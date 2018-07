Ten pán s tím koňským ohonem si půjčuje lži ze slovníku Kremlu! Ladislav Jakl vytočil experta Lukeše z Bostonu k nepříčetnosti

Profesor Lukeš hned na úvod poznamenal, že příznivci 45. prezidenta USA Donalda Trumpa byli s jeho výkonem na summitu v Helsinkách spokojeni. V hlavním městě Finska se Trump setkal se svým ruským protějškem Putinem a jednali spolu za zavřenými dveřmi. Společně pak vystoupili na déle než hodinu trvající tiskové konferenci a pochvalovali si, že snad učinili první krok ke zlepšení americko-ruských vztahů.

Lukeš před kamerami ČT poznamenal, že „seriózní lidé" byli vystoupením Trumpa v Helsinkách velmi zaskočeni. Zaznívala dokonce slova o „zrádcovském prezidentovi", který táhne s Putinem za jeden provaz proti vlastnímu národu. „Za této situace se nelze divit, že všichni lidé jsou na nohou a snaží se nějak orientovat v situaci, kdy není jasno, zda je prezident jen nezkušený a nepřipravený. Nebo zda dělá to, co dělá, protože je pod nějakým ruským tlakem," poznamenal Lukeš.

Většina Republikánů prý po summitu v Helsinkách hovoří velmi kriticky o Rusku, ale o Trumpovi nemluví raději vůbec, protože podle Lukeše dobře cítí, že Trump má mezi republikánskými voliči velkou podporu.

Jakl nabídl dost odlišný pohled na celý summit. Nepovažuje ho za katastrofu, ale naopak za úspěch Trumpovy a Putinovy politiky opětovného hledání cest ke zlepšení vztahů mezi oběma velmocemi. „Donald Trump nám za poslední asi měsíc předvedl nejlepší periodu svého prezidentování," pravil Jakl.

Své tvrzení podpořil větami o tom, že Trump pracuje ve prospěch svých voličů, ale už ne ve prospěch politicko-mediálního establishmentu. „Jeho obrovským úspěchem je summit se severokorejským prezidentem. Myslím, že velmi správně pošťouchnul Británii v jednání o brexitu. Myslím, že velmi dobře zafungoval na summitu G7 v Kanadě. Podle mě měl velmi oprávněné výhrady na summitu NATO. To jsou všechno věci. které se počítají a konečně byl schopen se sejít s jedním z důležitých protihráčů a řešili spolu důležité mezinárodní otázky," zastal se Jakl Trumpa.

Jedním dechem dodal, že se na amerického prezidenta připravil aktivistický novinář, což se dalo čekat. Moderátor Michal Kubal se svých kolegů zastal. „Byli to novináři z agentur Reuters a AP, neřekl bych, že to jsou aktivističtí novináři," podotkl Kubal. Jaksi však trval na tom, že právě tito novináři aktivističtí jsou. „Kdyby prezidenty volila americká média, tak by za posledních sto let nebyl zvolen ani jeden Republikán," poznamenal k tomu Jakl. Média zkrátka podle jeho názoru útočí na Trumpa kdykoli můžou. Podobně prý útočí na Trumpa i agenti FBI a Trump dobře ví, že je nemůže pokládat za své kamarády.

Jak Trump, tak Putin prý na tiskové konferenci pronesli řadu slov, která Jakla zaujala, ale média se jim věnují po hříchu málo. Mohli spolu vést debatu např. o Číně. Spor o to, zda Rusové ovlivnili americké volby, je však podle někdejšího spolupracovníka Václava Klause jen vnitroamerickou hrou, se kterou nemá Rusko nic společného. Vždyť je to země s vojenskými výdaji na úrovni Saudské Arábie a ekonomikou na úrovni Španělska.

„Ten svět není nedělní škola. To, že Američané jsou schopni skácet sto režimů po celé světě za posledních několik desítek let a instalovat vlády, to je pravda. Ostatní velké země hájí svoje zájmy všude možně po světě a nepochybně se přitom používají různé metody," konstatoval Jakl.

Lukeše těmito větami Jakl rozpálil takřka doběla. „Vůbec nevím, jak na tuhle situaci reagovat, protože vy jste mě pozval do tady toho programu a nakonec já tady jsem nucen poslouchat otevřené lži, nesmysly a výmysly," zlobil se profesor.

Nechápal, jak někdo může zpochybňovat kvality vlastenců, kteří celý život pracovali ve prospěch Spojených států a kteří teď mají obavy z toho, co Trump předvádí. Je to např. bývalý ředitel CIA John Owen Brennan. „Tyhle lidi dáme úplně stranou a dáme hlas tady tomu pánovi, kterého sice nevidím, ale vím z nějaké fotografie, že má koňský ohon na hlavě," poznamenal Lukeš. Jakl si v tu chvíli provokativně pohladil před kamerami své dlouhé vlasy. Lukeš nechápal, jak člověk jako Jakl může mluvit o tom, co je dobré pro Spojené státy nebo dokonce pro celý Západ.

Kubal se v tu chvíli Jakla zastal. „Já myslím, že nezáleží na tom, jak kdo vypadá, pojďme se bavit o tom, jaké argumenty tady zaznívají," požádal profesora. „Já ten koňský ohon nevidím a nikdy bych ho nezmínil, nebýt toho, že tady slyším ty absurdní lži, které jsou vypůjčené ze slovníku Kremlu, který dezinformuje diváky právě tímhle způsobem," rozčiloval se dál pan profesor.

Je to prý tak, že dáváme čtyři minuty pravdě, čtyři minuty lží a divák nad tím jen pokrčí rameny, protože se mu to všechno zdá složité.

Poslední ránu zasadil přímo Trumpovi. 45. prezident USA je podle Lukeše velmi neschopný prezident, který díky své neschopnosti prozatím nezvládl zrealizovat všechno zlo, které má pravděpodobně naplánované. „Je mnohem neschopnější, než jsem si myslel a proto se mu zatím nepodařilo udělat všechno to zlo, které jistě plánuje udělat," uzavřel Lukeš své vystoupení.

Když dostal poslední slovo Jakl, Trumpa dál hájil. „Je to pro mě představitel Západu. Na rozdíl od marxistů, kteří sedí v Bruselu. Reprezentuje demokratický svět, na rozdíl od různých poštěkávačů," pravil Jakl.

