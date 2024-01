Těšil se do krámu. A Lidl zlevnil: z 59,90 na 62,90

„Těšil jsem se do krámu, jestli to udělají, a oni to fakt udělali.“ Nejen běžní občané, ale i novináři se těšili, že po snížení DPH nakoupí ve slevě. Jeden z nich, Robert Malecký, zašel do prodejny řetězce Lidl, který hlásil, že zlevní dokonce nad rámec snížení daně. „Tahle položka byla dlouhodobě za 59,90, v akci za 49,90,“ uvedl své pozorování. Výsledek? Výrobek zlevněn z 66,90 Kč na 62,90 Kč. A nebyl sám, kdo si podobné „slevy“ všiml.

Koncem minulého roku jsme si mohli v mnoha médiích přečíst články či reklamy na to, jak budou obchodní řetězce snižovat svoje ceny o rozdíl v DPH, kterou vláda stanovila na potraviny. V čele těchto prohlášení stál Lidl, který si na tom dokonce postavil celou lednovou reklamní strategii a zahájil Přesilovku proti inflaci, v rámci které sliboval snížení cen dokonce o šest procent.

„Od 2. ledna přihráváme ke 3% snížení DPH na potraviny další až 3 %,“ hlásal leták ke zmíněné kampani.

Ale pojďme postupně.

Už ke konci roku 2023 nás média zásobovala informacemi, že ceny potravin půjdou dolů a že oproti obavám ekonomů i spotřebitelů, do nich promítnou obchodní řetězce vládní snížení DPH o tři procenta.

„Od 2. ledna sníží řetězec Lidl ceny u všech výrobků, které se po změně DPH přesunou z dosavadní patnáctiprocentní sazby do nové dvanáctiprocentní. Řetězec také oznámil, že do vybraných cen promítne i další dodatečné zlevnění o tři procentní body,“ napsal už v polovině prosince třeba server iDnes.cz v článku „Lidl jde do přesilovky. Od ledna sníží ceny vybraných potravin dvojnásobně“ s tím, že u tisícovky potravinových položek ze svého sortimentu tak Lidl sníží „daňové zatížení“ z patnácti na devět procent.

V té samé době se nad plánovanou kampaní Lidlu zamyslel i ekonom Lukáš Kovanda, který na svém účtu na síti X zveřejnil komentář s názvem Řetězec Lidl slibuje zlevnění ještě nad rámec snížení DPH. Potvrzuje tím, že za vysokými cenami potravin jsou hlavně řetězce a jejich „čarování“ s maržemi.

Řetězec Lidl slibuje zlevnění ještě nad rámec snížení DPH. Potvrzuje tím, že za vysokými cenami potravin jsou hlavně řetězce a jejich „čarování“ s maržemi



Ceny, za které svým odběratelům zemědělci prodávají produkci, jak rostlinnou, tak živočišnou, klesaly letos v říjnu… — Lukáš Kovanda (@LukasKovanda) December 14, 2023

V něm mimo jiné napsal, že „zatímco, potravináři, a zejména zemědělci už své dodávky do obchodů v říjnu meziročně zlevňovali, obchodníci je nadále zdražovali“, a tímto rozporem narážel na to, že si nyní řetězce mohou dovolit o něco zlevnit, protože si v minulém roce zajistily pohádkové zisky.

„Proto nyní obchodní řetězec Lidl může slíbit – a otázka, zda se tak vskutku stane, má smysl –, že v příštím roce do řady vybraných koncových cen nejen promítne snížení DPH na potraviny o tři procentní body, ale sníží dané koncové ceny ještě nad rámec tohoto snížení daně. Obchodníci, a řetězce zejména, totiž evidentně mají právě vytvořený ‚polštář‘ z minulých měsíců, ba let, hlavně z loňska, který mohou v případě potřeby ‚vyfukovat‘, i když přitom stále zůstávají komfortně v pásmu zisku,“ dodal ještě hlavní ekonom Trinity bank Lukáš Kovanda.

