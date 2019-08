Takže vy mi nevěříte?! Primátor Jablonce vypnul městské kamery kvůli hádkám v zastupitelstvu. Zítra bude velké dusno

„Nechal jsem dopoledne vypnout všechny kamery ve městě,“ oznámil primátor Jablonce Milan Kroupa (ANO) mírně konsternovaným novinářům. Později upřesnil, že byly vypnuty jen dočasně a už běží. Vrcholí tak koaliční spor kolem městského kamerového systému, který může vést k rozpadu koalice, v níž je v Jablonci hnutí ANO s Piráty a s uskupením Společně pro Jablonec. V opozici číhá ODS, která v Jablonci volby těsně vyhrála, ale do vládnoucí koalice se nedostala. Do koalice s hnutím ANO se však prý příliš nehrne. Ve čtvrtek se očekává bouřlivé zastupitelstvo. Momentálně to však nevypadá, že by vyhrocenou situaci vyřešilo.

„Je zcela zřejmé, že jsem ve střetu zájmů, což jsem ovšem deklaroval při vzniku koalice a všichni to věděli,“ uvedl Milan Kroupa ve své kanceláři na jablonecké radnici do novinářských mikrofonů a diktafonu v úterý po poledni. Primátor je totiž dva v jednom. Je i jednatelem firmy Grepa Networks, která po městě žádá vyplacení dohromady 2,6 milionu korun bez daně za poskytování datových spojů pro městský kamerový systém v letech 2016 až 2018. Kromě toho žádá odpuštění věcných břemen pro kabely položené v městských pozemcích v souvislosti s budováním metropolitní sítě. O obou návrzích mají jablonečtí zastupitelé jednat ve čtvrtek na mimořádném zastupitelstvu.

Měl to vyřešit Chuchlík, tvrdí Kroupa. Měl to vyřešit Kroupa, tvrdí Chuchlík

„Tento problém je na stole a musí se vyřešit. Bylo to zřejmé od začátku, a proto abych to neřešil já, měli to udělat naši koaliční partneři, konkrétně můj statutární zástupce Jakub Chuchlík. Bohužel musím oznámit, že pro to neudělal vůbec nic. A když jsme udělali alespoň analýzu té ceny, tak k tomu vůbec nepřistoupili konstruktivně,“ tvrdí primátor.

Podle náměstka jabloneckého primátora Jakuba Chuchlíka to však měl na starosti primátor Kroupa. „V září 2018 přijalo jablonecké zastupitelstvo usnesení, že to ukládá primátorovi. Já jsem se ho přesto, že jsem to neměl za úkol, několikrát doptával na stav řešení. Kdy jsem se dozvěděl, že se hledá znalec k znaleckému posudku a najednou byl znalecký posudek hotový. Myslím, že tam ani nebyla vůle to se mnou řešit, natož aby se tato agenda přendala z primátora na mě,“ uvedl Chuchlík.

Koaličním partnerům se nelíbí, že podle nich neexistuje žádná smlouva mezi městem a Grepou a nevzniká tedy nárok na finanční vyrovnání. „Dohledali jsme veškerou dokumentaci ke kamerovému systému, kterou má město k dispozici. Firma Grepa Networks figuruje pouze na dvou objednávkách z roku 2016, kdy si město sjednalo sejmutí antén z radniční věže a přepojení dvaceti spojů, z nichž minimálně sedm zůstalo podle objednávek na mikrovlnném spojení,“ vysvětlil Jakub Chuchlík. Sejmutí antén proběhlo v souvislosti s opravou radniční věže. Z objednávek podle Chuchlíka není jasné, na jak dlouho a na čí síť se spoje přepojují, ani zda bude město následný provoz něco stát. „Je zvláštní, že se systém dostal do stavu, který uvádí společnost Grepa Networks, aniž by si to kdokoliv z města objednal,“ tvrdí Chuchlík.

