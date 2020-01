Terorismus u nás? Muslim u soudu. A navíc se ukazuje, že...

Bývalý pražský imám Samer Shehadeh předevčírem u Městského soudu v Praze přiznal, že pomohl svému bratrovi a jeho ženě vycestovat do Sýrie a přidat se k teroristické organizaci Džabhat Fatah aš-Šám (Fronta dobytí Sýrie). Nepovažuje to však za trestné, protože neuznává syrskou vládu a organizaci nevnímá jako teroristickou. Ve své výpovědi dále prohlásil, že pro něj rozhodnutí českých soudů není podstatné, nerozhodují podle islámského práva šaría. S vězením počítá. K celé věci se vyjádřil také profesor na VŠE Mansoor Maitah, poslanec za SPD Radim Fiala pak hovořil o muslimech.

„Bývalý imám též prohlásil, že ‚Syrská vláda není islámem považována za legitimní‘, jelikož nevládne na základě šaríi a vzala si za spojence nevěřící. Též prohlásil, že je na své jednání patřičně hrdý,“ všímá si Maitah.

Podle něj je zřejmé, že bývalý pražský imám sice žije mezi námi v dvacátém prvním století, ale bohužel myšlenkově a názorově žije v sedmém století. „A proč tomu tak je? Myslím si, že znám odpověď na tuto otázku. Bývalý pražský imám totiž získal své teologické vzdělání v Saúdské Arábii, kde podstatou celého vzděláni je znalost islámského práva šaría. A co je islámské právo šaría?“ dodal. „Islámské právo šaría je rozsáhlý soubor toho, co muslimové mají dělat a co mají výslovně zakázáno. Šaría sahá až k úplnosti náboženského, politického, veřejného i soukromého života. Určuje individuální chování stejně jako uspořádání společnosti. Nedovoluje existence dalšího právního systému a korán je považován za nejnadřazenější pramen práva, tj. islám stojí na ideji, že náboženství a stát jsou nerozlučitelné. Podle islámu byla šaría dána člověku ‚jednou a provždy‘, a společnost se jí musí přizpůsobit, namísto toho aby vytvářela vlastní zákony jako odpověď na proměnlivé události běžného života,“ zmínil. „Česká republika je však založena na teritoriální jurisdikci, která za legitimní zdroj práva pokládá nikoli jednotlivá náboženství, nýbrž státní svrchovanost. Česká sekulární společnost ctí svobodu projevu, svobodu vyznání, a zejména pak rozlišuje mezi sférou náboženskou a politickou a též mezi sférou veřejnou a soukromou. A na rozdíl od islámu náš právní systém garantuje práva jednotlivcům bez ohledu na jejich náboženskou příslušnost,“ uvedl. „Islám nikdy nepoznal oddělení náboženství od státu (sekularizace). Toto oddělení na Západě vedlo od absolutismu k demokracii a od poslušnosti k lidským právům. Demokracie je totiž bez sekularizace jen stěží představitelná. Islámská kultura je však jediná kultura, která stále sekularizaci odolává,“ dodal s tím, že je toho názoru, že islámský svět zaostává právě i kvůli neochotě podrobit svou víru a své náboženské právo kritickému prozkoumávání.

Své pak uvedl také poslanec za SPD Radim Fiala, jemuž vadilo vystoupení předsedy Ústředí muslimských obcí Muneeba Hassana Alrawiho v pořadu České televize. „Tak to je tedy hezké. Česká televize dává prostor radikálnímu muslimovi, předsedovi Ústředí muslimských obcí Muneebovi Hassanovi Alrawimu, který v úterý vystoupil v Událostech, komentářích a tvrdil, že čeští muslimové nejsou radikální. Alrawi byl ve spojení se známým muslimským extremistou Jusufem Qaradawim,“ sdělil Fiala.

„Alrawi sám ve svém kázání v brněnské mešitě před časem také vysvětloval, že období mezi sedmi a devíti lety je nejlepší čas na vštěpování lásky k islámu i nenávisti ke všem, kteří neuznávají Alláha, a děti, které se nechtějí modlit, mají rodiče s láskou bít…“ pokračoval dále.

„Že Česká televize poskytuje prostor radikálním muslimům, mě nepřekvapuje, protože podobně si před časem Český rozhlas zval bývalého šéfa pražské muslimské obce Sámera Shehadeha, který je nyní souzen za podporu terorismu. Bylo to v roce 2016. Přitom znalec islámu Lukáš Lhoťan již v březnu 2011 upozorňoval, že Shehadeh schvaluje teroristické atentáty v Izraeli a má problém odsoudit útok islámských teroristů na Spojené státy z 11. září 2001. Vedení českých muslimů je napojeno na saúdskoarabské wahhábisty, kteří propagují pravověrnou, tedy nenávistnou interpretaci islámu. Připomeňme předáka muslimů Vladimíra Sáňku, který šířil extrémně islámskou salafistickou knihu Základy tauhídu. ‚O jejich zášti proti šíitům, Židům a křesťanům a představitelům (vládám) sekulárního Západu není pochyb,‘ napsali žalobci o salafistech,“ zmínil.

„Připomeňme muslima Dominika Kobulnického, který je obžalován z přípravy teroristického útoku v Praze, za což mu hrozí až patnáctiletý trest vězení. Kriminalisté na konci roku 2017 nalezli v jeho bytě chemikálie k výrobě výbušnin a návodná videa. Doma měl chemické látky i časovače. Vysoce hořlavé a výbušné látky pak skladoval v panelovém domě. Exmuslim Lukáš Lhoťan ve své knize Islám a islamismus v ČR upozornil na to, že čeští muslimové a české mešity jsou financovány z wahhábistické extrémně islámské Saúdské Arábie. V českých mešitách se šíří wahhábismus,“ podotkl.

