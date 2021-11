Tečka byla léčka. Odpor! Právník vytáhl „osvobozující“ zákon

reklama

Tisíce odpůrců proticovidových opatření se sešlo v neděli 28. listopadu na pražské Letné. Vystoupil zde s emotivním projevem i právník Jindřich Rajchl. „Žijeme ve státě, kde se lidé snaží dostat nemoc, aby měli na šest měsíců klid před opatřeními, které je mají před nemocí chránit. Já tomu nerozumím, vy ano?“ otázal se a dav lidí mu odpověděl, že tomu také nerozumí.

„Stát se rozhodl, že nás před touto nemocí bude chránit tak tvrdě, že je nás schopen klidně pozavírat nebo pozabíjet. Já tomuto říkám dost,“ řekl právník a lidé skandovali známé heslo – „máme toho dost“.

Poté se Rajchl věnoval povinné vakcinaci, o které uvažuje pro některé skupiny obyvatel vláda. „Začali s profesemi. Budou to určitě lékaři. Moc děkuji lékařům, kteří se proti tomu staví a založili paralelní lékařskou komoru. Vyzval bych je, aby sebrali ještě více odvahy, domohli se sjezdu České lékařské komory a odvolali Kubka,“ zvolal a demonstrující začali skandovat „odvolejte Kubka“.

Povinné naočkování dle Rajchla hrozí i policistům, přičemž deset tisíc z 45 tisíc není podle jeho informací naočkováno. „Policejní prezident říkal, že o ně může přijít a také o ně přijde. Já se ptám policistů, kteří tady jsou. Jeden ze čtyř není naočkovaný. Postavíte se proti svým kolegům, parťákům, uděláte to? Pánové policisté, vím, že máte svoje rozkazy, my vám podáváme ruku a vyzýváme vás – pojďte s námi,“ řekl právník a přítomní začali skandovat další známé listopadové heslo Pojďte s námi. „Co udělali vaši kolegové v Rakousku i Americe. Je to na vás. My jsme připraveni stát za vámi tak, jako jednou budete stát vy za námi. Díky za to, přátelé,“ pokračoval Rajchl.

Dejte ruce pryč od našich dětí

„Další kdo přijde na řadu budou občané nad padesát let,“ domníval se. „Podáte se tomu? Nebo budete bojovat proti těm lhářům, kteří vás do toho nutí?“ zakřičel a lidé mu sborově přitakali, že budou bojovat. A to i ti, kterým nebylo ještě padesát, ti skandovali na Rajchlův popud – My vás nedáme. „Tohle je salámová metoda. Až skončí s občany nad padesát let, přijdou na řadu všichni nad osmnáct let. A pak přijdou na řadu naše děti a když je nebudete chtít dát zaočkovat, tak vám je seberou a zaočkují nuceně. Ale já jim vzkazuji – dejte ruce pryč od našich dětí,“ vyzval.

„Tohle je přesně ta jejich metoda, kterou už tu zažíváme rok a půl. Krájet naše svobody postupně. Jediné jak se tomu bránit je narýsovat jasnou čáru, přes kterou už jít nemůžou. Pro mě tato čára nastane v momentě, kdy tu bude zavedeno jakékoliv povinné očkování pro jakoukoliv skupinu. V tu chvíli já za sebe jako právník dám všem svým kolegům, bojovníkům ve zbrani, jasný pokyn, že nastal čas k uplatnění článku 23 Listiny základních práv a svobod a postavit se jim na odpor,“ sdělil Rajchl za potlesku přítomných, kteří opět skandovaně vyjádřili touhu bojovat.

„Všechno, co nám tady dělají, je proto, že velká část našeho národa si drží alibisticky svoje pozice. Myslí si, že se někde schovají a ono to přejde. To ale u totality nikdy neplatí. Totalita buďto trvá, nebo je svržena. Říkám jim, neschováte se a nakonec dojde i na vás. Proto vás vyzývám všechny – zahoďte svůj alibismus a pojďte s námi,“ uvedl. Vyzval také lékaře, aby bránili své pacienty, a ne nesmyslná opatření Adama Vojtěcha.

„Vyzývám policisty – chraňte zákon, chraňte lidi, a ne nesmyslná nařízení, která nám tady dávají. Vyzývám své kolegy právníky, zejména z legislativní rady vlády, už se pod tohle nepodepisujte, postavte se proti tomu. Vy víte, že je to proti zákonům. Pokud jste právníci, tak se proti tomu postavíte a řeknete jasné ne,“ řekl právník. „V neposlední řadě vyzývám ředitele a učitele našich škol, bijte se za svoje děti a nenechte se donutit k tomu, abyste dodržovali nesmyslná opatření, která jim pouze škodí,“ myslel si.

Tečka byla léčka

„Tenhle boj vyhrajeme, pokud se sjednotíme. Pokud si uvědomíme, že jsme všichni na stejné lodi. Z neočkovaných lidí udělala tato vláda občany druhé kategorie a očkované sprostě obelhala. Viděl jsem tady nápis – tečka byla léčka. To je přesně to, co se stalo,“ domníval se. Stejný názor projevili i demonstranti a skandovali, že tečka byla léčka. „Jsem přesvědčen, že Češi, Moravané a Slezané jsme příslušníky hrdého statečného národa, který nedovolí to, aby svoboda a právní stát v této zemi zmizel. A svoboda a právní stát není tam, kde existují dvě kategorie lidí, kteří mají různá práva a kde jsou lidi nuceni podstupovat zdravotní zákrok pod sankcí pokuty nebo vězení. To není právní stát,“ uvedl a na tato slova zareagoval dav pokřikem – hanba.

„Nikdy jsem se nikoho neptal, jestli je naočkovaný nebo ne. Nikdy bych si to nedovolil. Na to nemá nikdo právo. Tím méně servírka nebo váš kadeřník. To je prostě absolutní nesmysl. Je nezbytné, abychom si toto uvědomili. Před zákonem jsou si muži a ženy, staří a mladí, bohatí a chudí, očkovaní a neočkovaní naprosto rovni. Jediná kategorie, která tady je, jsou lidé, my všichni občané České republiky. My všichni, kteří jsme si před zákonem rovní,“ zakončil svůj proslov Jindřich Rajchl.

Jak je to s povinným očkováním, pokud by ho vláda nyní nařídila, vysvětlil PL.cz další právník a advokát Zdeněk Koudelka. „Současné povinné očkování je pod sankcí deset tisíc korun. Na druhé straně je otázka, jestli může nařídit povinné očkování u covidu jenom vyhláškou, protože zákon o veřejném zdraví, na základě kterého jsou nařizována stávající povinná očkování, umožňuje nařídit tato očkování pokud zabraňují přenosu nakažlivé nemoci. Jak je obecně známo toto covidové očkování přenosu zabránit nedokáže,“ uvedl.

Jak se lidé mají bránit, pokud se očkovat nechtějí? „Pokud bude nařízeno pouze vyhláškou, o které jsem hovořil a myslím si o ní, že je nepřípadná, protože umožňuje pouze nařízení očkování, které zabraňuje šíření infekčních nemocí, tak dostanou-li onu pokutu deseti tisíc korun a dají to soudu, pak každý krajský soud v naší zemi bude posuzovat, jestli tato vyhláška byla skutečně podána podle zákona na ochranu veřejného zdraví,“ upozornil Koudelka.

