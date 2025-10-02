Tam je Okamura premiér. Pavel Novotný vylezl z vězení a popsal hrůzu za mřížemi

Bývalý starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný ve čtvrtek opustil vazební věznici v Liberci, kde si odpykal tři měsíce za porušení podmínky. A v prvním rozhovoru přímo z cesty z věznice pro server Blesk.cz se rozpovídal také o víkendových volbách do Poslanecké sněmovny.
„Ve vězení se samozřejmě taky volí, a co mě teda vlastně nezaskočilo, tak že tam není Babiš jednička. To je asi jediný místo na světě, kde je Okamura premiér. Tak to prostě je, SPD tam jede,“ prohlásil Novotný.
„Ale já jsem měl děsnej problém vysvětlit spoluvězňům, jak je důležitý jít volit, natož abych jim vysvětloval, koho, chraň bůh SPOLU, to jsem se musel hodně mírnit,“ pokračoval.
Vězně si pak podle svých slov rozdělil na ty hloupější a bystřejší. „Já jsem si je pak rozdělil. Jedna skupina úplných kreténů, těm jsem vysvětlil, ať jdou hlavně volit. Že to je důležitý, že potom můžou nadávat na poměry v hospodě, až je pustěj,“ vysvětloval prý vězňům, ať využijí svých práv a jdou k volbám.
„Potom jsem ty trochu bystřejší, jestli to tak můžu říct, což všichni byli podvodníci a lháři, tak jsem jim říkal, že Okamura je taky lhář. Jelikož je to banda kreténů bez vzdělání, tak by to měli bejt spíš voliči Babiše. Tohle jsem jim řekl: ‚Ten Okamura, vy kreténi, vám lže do držky. On říká jen věci, který chcete slyšet, vy idioti,“ vyprávěl Novotný svým kontroverzním způsobem.
Následně se prý snažil všem vysvětlit, aby SPD nevolili, protože slibují nereálné věci. „A pak říkám, kluci, v den, kdy by se tento národ probudil do světa úsvitu Tomia Okamury, kterej by byl premiér, tak by zjistili, že Okamura ani s ústavní většinou nemůže splnit to, co slibuje. To referendum a podobně. Je to nesmysl. Když vystoupíme z EU, všem klesne životní úroveň o 30 %,“ poučoval prý své spoluvězně.
„No a tím jsem skončil, já jsem přesvědčil některý vězně, aby šli k volbám a nevolili extremisty, víc nemůžu udělat,“ dodal Novotný, který má kvůli svým excesům pozastavené členství v ODS.
Věznice Liberec v tom má jasno.— Jura Háček ???????????? (jirka maso :) (@jura_haczek) October 2, 2025
Okamura premiér!
Pavel Novotný se jim to ale snažil rozmluvit.?? pic.twitter.com/vQcYqrjvfF
autor: Jakub Makarovič