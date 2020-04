Ten vir je umělý! Přišel šokující výrok od známé odbornice

reklama

„Když se ten virus objevil, bylo vidět, že se šíří z Wu-Chanu do světa, tak pro naši labořatoř, kde se věnujeme veterinární molekulární biologii, to byl jasný signál se připravit. Právě proto, že ten virus pochází ze zvířat, tak spadá přímo do naší gesce. Už na konci ledna jsem si myslela, že se virus dostane i k nám, proto jsme se začali připravovat,“ říká Peková v rozhovoru pro Český rozhlas.

Virus SARS-CoV-2 je geniální, míní Peková. „Ostatně všechny viry jsou krásní štíhlí aristokraté, kteří cestují nalehko, nesou s sebou jenom ty geny, které nutně potřebují. Když pak dorazí do cílové buňky, všechno ostatní si berou z ní a ta buňka to navíc častokrát ani nepozná. Je to vymazlený tvor, úžasný,“ popisuje viry mikrobioložka.

„Virus funguje tak, že si vybere svého hostitele, třeba myš nebo netopýra, a s tím se miliony let vyvíjí, přizpůsobuje se mu, a to dokonce pouze konkrétnímu buněčnému typu, třeba výstelky dýchacích cest. Pokud se virus přesune ze zvířete tak vzdáleného člověku, jako je netopýr, tak tam musí dojít k nějaké dramatické události,“ myslí si Peková.

To, že se na člověka přenesl netopýří koronavirus, podle ní není náhoda. „Před dobou SARS a MERS jsme o podobné proměně viru neslyšeli. Navíc, koronaviry nezpůsobují většinou tak závažné potíže, jde spíše o nějakou rýmu a podobně. Proto bylo překvapením, že se objevil tak zhoubný koronavirus s takovými divokými vlastnostmi, a navíc z netopýrů. Jsou kolem toho různé mlhy a mystéria, ale ono se to nakonec ukáže,“ věří Peková.

„Já se za sebe domnívám, že jde o uměle vytvořený virus. Ten virus se chová divně, nevyvíjí dobrou imunitu, jsou známy případy reinfekce virem u již vyléčených pacientů. Má některé vlastnosti, které v přírodě nejsou úplně běžné, těžko si představit, že by taková věc v přírodě nastala,“ má jasno. „Jemu nejbližší příbuzný je SARS z roku 2003 a druhý nejbližší je netopýří koronavirus, a všechno ostatní je hrozně daleko. Jsem přesvědčená, že toto nevzniklo zásahem přírody, ale vytvořil to člověk, protože si neumím představit, že by se to v přírodě takhle překotně vyvinulo,“ dodává.

Podle Pekové je pravděpodobné, že se jednalo o určitý vědecký výzkum na poli genetické biologie, kde se nyní vyvíjí metoda CRISPR, díky níž se může libovolně upravovat jakýkoliv genom, třeba i lidský. Metoda se zkouší na zvířatech, a již v minulosti došlo k několika únikům geneticky modifikovaných organismů.

„Ty jsou ale při správném postupu zcela neživotné a mimo své laboratorní prostředí nepřežijí. Ve vyspělých zemích jsou na to velmi přísná pravidla, ale úplně vyloučit se to nedá, stále tam může hrát roli lidský faktor a nějaká chyba. Podobně to asi bylo i v případě SARS nebo MERS, který měl prý na člověka přijít z velblouda. Což je zvláštní, protože s velbloudem člověk koexistuje tisíce let, a stane se to zrovna v době genetického inženýrství, to je moc velká náhoda,“ říká Peková, podle níž koronavirus SARS-CoV-2 – způsobující onemocnění covid-19 – je „jednoznačný laboratorní únik“.

I proto Peková doufá v brzký konec epidemie, jako v předchozích případech. „Ten virus z laboratoře je nedokonalý, takže on vymydlí všechno, co mu přijde do cesty, ale protože nemá přirozeného hostitele, tak se brzy vyčerpá. Doufám, že i tento SARS-CoV- 2 se také brzy vyčerpá, ale jeho biologické aktivity jsou neuvěřitelné,“ naráží Peková na to, že mnozí infikovaní pacienti jsou bezpříznakoví a jiní ve smrtelném ohrožení. „Střílí to neuvěřitelně,“ dodává.

„Podle výzkumů se tento koronavir rozšiřuje třikrát větší rychlostí než ty předchozí i než ten původní netopýří koronavir. Přitom se ale neustále vyvíjí a tak se může stát, že ačkoliv se za obrovské peníze vytvoří nějaká vakcína, tak ten vir mezitím zmutuje a vakcína bude nepoužitelná,“ varuje mikrobioložka.

„Ale já doufám, že ten virus sám zdechne, on sice teď vypadá, jakože má obrovské svaly a všechno zničí, ale pokud je opravdu laboratorní, tak by neměl mít velkou výdrž. Snad žádná druhá vlna covidu-19 nebude. Hlavně nesmíme panikařit, je to třeba jenom přečkat, jako jsme přečkali všechno, co na nás přišlo předtím. Panika všechno jenom zhoršuje,“ apeluje na závěr Peková.

