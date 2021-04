Takový plán! Moravec, cinklé průzkumy. Petříčkův sešup to zkazil. Ze zákulisí ČSSD

Některé novináře zaskočilo, že otěže v sociální demokracii nevzal na sjezdu do rukou Tomáš Petříček. “Proto teď tolik vyvádí, chtěli by nám diktovat, co máme dělat,” sdělil redakci zdroj z Lidového domu. Získali jsme také informace o plánu, jaký prý existoval na Kavčích horách s průzkumy preferencí pro ČSSD i o prognóze, jak může skončit snaha části mediálního světa pomoci Pirátům k převzetí moci.

Mediální ofenzíva vůči sociální demokracii v posledních dnech vyvolaná odvoláním Tomáše Petříčka z čela resortu zahraničních věcí má podle zdrojů redakce důvod ve směru, jakým se strana rozhodla vydat po víkendovém sjezdu. Co a komu přesně vadí? A proč je najednou pro mnohé ČSSD nepřítel? Ptali jsme se u hráčů v zákulisí, co se v současné době děje.

Ministr vnitra a vicepremiér Jan Hamáček na online konaném sjezdu s přehledem obhájil svou funkci předsedy ČSSD. Původně měl dokonce čtyři soupeře. Nakonec delegáti vybírali ze tří. Čtvrtý zájemce o předsednické křeslo, prakticky neznámý regionální politik Břetislav Štefan, na poslední chvíli ze souboje odstoupil a podpořil Tomáše Petříčka.

Anketa Jste spokojeni s tím, jak ČT nakládá s vašimi koncesionářskými poplatky? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 4626 lidí

Poté, co Jan Hamáček ze sjezdu vzešel s novým silným mandátem, delegáti mu navolili i spřízněné užší vedení, aby podle slov samotného Hamáčka vyslali k voličům ČSSD signál o vnitřní jednotě. Z místopředsednických postů vypadli všichni přívrženci jiných směrů a odpůrci vlády s Andrejem Babišem.

Logickým vyústěním bylo podle našich zdrojů okamžité odvolání Tomáše Petříčka z vlády. Jenže to rozpoutalo cirkus. „Dalo se to trochu čekat. Jednak Poche má pořád v některých médiích dobré kámoše, třeba na Seznamu i jinde. Za druhé i velká část novinářů ucítila příležitost si do ČSSD kopnout, protože neplníme „zadání”, která nám dávají. Odmítáme plivat na Čínu, neprotivíme se zrychlení očkování ruským Sputnikem apod. To se neodpouští. Dělají z nás provýchodní satany, přitom to je kravina. Je to právě sociální demokracie, kdo celou dobu jasně drží prozápadní, proevropský kurz a zdůrazňuje důležitost našeho ukotvení v NATO. Jenže ti pisálci se už dávno vykašlali na klasickou novinařinu. Dělají politický aktivismus,” popisuje ParlamentnímListům.cz dobře informovaný zdroj ze sociální demokracie.

„Podobně to je s průzkumy. To, co poslední dobou prezentuje ČT z Kantaru, je k smíchu. Každý trochu informovaný člověk ví, že to je brutálně přestřelené v případě Pirátů třeba, nás naopak dlouhodobě snižují. Teď v neděli dokonce u Moravce prezentovali pro soc. dem. jenom tři procenta. To bylo dáno i další věcí. Měli to připravené kvůli případnému vítězství Petříčka na sjezdu, který tam byl pozvaný a Moravec by ho prezentoval jako novou svěží krev, která povede stranu „správně”. Spojili by to s tím, že v době nástupu jsme měli jen tři procenta a za měsíc nebo dva pod Petříčkem by udělali průzkum třeba se šesti procenty pro ČSSD a už by se jelo, jak nám to pomohlo. O tomhle plánu se po Praze mluví jako o veřejném tajemství. Marně ale uvažuju, kde je tam nějaká veřejnoprávní služba. Nikde, je to špína a manipulace veřejnosti,” pokračuje v rozčilení zdroj redakce.

Proč je najednou Jan Hamáček, a s ním obecně sociální demokracie, na černé listině u řady médií a mnoha novinářů, když to před časem bylo jinak? Na to odpovídá zkušený politický hráč, který má z dění v sociální demokracii, ale i z mediálního prostředí, informace z první ruky.

„Prostě to nevyšlo, jak si plánovali. Spoléhali, že se z ČSSD opět stane antibabišovský spolek jako za Sobotky před minulýma volbama. Doufali v Petříčka, ten byl vyhozen. A když ještě Zaorálek vystoupil s tím, že na to kašle, spustily se mediální hnojomety. Trochu jsem se divil iluzím té části novinářů a neziskovek. Kdyby do toho Luboš šel, žádný protiruský a protičínský aktivista typu Petříčka by se z něho nestal, je to pragmatik. Mimochodem tím do běla rozpálil Babiše. Teď útoky míří na Hamáčka a budoucího ministra zahraničí Kulhánka, kterého prezentují jako čínského agenta a snad největší bezpečnostní hrozbu pro demokracii v Evropě.

Anketa Je vám líto, že Tomáš Petříček končí na ministerstvu zahraničí? Je mi to líto 3% Není mi to líto 93% Je mi to jedno 4% hlasovalo: 9726 lidí

„Na druhou stranu jsou ti novináři hrozně povrchní. Abyste si je naklonil, nepotřebujete hned vyhlašovat válku Rusku. Stačí dávat do každé druhé věty termíny jako proevropské, prozápadní, alianční, lidskoprávní, Havel, Biden a jiný věci a jste jejich. Panuje tady čím dál nenávistnější atmosféra. Začíná se zapomínat, že tahle země nepatří médiím a vedení státu tady není kvůli tomu, aby dělalo politiku, kterou mu milostivě schválí v pražských redakcích. Mají objektivně popisovat reálné dění a srdíčko si pak můžou vylévat v twitterové bublině. Však se podívejte, jak se teď vyvádí i kolem ČT. A mimochodem, to ostřelování ČSSD nahrává Babišovi, takže mu dělají skvělou službu, přestože ho většinou nenávidí. Moc strategicky nepřemýšlí. Nabudily je zfixlované průzkumy a hodlají dostat Piráty do Strakovky. Možná na jednu stranu jen houšť, protože by to pak dopadlo jako vždycky. Třeba jako v roce 2013 a 2018 a volby na Hrad. Nejbrutálnější mediální antikampaň, co tahle země zažila. A sedí snad na Hradě jejich vyvolenec?” ptá se řečnicky již zmiňovaný zdroj redakce.

