pro příští léta pohybovat kolem tří set miliard, jinak lidem „zdraží úplně všechno“, si politička k srdci nevzala. Místo toho zakladatele své strany obvinila z toho, že je neupřímný a nezodpovědný.

„On vždy říká, že nesmíme mít vysoké schodky. To má pravdu, ale veřejně na Twitter už pak nenapíše, co říká interně na jednáních, že by jeho návrhy byly nepopulární. Myslím si, že mu do jisté míry schází zodpovědnost,“ pustila se do politického matadora Kalouska.



O politikovi pak začala šířit, že během debat o podobě rozpočtu na letošní rok měl údajně za zavřenými dveřmi navrhovat dosti třeskavé opatření. „Kalousek na těchto interních jednáních doporučoval, ať zmrazíme důchody a nezvyšujeme je ani o zákonnou valorizaci, která už byla předem schválena na 21 miliard korun,“ tvrdí šéfka TOP 09.



Svého předchůdce ve vedení strany následně obvinila i z toho, že chtěl „nechat na holičkách 2,5 milionu důchodců“. „Jak by si to představoval? To nejde,“ hubovala na někdejšího ministra financí Kalouska.



Politik však tvrdí, že slova, které o něm Pekarová Adamová pronáší, nejsou ani zdaleka pravda.

Fotogalerie: - SPOLU proti Babišovi a spol.

Na veřejné osočování zevnitř své strany zprvu nechtěl reagovat, jelikož se v něm ale předsedkyně TOP 09 rozhodla nepolevovat, považuje za nutné její dosti silné obvinění týkající se důchodů uvést na pravou míru.



„Nechtěl jsem reagovat. Leč již potřetí v TV Pekarová Adamová tvrdí, že jsem ‚za zavřenými dveřmi‘ navrhoval zmrazení důchodů. Zásadně nevynáším diskuze ‚za zavřenými dveřmi‘, jenom musím říct, že jsem to nenavrhoval,“ brání se obvinění ze strany předsedkyně TOP 09, že by kdy chtěl „nechat na holičkách 2,5 milionu důchodců“.



Nemyslí si, že by Pekarová Adamová měla v úmyslu lhát, ale prý to asi „jenom zase nepochopila“.



Politička si však za svými slovy stojí. „Mirku, navrhoval jsi nealokovat do letošního rozpočtu 21 miliard potřebných na zvýšení penzí a nesahat na platby za státní pojištěnce. Vzhledem k současným cenám by důchodci byli ve strašné situaci. A pokud to někdo špatně pochopil, tak úplně všichni v místnosti. Teda kromě Tebe,“ spustila opět.

Mirku, navrhoval jsi nealokovat do letošního rozpočtu 21 mld potřebných na zvýšení penzí a nesahat na platby za státní pojištěnce. Vzhledem k současným cenám by důchodci byli ve strašné situaci. A pokud to někdo špatně pochopil, tak úplně všichni v místnosti. Teda kromě Tebe.?? — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) July 18, 2022

Slovní přestřelky obou spolustraníků si všímá také několik komentátorů. Videotvůrce a politický analytik Ondřej Tesárek podotýká, že Kalouskovo „zase“, jež použil při obraně před údajnými fabulacemi Pekarové Adamové, je „jedno z nejtvrdších v historii českého jazyka“.

Jedno z nejtvrdších “zase” v historii českého jazyka — Ondřej Tesárek (@bratricek) July 18, 2022

Publicista Petr Holec pak Kalouskovi po jeho slovech, v nichž odmítl, že by chtěl napřímo tvrdit, že šéfka TOP 09 „lže“, adresoval: „Třeba prostě jen neříká pravdu, to se stává.“

Třeba prostě jen neříká pravdu, to se stává — PetrHolec (@PetrHolec) July 18, 2022

Pekarová Adamová na to v diskuzi opět udeřila. Vadí jí, že si obrany Kalouska kromě komentátorů začali všímat i opoziční politici a jejich vzájemné obviňování přeposílat. „Skutečnost, že si tyhle tweety retweetují opoziční poslanci jen ukazuje, jakou velkou jim děláš radost a komu tím pomáháš,“ neváhala si opět rýpnout do bývalého předsedy své strany.

Dodává, že se Kalouskovi snažila v uplynulých týdnech říct právě to, že se jeho příspěvky šíří i u opozice při kritice vlády. Nadále se prý těchto přestřelek účastnit nebude. „Poškozuje to stranu i vládu,“ napomenula politika.



Ten však odmítá, že měl v úmyslu se předsedkyni své strany postavit jen tak. Nemůže však prý nereagovat, když o něm Pekarová Adamová opakovaně šíří nepravdy. „Myslíte, že mám o sobě nechat do celostátních vysílání říkat nepravdivé výroky a nereagovat? Zbláznil jste se? To není moje iniciativa, já jsem o ‚diskuzích za zavřenými dveřmi‘ veřejně neblábolil…“ bránil se napomenutí ze stany jednoho z komentujících, který jej přirovnával k zakladateli ODS Václavu Klausovi, jenž se v těchto dnech také netají, že nerad sleduje, kam jeho bývalá strana míří.

Myslíte, že mám o sobě nechat do celostátních vysílání říkat nepravdivé výroky a nereagovat? Zbláznil jste se? To není moje iniciativa, já jsem o “diskuzích za zavřenými dveřmi” veřejně neblábolil.. — Miroslav Kalousek???????? (@kalousekm) July 18, 2022