O dva týdny později, tedy na začátku tohoto roku, pak spousta serverů (Metro, Peníze.cz atd.) už jen převzala „lidlovskou“ kampaň a psaly v podstatě totožný text, který na ni upozorňoval:

„Společnost Lidl se rozhodla promítnout snížení sazby DPH do cen produktů. Již od 2. ledna 2024 se tak zákazníci mohou těšit na dvojnásobné snížení DPH u více než 1000 produktů. Slevy se budou týkat například pečiva, masa, vajec nebo ryb.“

Sleva z 59,90 na 62,90? Ano

Pokud jsme výše citovali Lukáše Kovandu, vraťme se nyní pouze k jedné jeho poznámce, ve které si v souvislosti s avizovaným snížení cen v Lidlu kladl otázku, zda se tak vskutku stane. Ukazuje se, že jistá obava byla v tomto směru na místě.

Pojďme ale na konkrétní příklady.

Redaktor serveru Hlídací pes Robert Malecký na svém facebooku např. zveřejnil text, z něhož plyne, že některé zboží, u kterého Lidl chtěl nabudit zdání slevy, ve skutečnosti – s ohledem na Maleckého uváděnou původní cenu – podražilo.

„Těšil jsem se do krámu, jestli to udělají, a oni to fakt udělali. Na tomhle příkladu si to ukážeme:

Tahle položka byla dlouhodobě za 59,90, v akci za 49,90,“ uvedl redaktor v doprovodném textu k fotografii cenovky Fuetu Extra, který byl při jeho návštěvě obchodu zlevněn z 66,90 Kč na 62,90 Kč.

„Čili u nich snížení DPH o 3 pct body znamená, že navýší původní cenu o 11 pct, dají na ni ‚slevu‘ a vesele mačkaj,“ doplňuje ještě Malecký svoji zkušenost.

„Takových věcí je tu plný krám. To drzý nemůžete nemilovat,“ dodal ještě.

Při číselném vyjádření jím uvedeného tak dojdeme k závěru, že pokud byl Fuet prodáván před „zlevněním“ za 59,90 Kč, je cena, kterou Lidl nabízí v rámci svojí „Přesilovky proti inflaci“ o 5 procent vyšší, než ta původní.

Pokud bychom vycházeli z informace, že se stejný Fuet prodával v akci za zhruba 50 korun, zdražila ho zmíněná „Přesilovka“ dokonce o čtvrtinu. Nabízí se tak vzpomínka na legendární povídku Šimka a Grossmanna Návštěva ZOO a dnes už zlidovělé konstatování: „Nechci slevu zadarmo“.

Zda vzbudila slevová akce německého obchodního řetězce mezi zákazníky takovou radost, jakou budí už po léta zmíněná hláška, to není známo. Co je ale jisté, Malecký nebyl rozhodně sám, kdo si cenových úprav v Lidlu všimnul.

Hned u jeho příspěvku se objevila fotografie, která poukazuje na snížení ceny u modelu autíčka z 299,90 Kč na 299,00 Kč.

Reagoval na něj ale i známý novinář Radek Bartoníček (Aktuálně.cz), který dal prostřednictvím své manželky Maleckému také za pravdu.

„Manželka mi dnes po návštěvě Lidlu říkala: Oni mají u mnoha položek napsáno, jak zlevnili, ale já jsem přesvědčena, že ve skutečnosti zdražili, protože před koncem roku prostě byly minimálně některé ceny nižší.“

„Má dobrý voko,“ sklidil vzápětí známý novinář, resp. jeho manželka, pochvalu od autora příspěvku.

Dodejme, že zmíněné slevové akce budeme i nadále sledovat a zprostředkovávat vám některá zajímavá vyjádření, podněty a postřehy, které stále plní sociální sítě a jiné mediální kanály.

