Takže vy se nestydíte, uhodila Drtinová na Klause juniora. A jelo to celých dvacet minut

Slovo nacionalista se podle Klause mladšího bohužel používá v pejorativním významu. „Lidi se dnes dělí na ty, kteří jsou schopni žít kdekoliv, a ty, kteří mají pocit, že někam patří. Já patřím k těm druhým, dívám se na svět českýma očima, svět bez České republiky pro mě nemá smysl, a proto se cítím národně orientovaným člověkem,“ řekl v rozhovoru pro DVTV bývalý člen ODS s tím, že není žádný světoobčan.

Jako lídr hnutí Trikolóra se nebrání označení nacionalista ani populista. „Necítím jako urážku, když mi někdo řekne, že jsem nacionalista. Je naší povinností předat tu zemi našim potomkům, jak jsme ji převzali od našich předků. A co se týče označení populista, nestydím se za to, to je totiž zákon demokracie, obracet se k velkému množství lidí, a ne jen k elitám,“ má jasno Klaus mladší.

Anketa Zeman oznámil, že 17. listopad oslaví doma, žádných akcí se nezúčastní. Vadí vám to? Vadí 3% Nevadí 97% hlasovalo: 5531 lidí

Podle Klause mladšího je cílem nového hnutí zejména bojovat za suverenitu České republiky, která je podle něj ohrožována Bruselem. „Padesát procent zákonů, které přijímáme, přišlo jako nařízení z EU, ale my bychom si měli rozhodovat sami o svých věcech. Nepřeji si, aby nám tady někdo zaváděl GDPR, evropský zatykač a podobně a nevedla se o tom žádná politická diskuse a jako za časů komunismu ty poslankyně dojičky zvedaly 160 hlasů pro zcela bez rozpravy,“ přiostřil Klaus ml.

Klaus ml. Je odpůrcem mnoha věcí, které do České republiky implementují evropské směrnice a nařízení. „Já jsem odpůrcem třeba solární energie, ostatní státy to mají a mají s tím problém, tak není důvod, abychom to přijímali i my. To není v zájmu českých občanů, ale třeba nějakého zeleného šílence z Austrálie,“ sršel vtipem Klaus ml. s tím, že nám Brusel nutí cpát do škol genderové šílenosti nebo klimatické náboženství.

Podle Klause mladšího je v tomto nejpalčivější otázka migrace. „Migrovat není žádné lidské právo, není povinností Čechů spasit celý svět. Mladí Afričané by si tam sami měli udělat pořádek, my se musíme starat o vlastní sociální problémy, s důchodci nebo našimi menšinami,“ odmítá migraci poslanec a dodává, že Česko zatím nečelí masové migraci, ale jelikož jsme krásná země s fungujícím sociálním systémem, migranti by sem v budoucnu mohli chtít zamířit.

Ostatně samotná Evropská unie je podle Klause mladšího jen nefungující organizace. „EU je podle mě umělý konstrukt, který nefunguje. Já přeji dobro všem lidem, ale ne víc Evropanům nebo Kanaďanům jen proto, že jsem na stejném kontinentu,“ řekl Klaus ml. a ostře se vyjádřil na adresu europoslankyně Věry Jourové. „A roli paní Jourové, nebo jak se jmenuje, bych radši obešel, protože být mezi sto nejvlivnějšími ženami světa a pro ČR udělat úplný kulový, to už chce eurofištrón,“ nebral si servítky Klaus ml.

„Brusel ovládají lobbisti a úředníci těch kanceláří a k tomu tam mají politickou stafáž přiopilého Junckera. Těch našich 27 v těch 700 toho v evropském parlamentu moc nezmůže a vždy nás přehlasují,“ zakončil téma EU Klaus ml.

V dalším ožehavém tématu rozhovoru se Klaus vyslovil proti navyšování práv homosexuálních menšin a žen. „Homosexuální menšina má v ČR zaplať pánbůh veškerá práva. Kdyby to bylo třeba trestné jako někde ve světě, tak bych proti tomu protestoval. Ale přidávat jim další všemožná práva už je politika některých politiků s jinou orientací,“ řekl Klaus ml. a pokračoval.

„Podobně je to s ženskými právy, která jsou u nás na vysoké úrovni už od dob Masaryka. Ale pokud mají být ženská práva nějaké kvóty, tak tady už jsem proti, protože hodnocení má být podle práce, a ne podle pohlaví,“ má jasno zakladatel hnutí Trikolóra.

Trikolóra má podle Klause jednoduše napsaný program, kterému porozumí všichni. „Program Trikolóry jsme psali tak, aby mu každý rozuměl a mohl si udělat názor. Teď budeme jednotlivé body vysvětlovat a pracovat na nich,“ řekl Klaus mladší s tím, že v případné vládě bude s kýmkoli, s kým bude mít největší programovou shodu a šanci prosazovat své body.

Psali jsme: Hlas sněmovního experta na zahraničí: ČR ztrácí kredit už od 90. let. Víte vůbec, jak se k migrantům chová Saúdská Arábie? Exprezident Klaus, Markéta Šichtařová, proděkan Ševčík, Václav Krása, elitní bojovník Němec... Trikolóra představila program a svůj hvězdný tým Klaus ml. (Trikolóra): Žádný subjekt nemá právo uzurpovat si tragická výročí pro sebe Klaus ml. (Trikolóra): Nechci se v metru rozhlížet a vyhodnocovat nebezpečí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: jma