Nemáme všechny dokumenty, říká část koalice. Máme veškeré podklady k rozhodnutí, míní primátor

Kroupa však tvrdí: „Máme veškeré podklady, abychom se mohli rozhodnout, co dělat dál. Grepa má na rozdíl od tvrzení našich takzvaných koaličních partnerů dva naprosto zřejmé důkazy. Jsou to objednávky z roku 2016 vystavené městem Jablonec. Jedna je na přemístění třinácti antén z věže radnice. Druhá je smlouva na přemístění dalších sedmi přenosových bodů na přímou síť firmy. Tam je naprosto jasné, že objednávka od města přišla. Veškerá tvrzení, která koaliční partneři používají zcela účelově, jsou naprosto scestná.“

V tu chvíli se ho jeden z novinářů zeptal, jestli mluví jako primátor Jablonce, či jednatel Grepy. „Je to samozřejmě složité. Od začátku jsem deklaroval, že jsem ve střetu zájmů, všichni to vědí a podle toho se chovám. Když bylo minulé zastupitelstvo, tak jsem při projednávání tohoto bodu řekl – teď nejsem primátor, zastupitelstvo vede můj statutární zástupce a šel jsem k pultíku, kde jsem byl jako jednatel firmy Grepa,“ vysvětlil Kroupa poněkud komickou situaci. „Mně se to nelíbí, chci aby se to rychle vyřešilo a už jsme se k tomu nemuseli nikdy vracet,“ dodal.

Dopoledne byl vypnut celý kamerový systém

Před polednem se konala tisková konference Pirátů a Společně pro Jablonec. Tam jejich zástupci konstatovali, že se dozvěděli, že minulý týden došlo k vypnutí části, konkrétně devatenácti kamer. O pár desítek minut však primátor Kroupa šokoval. „Došlo k tomu, že minulý týden koaliční partneři na jednání vznesli pochybnost, že ten kamerový systém nemá v rukou firma Grepa. Poněkud demonstrativně jsem proto vypnul část kamerového systému, abych dokázal, že kamerový systém skutečně provozuje firma Grepa. Stalo se to, že když jsem vypnul půlku kamerového systému, vznikla pochybnost, že jsem si tu druhou půlku vymyslel, tudíž ji neprovozuji. Tak jsem musel udělat to, že dnes dopoledne byl vypnut celý kamerový systém. Teď je kamerový systém opět zapnut. V budoucí radě města bude bod, kde se radní budou muset vyjádřit k tomu, zda chtějí v Jablonci funkční kamerový systém. Zda se hlásí k tomu, že kamerový systém do doby výběrového řízení provozovala společnost Grepa.“ Na facebooku poté uvedl, že o vypnutí kamer byla informována městská i státní policie a město bylo celou dobu pod kontrolou.

„Do voleb jsme šli s tím, že chceme dávat věci do pořádku, a ne přikrývat staré levoty. Střet zájmů primátora je už neúnosný a paralyzuje práci celé, jinak konstruktivně fungující koalice. Mrzí nás, že primátor předkládá body, u kterých jsme dopředu řekli důvody, proč je nemůžeme podpořit,“ sdělil radní a předseda zastupitelského klubu Pirátů Jan Polák. „Koaliční spolupráce se zastupiteli hnutí ANO za tři čtvrtě roku přinesla řadu pozitivních kroků. Mrzí nás, že ji Milan Kroupa zneužíváním svého střetu zájmů zatěžuje. Jeho další setrvání ve funkci primátora je pro nás ale za těchto okolností neúnosné,“ shodují se zástupci Pirátů a Společně pro Jablonec v tiskovém prohlášení. Připustili, že hrozí rozpad koalice.

Primátor: Je možné, že v budoucnu budu muset rezignovat

Komunální volby v Jablonci vyhrála ODS, která je tedy logicky teď nejsilnější opoziční stranou. Dohodne se s ANO na koalici? Podle primátora Kroupy nikoliv. „Vzhledem k tomu, že jsme je nevzali do původní koalice, tak nám to teď dají patřičně najevo a nechají nás si to vypít. Nejsem člověk, který by byl schopen ustoupit ze svých morálních zásad. Určitě nebudu schopen přistoupit na nějaké velké obchodování. Je možné, že v budoucnu budu muset rezignovat a pak tedy nevím, kdo se ujme vedení města. Ale to udělám úplně v té nejkrajnější nouzi,“ objasnil současný primátor Jablonce nad Nisou.

autor: Oldřich Szaban