Takto vidí důchody po roce 2030 Maláčová. Především OSVČ by měly zpozornět

Rozdíl oproti nynějšku je, že základní výměr bez zásluhovosti je 3 500 Kč. Nultý pilíř má být podle ministryně částka, „za kterou se dá přežít“, a dostane ji každý člověk za to, že do něho odváděl. V zásluhové části se má počítat, jak dlouho člověk pracoval, kolik odváděl, ale nově i o koho pečoval. Prémie má být pro lidi, kteří pracovali déle než jednačtyřicet let.



Složitější má být situace u OSVČ. Pokud živnostníci nebudou odvádět více než minimum, budou mít zásluhový pilíř nižší, dokonce se může stát, že nedosáhnou ani na ten nultý. Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. ČSSD



Bonusy mají být například pětistovka pro ženy navíc za dítě. Pokud se bude o dítě starat muž, bude mít na bonus také nárok.



Podmínka 35 odpracovaných let má zůstat stejná. Kdo bude mít odpracováno 41 let, má dostat navíc prémii 250 korun měsíčně.



Základní věk odchodu do důchodu zůstane na 65 letech. Podle Maláčové je to „důležité“. Další posouzení věku do důchodu má nastat zase v roce 2024.



Náklady mají být v prvním roce po uvedení reformy 10 miliard korun. V nejvytíženějších letech po roce 2050 mají důchody, které navrhuje Maláčová, vyjít až na 1,5 % HDP země (předpoklad 90 miliard). Maláčová tak naznačila, že bude potřeba buďto snížit výdaje státu, anebo provést daňovou reformu. Fotogalerie: - Maláčová v sedle

A hovořilo se i o novém systému na vyplácení dávek. Maláčová tvrdí, že rozpočet z roku 2016 byl „hrubě podceněn“. Nový systém se podle ní podaří přivést k účinnosti od prvního ledna příštího roku.



S navýšením peněz na nový systém vyplácení dávek Ministerstva práce a sociálních věcí premiér Andrej Babiš (ANO) nesouhlasí.



Systém pro vyplácení dávek je součástí jednotného resortního systému, který měl být původně v provozu od roku 2017 a stát měl 1,5 miliardy korun. Přípravy se ale protáhly. Ministerstvo ho plánuje spustit příští rok a odhadovaná cena by měla být až o miliardu vyšší. Zakázky resort vyhlásil v minulém volebním období pod vedením ministryně práce Michaely Marksové (ČSSD).



