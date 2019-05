Ten váš čas už nebude dlouhý, křičel Kalousek za odcházejícím Babišem. Ovčáček z Hradu vzkázal něco o pudlících

Babiš má problém, hlásí server Forum24.cz Pavla Šafra. Žádný problém nemám, bránil se přímo ze Sněmovny Babiš. Bylo by podle něj dobré, aby média nelhala. Miroslav Kalousek (TOP 09) se do Babiše okamžitě pustil. A hradní mluvčí Jiří Ovčáček se předsedy vlády zastal.

Server Forum24.cz hlásí, že se potvrzuje něco, co je jasné už dlouho. Andrej Babiš (ANO) je ve střetu zájmů a jeho „bývalá firma“, jak sám nazývá Agrofert, musí vrátit část dotací a Agrofert nebude dostávat další, dokud se tato situace nevyřeší.

„A Evropu už to přestalo bavit. Podle informací, které z auditu zatím unikly, je rozhodnutí jasné. Babiš už nebude dostávat evropské dotace a ty, které už dostal, bude muset vrátit,“ napsal k tomu doslova server.

„Vše je vážná rána pro celý byznys premiéra, který stojí právě na dotacích a zakázkách od státu. Od vstupu Babiše do politiky jeho jmění závratně roste. Pravidelně získává na dotacích více, než státu odvádí na daních. Jeho bývalý šéf, premiér Bohuslav Sobotka, doslova napsal, že Babiš ojebává stát na daních. Tehdy to bylo v souvislosti s korunovými dluhopisy, trikem, jak dostat z vlastní firmy peníze a neplatit z nich daně,“ pokračoval.

Předseda vlády Babiš se krátce před polednem na půdě Sněmovny rozčiloval, že informace z auditu unikají na veřejnost. Zdůrazňoval také, že on nikdy žádný zákon neporušil, takže Česká republika nebude muset vracet žádné dotace.

„Zase tady máme hysterii s Babišem. Já jsem byl informován, že návrh auditní zprávy dorazil do ČR. A taky jsem byl informován, že je zpráva považovaná za důvěrnou, ale jak to u nás už chodí, tak předpokládám, že je ve všech médiích,“ uvedl Babiš ve Sněmovně.

Od kolegů byl prý informován, že informace v auditu jsou zcela v rozporu se stanoviskem českých úřadů. „Já to jejich stanovisko zásadně odmítám a udělám všechno pro to, abych bojoval proti těmto dezinformacím,“ hřímal Babiš ve Sněmovně. „Já bych chtěl jenom zdůraznit, že se nebudou vracet žádné peníze. A bylo by dobré, aby média nelhaly. Já jsem neporušil žádné zákony. Nebude se nic vracet, není to pravda,“ ujišťoval předseda vlády u řečnického pultíku.

Auditní zpráva podle něj ještě není uzavřena a může se měnit, takže z ní ještě nelze vyvozovat závěry. Některá média je však přesto již dělají. Posléze specifikoval, že lživé informace o něm šíří „kyperská firma“ Seznam. „Pane Bartoš, to je kyperská firma, vy bojujete proti těm daňovým rájům. Tam si český majitel vyplatil v roce 2015 933 milionů v roce 2015. A každý rok si bere stovku. Tak to zkuste řešit, ty daňové ráje,“ obrátil se premiér na předsedu Pirátů Ivana Bartoše.

Nakonec požádal opozici, aby si našla jiné téma než jen antibabiš. Já chápu, že nemáte žádná témata, kdyby nebylo Agrofertu a Čapího hnízda. Co byste tady povídali? Vy jste úplně mrtví. Z Čapího hnízda se peníze vrátily, protože kdyby se moje bývalá firma soudila, tak by se soudila proti (Aleně) Schillerové, a to bych jí přece nemohl udělat. Proto se to vrátilo, i když na to bylo nárok,“ šil Babiš do pravicové opozice.

„Já se těším na tu diskusi, co navrhují komunisté, o těch privatizačních zvěrstvách, co se tady dělala za 30 let, co se tady rozkradlo miliard. A vy jenom řešíte Agrofert. Ten Agrofert, pane Bartoši, sídlí v České republice a nebere si žádné miliardy,“ pokračoval v kanonádě šéf hnutí ANO.

„Zkuste nějaký jiný program, zkuste udělat něco pro lidi v této zemi a ne jen kopat do Babiše,“ rozloučil se s poslanci premiér. Poté již jen oznámil, že odchází ze Sněmovny a dnes už se nevrátí.

Po Babišovi si vzal slovo Kalousek a smířen se situací konstatoval, že Babiš vypustil z úst vlastně přesně to, co od něj opozice čekala. „Dokážu pochopit, že hrajete o čas, ale ten čas už nebude dlouhý,“ varoval Kalousek odcházejícího Babiše. Ze strany poslanců ANO se poté ozvalo bušení do lavic. „My si nepřejeme, aby tu čeští daňoví poplatníci platili stamilionové dotace hamižnému premiérovi,“ nedal se bušením umlčet Kalousek.

Jedním dechem dodal, že pokud auditoři navrhují vrátit 100 procent dotací od nějakého subjektu, tak si za svou politickou kariéru nepamatuje případ, kdy by se to danému členskému státu podařilo zvrátit. Česko se k tomu přibližně do tří měsíců vyjádří svými připomínkami a potom Evropská komise rozhodne.

„A to rozhodnutí je nám všem, kteří máme nějakou politickou zkušenost, jasné. Žádná Komise, ani ta, která vznikne po evropských volbách, si nedovolí a nebude k tomu mít ani žádný důvod, si nedovolí popřít návrh auditní a právní služby Evropské komise. Pak vydá rozhodnutí a po tomto rozhodnutí, první platba, která půjde do České republiky, tak se z ní ta částka strhne. Ministerstva bych prosil, aby nám to spočítala. Ale k tomu dojde. Dojde k tomu ještě letos,“ varoval Kalousek.

To podle něj dokazuje, jak velkou ostudu nám v EU Babiš udělal.

„Kdyby byl pan premiér ochoten proplácet prohrané sázky, což on není, protože mi jednu pořád dluží, tak se s ním klidně vsadím, že ta Česká republika ty peníze vrátí,“ bušil Kalousek do Babiše. V praxi se to projeví tím, že nebudeme peníze vracet, ale nedostaneme peníze na další projekty, ať už se budou týkat dopravy, průmyslu, případně dalších odvětví.

Hradní mluvčí se Babiše zastal. „Nepotvrzené zvěsti z Bruselu a tzv. demokratické strany už panáčkují jako pudlíci. To už jsme kdysi také zažívali!“ napsal k tomu Ovčáček na sociální síti Facebook.

autor: mp