Kyiv Independant útočí Rusové celkem na sedmi osách, od Robotyne na jihu po Kupjansk na severu. Uvedl to generální štáb ukrajinských vojenských sil. Bylo zaznamenáno 80 přestřelek, čtyři útoky naváděnými střelami, 53 útoků letectva a 45 úderů ze salvových raketometů. Kromě toho prý Rusové útočili dělostřelecky ve více než sto obydlených oblastech, například v oblastech Černihivu, Sumy, Charkova, Luhansku, Doněcku, Záporoží, Chersonu a Mykolajivu.

U Kupjansku prý ukrajinské síly odrazily sedm útoků, šest u Lymanu, 15 u Bachmutu, 18 u Avdijivky, 24 u Marinky a nepočítaně u Šaktarského v Doněcké oblasti. Kyjev dle deníku zaznamenává zvýšenou aktivitu Rusů na mnoha úsecích fronty, zvláště na východě. Rusové útočí zejména u Avdijivky.

Jaký je cíl Rusů popsal analytik a bývalý důstojník amerického dělostřelectva Tyler Weaver, známý pod přezdívkou Armchair Warlord. Lokální útoky po celé frontě podle něho slouží k tomu, aby zatáhly do boje omezené ukrajinské rezervy, které se v současnosti sestávají zejména z jednotek, které už byly oslabeny při stodenní ofenzivě. Analytik podotýká, že Rusové zatím své rezervy nasadit nemuseli.

„Pravděpodobně je to snaha zafixovat ukrajinskou armádu na jednom místě a zaměstnat ji desítkami lokálních problémů, zatímco Rusové si připraví drtivý úder jinde,“ míní.

Ze strategického hlediska se pak podle analytika vyvíjí konflikt ve prospěch Ruska. Což platilo i předtím, ale trend je významnější po útocích Hamásu, které začaly minulý měsíc. „V posledním měsíci jsme byli svědky prudkého poklesu finančních prostředků, podpory zbrojení a mezinárodního zájmu o Ukrajinu, přičemž se zdá být stále méně pravděpodobné, že Kongres USA schválí jakoukoli novou pomoc Ukrajině nebo její financování,“ uvádí.

A dodává: „Mezitím ztráty ukrajinských sil začaly být tak očividně hrozné, že o nich otevřeně informují západní mainstreamová média. Jakmile se zavřou kohoutky pomoci a financování, režim v Kyjevě začne požírat sám sebe, což bude mít předvídatelné důsledky pro nyní vyčerpané síly na frontové linii.“

Poukazuje také na to, že v roce 1974 nebylo vůbec jasné, že Jižní Vietnam již za rok padne, přitom byl, vojensky řečeno, v mnohem lepší situaci. Poukazuje, že tehdy byla „rozumná“ pozice, že válka je v patové situaci. „Což typicky průměrné mluvící hlavy teď horem pádem dělají. Usuzujte z toho, jak uznáte za vhodné,“ doplnil.

