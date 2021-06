Takový podraz! Babiš a příběh z Moravy: Hodně ostré

Jako každou neděli tady máme informační pořad Čau lidi českého premiéra Andreje Babiše. Kyperská firma Seznam proti němu prý vede džihád. Při návštěvě poničených obcí na Hodonínsku na něj fotograf ze Seznam Zpráv údajně udělal krutý podraz. „Fotil asi půl hodiny a nechtěl odejít!“ Premiér také odhalil, kde majitel Seznamu vlastně žije a co si myslí o Češích. Zasažení tornádem si zaslouží co nejrychlejší pomoc a ta už se prý blíží. Plus sdělil zcela nové informace o epidemické situaci.

Premiér začal, jak jinak, tragickými událostmi na jižní Moravě. Babiš se ve čtvrtek večer nacházel na jednání Evropské rady v Bruselu a kvůli počasí nemohl odletět do České republiky hned. Na Hodonínsko dorazil v pátek a mezi lidmi zasaženými tornádem strávil prý celkem pět hodin. Podle svých slov se na místo rozhodně nepřijel fotit. „Poslal jsem fotografa domů, paní Schillerové jsem zakázal fotografa a šli jsme za občany. Abychom se dozvěděli, jak jsou na tom, jaké jsou dopady této tragédie. A žádal jsem média, aby odešla, aby nás nefotila. Oni nás neposlechli, mně to bylo velice trapné. Protože potom mají lidé pocit, že jsem se tam přišel odfotit. Nepřišel jsem se odfotit. A odmítal jsem média,“ zdůrazňoval premiér.

Babiše během smutné návštěvy Moravy velice popudil přístup serveru Seznam Zprávy. „A co se nestalo, samozřejmě Seznam Zprávy, kyperská firma, která vede proti mně džihád – přišel tam fotograf a půl hodiny nás fotil. Půl hodiny. Řekli jsme mu, ať jde pryč, ale on nechtěl. No a samozřejmě za ten čas, co jsem tam seděl s paní Schillerovou, se stalo to, že jsme se v nějaké situaci usmáli. Tohle zneužili. Je to neskutečný podraz, je to hnus, že tohle médium, které lže od rána do večera o mně, to takhle zneužije. A potom to pustili, tu fotku. Vlastně říkali: no Babiš se směje. Samozřejmě že jsem se nesmál. Není se čemu smát. Je to obrovská tragédie. Byl jsem maximálně vážný,“ zlobil se Babiš s tím, že toto je podle něj ukázkový příklad zneužívání médii.

„Takže tenhle džihád, který vede tahle kyperská firma, kde majitel říká, že Češi jsou hloupí, žije ve Švýcarsku a daně platí údajně na Kypru, zase udělal provokaci,“ dodal očividně popuzený a zklamaný politik. Na místo se prý skutečně nešel fotit, ale chtěl vědět, co se opravdu na místě stalo, a mluvit s postiženými lidmi. „Důležité je, abychom co nejdříve poskytli pomoc. Hlavně lidem, kteří přišli o bydlení,“ řekl dále Babiš.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová prý také připravuje program pro obnovu poničených obcí. Ministryně financí Schillerová zase daňové úlevy pro obyvatele Hodonínska. Ministr Havlíček zase podle Babiše vypracoval program pro podnikatele, jejichž podnikání bylo zasaženo přírodní katastrofou. „Ta pomoc musí být rychlá, nebyrokratická. My se na ta místa samozřejmě budeme vracet. Já tam budu chodit a kontrolovat, jak ta pomoc funguje. Vypadá to tak, že největší problém je stavební materiál,“ popisoval dále premiér.

Příběhy, které vyslechl v zasažených obcích, byly prý velice dojemné. „Mě to strašně mrzí, samozřejmě vyjadřuji upřímnou soustrast pozůstalým rodinám. Zemřelo tam bohužel pět lidí. Je mi to hrozně líto. Znovu opakuji, že naše vláda bude tomu věnovat maximální pozornost, abychom lidem pomohli, aby nepropadali zoufalství, aby jasně viděli, že stát, naše vláda i kraj, za nimi stojí,“ prohlásil rezolutně Babiš.

Dalším tématem byla epidemie. Podle premiéra to vypadá, že jsme virus porazili, ale domnívá se, že tomu tak není. „Máme tady tu delta variantu, je to skutečně mutace, která nahradila tu alfu, tu britskou. A musíme být skutečně obezřetní.“ Premiér informoval také o tom, že se od 1. července spouští očkování pro děti nad 12 let. Poprosil také praktické lékaře o pomoc při přesvědčování občanů a osvětě. „Ohledně očkování my budeme dělat kampaň, budeme žádat o podporu. A já také prosím vás všechny, kteří jste naočkováni, abyste to propagovali ve vašem okolí. Protože to je samozřejmě jediný způsob, jak porazit ten vir,“ uvedl závěrem premiér.

