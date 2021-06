Takovou ostudu nepamatuji, vmetl Kalousek Babišovi. Bartoš: Hamižný Babiš škodí

reklama

Podle šéfa Pirátů Ivana Bartoše si vzal Babiš všechny české daňové poplatníky jako rukojmí. „Hamižnost Andreje Babiše způsobila, že škody za nezákonné čerpání dotací a zakázek pro jeho firmy zaplatí běžní občané a podnikatelé. Ti se tak stali jeho rukojmími. Jen za 3 roky získal Agrofert nezákonně 20 miliard Kč,“ napsal Bartoš na Twitteru s tím, že české úřady by měly okamžitě začít tyto prostředky vymáhat.

Stručně okomentoval rozhodnutí europoslanců šéfredaktor deníku Forum24 Pavel Šafr. „Dobré ráno, Česko. Evropský parlament opět nakopal českému premiérovi zadek. Hezký den,“ kopl si do premiéra Šafr.

S reakcí neotálel ani předseda Starostů Vít Rakušan, kterého rozhodnutí nepřekvapilo. „Přijetí rezoluce EP pro mě není překvapením. Opakovaně jsme upozorňovali, že premiér Babiš JE ve střetu zájmu (nejen v čerpání dotací). Přestaňte nám už konečně dělat v Evropě ostudu a všechny dotace pro Agrofert vraťte!“ vyzývá Rakušan.

Europoslanec Jiří Pospíšil (TOP 09) považuje za důležitý také fakt, kolik pro rezoluci hlasovalo europoslanců. „505 proti 30 (včetně 5 ANO). Rezoluce ke střetu zájmu Andreje Babiše schválena Evropským parlamentem! To je podle mého jasný signál, že Babišův střet zájmu považuje za problém nejenom zlá česká opozice a novináři, ale i drtivá většina Evropy…“ napsal Pospíšil v reakci na dlouhodobou rétoriku premiéra Babiše.

Babiš se mezitím nechal slyšet, že rezoluce ohrožuje svrchovanost České republiky. Jeho slova označila za nechutná šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. „Slova premiéra, že rozhodnutí Evropského parlamentu narušují naši svrchovanost, jsou nechutná. Pokud nechce, aby ho europoslanci řešili, ať dotace Agrofert nepobírá. To by ale jeho firmy za moc nestály. Jeho střet zájmů ukončí až volby,“ věří Pekarová Adamová a varuje, že koalice Spolu bude neoprávněné dotace vymáhat.

Na Babišova slova, že ačkoliv rezoluci zatím nečetl, ale určitě je to jen předvolební kampaň opozice, zareagovala také poslankyně Věra Kovářová (STAN). „Vzpomněla jsem si v krátké době podruhé na odsuzování Charty 77 ze strany tehdejšího režimu. Mělo to háček: nikdo se s ní nesměl seznámit. Pan premiér se tak vrátil do sedmdesátek. Vlastně - nevrátil. On v nich žije,“ srovnává Babiše s dobou totality Kovářová.

Situaci na Twitteru zmínil také europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), který pro přijetí rezoluce hlasitě lobboval. „Premiér Babiš se rád stylizuje do role oběti, přestože je pachatel. On má problém se střetem zájmu, nikdo jiný, a už měl dostatek času si ho vyřešit, což neudělal. Člověk, který není schopen hájit zájmy České republiky, nemá v pozici premiéra co dělat,“ vyzývá Babiše k rezignaci Zdechovský.

Kopnutí do Babiše si nemohl odpustit ani bývalý politik Miroslav Kalousek, podle nějž je to velká mezinárodní ostuda. „Pamatuji si hodně. Nepamatuji si ale žádnou takovou mezinárodní ostudu. Nepamatuji si žádného premiéra, který by svoji zemi takhle zhanobil a poškodil. Každý politik za hnutí ANO, který bude Babiše bránit, nebo jen mlčet, za to nese přímou odpovědnost,“ sahá Kalousek do svědomí všem politikům hnutí ANO.

Předseda ODS Petr Fiala naznačil, že rezoluce také ukazuje, jak špatnou vyjednávací pozici má kvůli Babišovi nyní Česká republika v EU. „Dnešní usnesení EP, kritizující střet zájmů A. Babiše, jasně ukazuje, jak špatnou pozici má Česko pod vedením současné vlády u partnerů v zahraničí. Premiér dělá ostudu, vicepremiér plánuje cesty do Moskvy, ministr zahraničí je neviditelný. Tato vláda není schopna hájit zájmy ČR,“ kopnul rovnou do celé vlády Fiala.

Překvapujícím faktem ale je, že Fialův stranický kolega, europoslanec Jan Zahradil (ODS) pro přijetí rezoluce ruku nezvedl a zdržel se. Podle něj totiž rezoluce zpochybňuje i právní stát v České republice a to se mu nelíbí. „Kdyby ta rezoluce byla jen kritikou Babiše a Agrofertu, pak ok. Ale pokus zpochybnit ve zmíněné rezoluci pod touto záminkou existenci právního státu v ČR, celý český justiční systém, fungování státní administrativy a dokonce zdejší mediální svobodu, je pro mě nepřijatelné,“ napsal ke svému rozhodnutí Zahradil.

To si ovšem po svém vysvětlil samotný Babiš, podle nějž tím Zahradil naznačil, že pravdu má v celém případu právě premiér. „Jsem překvapený že ve zkorumpované ODS ještě zůstávají rozumní lidí, kteří ctí presumpci neviny,“ reagoval.

