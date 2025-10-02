Tam je Okamura premiér. Pavel Novotný vylezl z vězení a popsal hrůzu za mřížemi

02.10.2025 18:51 | Monitoring

Pavel Novotný po třech měsících opustil věznici v Liberci a své spoluvězně se prý snažil přesvědčit, aby šli k volbám a nevolili extremisty. „To je asi jediný místo na světě, kde je Okamura premiér,“ prohlásil Novotný.

Tam je Okamura premiér. Pavel Novotný vylezl z vězení a popsal hrůzu za mřížemi
Foto: Jan Rychetský
Popisek: Mimořádné zasedání řeporyjského zastupitelstva ohledně odvolání Pavla Novotného z funkce starosty

Bývalý starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný ve čtvrtek opustil vazební věznici v Liberci, kde si odpykal tři měsíce za porušení podmínky. A v prvním rozhovoru přímo z cesty z věznice pro server Blesk.cz se rozpovídal také o víkendových volbách do Poslanecké sněmovny. 

Anketa

Jakou funkci by si zasloužil Petr Fiala po konci v úřadu předsedy vlády?

0%
2%
0%
8%
90%
hlasovalo: 8302 lidí

„Ve vězení se samozřejmě taky volí, a co mě teda vlastně nezaskočilo, tak že tam není Babiš jednička. To je asi jediný místo na světě, kde je Okamura premiér. Tak to prostě je, SPD tam jede,“ prohlásil Novotný.

„Ale já jsem měl děsnej problém vysvětlit spoluvězňům, jak je důležitý jít volit, natož abych jim vysvětloval, koho, chraň bůh SPOLU, to jsem se musel hodně mírnit,“ pokračoval.

Vězně si pak podle svých slov rozdělil na ty hloupější a bystřejší. „Já jsem si je pak rozdělil. Jedna skupina úplných kreténů, těm jsem vysvětlil, ať jdou hlavně volit. Že to je důležitý, že potom můžou nadávat na poměry v hospodě, až je pustěj,“ vysvětloval prý vězňům, ať využijí svých práv a jdou k volbám.

„Potom jsem ty trochu bystřejší, jestli to tak můžu říct, což všichni byli podvodníci a lháři, tak jsem jim říkal, že Okamura je taky lhář. Jelikož je to banda kreténů bez vzdělání, tak by to měli bejt spíš voliči Babiše. Tohle jsem jim řekl: ‚Ten Okamura, vy kreténi, vám lže do držky. On říká jen věci, který chcete slyšet, vy idioti,“ vyprávěl Novotný svým kontroverzním způsobem.

Následně se prý snažil všem vysvětlit, aby SPD nevolili, protože slibují nereálné věci. „A pak říkám, kluci, v den, kdy by se tento národ probudil do světa úsvitu Tomia Okamury, kterej by byl premiér, tak by zjistili, že Okamura ani s ústavní většinou nemůže splnit to, co slibuje. To referendum a podobně. Je to nesmysl. Když vystoupíme z EU, všem klesne životní úroveň o 30 %,“ poučoval prý své spoluvězně.

„No a tím jsem skončil, já jsem přesvědčil některý vězně, aby šli k volbám a nevolili extremisty, víc nemůžu udělat,“ dodal Novotný, který má kvůli svým excesům pozastavené členství v ODS.

 

 

Psali jsme:

My že jsme kolaboranti? Fiala padlý na palici. Ševčík v šoku z kampaně SPOLU
Nekroužkujte. Josef Skála promluvil k voličům STAČILO!
Vzkaz od „vězňů“. Novotný prudce reagoval a nedal se zastavit
„Přeju vám smrt.“ Novotný před vězením. Vzkaz voličům ANO

 

Zdroje:

https://t.co/vQcYqrjvfF

https://twitter.com/jura_haczek/status/1973707235353330014?ref_src=twsrc%5Etfw

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Novotný , Okamura , vězení , volby 2025

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Půjdete k volbám?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Jakub Makarovič

Ing. Vojtěch Munzar byl položen dotaz

Tvrdíte, že podporujete vlastní bydlení

Opravdu si to myslíte? Myslíte, že díky této vládě je snadnější si vlastní bydlení obstarat?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: rtěnka Clinique – červená, která sluší každé ženě

Videotestování: rtěnka Clinique – červená, která sluší každé ženě

Videotestování: Zářivý úsměv s OPALESCENCE Cool Mint!

Videotestování: Zářivý úsměv s OPALESCENCE Cool Mint!

Diskuse obsahuje 16 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Oganesjan vypustil kauzu na Stačilo!. Uberu jim půl procenta, jásá

19:44 Oganesjan vypustil kauzu na Stačilo!. Uberu jim půl procenta, jásá

V předvečer voleb Mike Oganesjan na sociálních sítích avizoval, že chystá „velkou kauzu“ ve spoluprá…