„Již v roce 2012 Lhoťan také upozornil, že v roce 2000 uspořádaly islámské nadace v České republice sbírku na pomoc pro Palestinu a na základě zkoumání interních dokumentů Islámské nadace v Brně se objevilo znepokojující zjištění, že tyto finanční prostředky mohly skončit v rukou palestinských teroristů, možná i samotného Hamasu. Podle dokumentu, který Lhoťan zveřejnil, došlo ke konci roku 2000 ke komunikaci mezi Muneebem Hasanem Alrawim (tehdy ještě používal místo Alrawi Muhammad) a známým muslimským extremistou Jusufem Qaradawim. Jusuf Qaradawi je podporovatelem a ideologem islamistických hnutí, například Hamasu a Muslimského bratrstva, má zakázány vstup do několika západních zemí, a to z důvodu podpory terorismu. Je znám také tím, že veřejně v pořadu televizní stanice al Džazíra propaguje teroristické útoky na izraelské civilisty, americké vojáky a jejich spojence (tedy i Českou republiku) v Iráku a pronáší nábožensky motivované projevy nenávisti a zášti na adresu židů,“ uzavřel Fiala s tím, že čeští muslimové podporují radikální islám. „Bude nám ještě někdo tvrdit, že jsou umírnění?“ zeptal se závěrem.

Šestatřicetiletý Shehadeh čelí spolu se svým bratrem Omarem a jeho ženou Fátimou Hudkovou obžalobě z účasti na teroristické skupině a z financování terorismu. V případě odsouzení jim hrozí až patnáctileté vězení. Omar Shehadeh a Hudková jsou stíháni jako uprchlí. Podle předsedkyně senátu Kateřiny Radkovské se po nich nadále pátrá a je na ně vydán zatykač.

Shehadeh podle obžaloby pomohl svému bratru Omarovi který se rozhodl aktivně zapojit do ozbrojeného konfliktu proti syrské vládě. Dal mu instrukce, jak se má dostat do Sýrie, vybavil ho kontakty a zajistil mu cestu a peníze. Omar se dostal do Sýrie v listopadu 2016, absolvoval výcvik zacházení se zbraněmi, výbušninami a v taktice boje. Organizace ho pak vybrala, aby cvičil další bojovníky.

Bývalý imám později bratra přes internet oddal s Fátimou Hudkovou a pomohl jí se za manželem dostat. Hudková pak zajišťovala svému muži zázemí, morálně ho podporovala a cvičila s ním ve zbrani. Sama se označovala za mudžáhida (svatého bojovníka) a teroristku.

Shehadeh pomoc bratrovi i jeho ženě u soudu přiznal. „Jsem na to patřičně hrdý, nemám se za co stydět,“ prohlásil. Jako muslim měl podle své výpovědi povinnost pomoci ostatním muslimům kdekoli na světě v jejich boji. „Syrská vláda není islámem považována za legitimní,“ uvedl. Nevládne podle něj na základě šaríi, vzala si za spojence ‚nevěřící‘ a dopouští se genocidy. Muslimové podle něj mají právo bojovat za to, aby v jejich zemi bylo aplikováno islámské právo.

Bývalý imám zároveň podle obžaloby přes zprostředkovatele, v jednom případě přes Hudkovou a svého bratra, posílal teroristické organizaci peníze. Podle Shehadehovy výpovědi šly tyto peníze na pomoc zraněným. Nezajímalo ho, zda civilistům či bojovníkům. „Nechápu, že to podle vaší legislativy může být trestný čin. Zraněný je zraněný,“ uvedl.

K soudu v úterý přišli také příbuzní Hudkové a Shehadehova tchyně. Matka obžalované ženy odmítla vypovídat. Její partner uvedl, že dívka odjela krátce po osmnáctých narozeninách do Finska, odkud se vrátila jako muslimka. Poté s ním už nekomunikovala. O plánech vycestovat do Sýrie a přidat se k organizaci Džabhat Fatah aš-Šám nevěděl. Nedokázal ani vysvětlit, co Hudkovou k jejímu kroku vedlo.

Shehadehova tchyně podle své výpovědi o činnosti bývalého imáma nevěděla, jeho bratra nikdy neviděla. Stýkala se pouze s vnoučaty a nevidomou dcerou, která podle ní nyní vychovává v Jordánsku sama šest dětí. O tom, co teď dělají Omar Shehadeh a jeho žena, nikdo u soudu nevěděl. Státní zástupce Marek Bodlák uvedl, že o nich měl poslední informace v říjnu 2017. Shehadeh prohlásil, že se s nimi naposledy zkontaktoval v polovině roku 2018.

Shehadeh je od listopadu 2018 ve vazbě. Byl dopaden v Jordánsku. Z Česka odešel, protože už věděl, že se proti němu chystá stíhání. Bývalý pražský imám se ocitl v hledáčku tuzemských tajných služeb a policie už před lety kvůli obavám z radikalizace. Podezření vyvolala například výzva určená jeho souvěrcům, aby se neúčastnili akce proti terorismu spolu s křesťany.

Někdejší pražský imám Shehadeh studoval v Saúdské Arábii. Po návratu byl zvolen pražskými muslimy do čela Muslimské obce v Praze. Odtud později kvůli vzájemným sporům odešel. Další zástupci muslimské komunity se pak od něj veřejně distancovali.

