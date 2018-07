Technologie, která šetří peníze

Interiéry i exteriéry vypadají jako nové díky atraktivnímu vzhledu a ochranným vlastnostem fólie, a to vše s podstatně nižší nutností údržby než při nutném leštění, přelakování nebo dokonce kompletní výměně.

Fleetshield aplikace jsou tak investicí do budoucnosti. Ve veřejné dopravě jsou okna častým terčem poškrábání a leptání. Naštěstí není nutné měnit každé okno, které bylo vystaveno takovému poškození. Co však v případě, že vandalové okno poškodili s rasistickými texty či symboly? V takovém případě pravděpodobně dojde k okamžitému odstavení vozidla, možná i na delší časové období, jelikož výměna okna je často časově náročná práce. Fólie Scratchmask může velmi snadno takové situaci zamezit.

Poškození okna se vybrousí a následně lepidlo fólie vyplní 80 až 99 % nerovností. Navíc odolná vrchní vrstva fólie zabraňuje vzniku nových škrábanců. Škrábance a poleptání oken od nezodpovědných cestujících přináší děsivé pohledy, a to ať už se nachází na interiérech či exteriérech vybavení. Kvůli poškrábání a poleptání vypadají povrchy ošklivě a narušují u cestujících či zaměstnanců pocit bezpečí. Objevte tak výhody našich vysoce kvalitních opravných fólií jako ekonomickou alternativu k výměně vybavení. Pro odstranění jakýchkoliv hrubých částí okna se brousí, poté aplikuje fólie využívající lepidlo, které bylo speciálně navrženo k vyplnění nerovností ve skle. Po aplikaci pak naprostá většina škrábanců a jiného poškození kompletně zmizí.

Fólie navíc poskytuje úplnou ochranu proti dalším vnějším vlivům, takže okna, interiéry a exteriéry zůstávají mnohem déle atraktivnější. To snižuje celkové náklady a investice do vybavení. Je ohromně jednoduché nahradit fólii za novou, je-li to nutné. Fólii lze odstranit bez poškození povrchu a obecně lze nanést nový kus fólie během jedné hodiny.

Mgr. Renáta Kleinová, ředitelka SIBA-SIGN CZ, s.r.o.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Komerční článek