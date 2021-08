Tálibán pohrozil Islámskému státu odvetou

reklama

Expert na teroristické skupiny v oblasti Abdul Sayed v listu The Washington Post upozornil, že IS-K zřejmě bude v útocích ze sektářských důvodů pokračovat.

„Víme dobře, jak reagovat a zastavit je,“ řekl v úterý mluvčí Tálibánu Zabiulláh Mudžáhid, co se stane, pokud se radikálové z IS pokusí vést válku a páchat zločiny i poté, co se k moci v Afghánistánu dostal islámský režim tálibů.

„Islámský stát nemá v Afghánistánu žádný prostor,“ doplnil další vysoký představitel Tálibánu Abdul Jak Vasik, který zároveň zpochybnil sílu IS: „USA prokazují jeho existenci za pomoci dramatické propagandy,“ doplnil.

