Testy v hospodě: Než vyjde člověk z domu, musí prý myslet na to, zda dodržuje opatření

Je si tím Kastner jistý, že povinnost vyžadovat testy odpadne? Když se na to totiž dnes novináři ptali pana premiéra na tiskové konferenci, tak on řekl, že se o tom ještě bude jednat, ale ani neví přesně kdy. „My tušíme, že se o tom bude jednat na pondělní vládě. Já bych to nebral jako finální, opravdu musíme počkat. Ale myslím si, že máme takový rozumný kompromis a ta předběžná, říkejme tomu, předdohoda s paní hlavní hygieničkou tu je, já bych ji označil za velmi zodpovědnou a možná i ve správný čas udělanou, protože my musíme opravdu i zapojit hosty do toho zodpovědného chování. Zatím je to takto a musíme vyčkat na pondělní vládu a myslím si, že není problém v tom, že když se v pondělí otevírají zahrádky, že i pondělní vláda se k tomu vyjádří. My nastavujeme očekávání a takto s tím žijeme,“ poznamenal Kastner.

Nedomnívá se, že by docházelo ke zvýhodňování oproti jiným oborům, kde povinnost kontroly zůstává. „Provoz restauračních zahrádek je přece jenom specifičtější, než jsou jiné obory. To není o tom, že někdo si vyjedná víc nebo méně. Prostě zahrádky a restaurace v České republice hrají významnou roli a my jsme ale poukazovali na to, že prostě ta opatření by byla hůře proveditelná. Možná i v některých případech neproveditelná, takže my jsme navrhli řešení, které si myslíme, že zabezpečí to, co epidemiologové a Ministerstvo zdravotnictví požaduje a uzavře to takovou smlouvou i mezi hosty a podnikateli. A v tuto chvíli je o to důležitější, aby i host si uvědomil, že on je součást toho řešení. Že i on se musí chovat zodpovědně a musí dvakrát zvážit před tím, než vyjde z domu, zda opravdu splňuje ta opatření. A nyní ta kontrolní funkce neleží pouze na zádech podnikatelů. To si myslím, že je i dobrá zpráva a dobrý přístup a v momentu, kdy by třeba ministr zdravotnictví v pátek oznámil, že toto je preferované řešení, tak nemyslím, že v pondělí nastane nějaký problém. Opravdu ten jeden den v našem podnikání za ten rok a něco,“ dodal Kastner.

A proč je podle Kastnera vlastně neproveditelné kontrolovat u zákazníků očkování nebo test? „Jedna věc je právní pohled. My jsme si nechali zpracovat čtyři právní posudky, které byly opravdu nejednoznačné, nejisté, my jsme věděli, že to nemá úplně oporu v právu a my jsme potřebovali do toho vnést jistotu. To znamená, že my jsme i včerejší výzvou vyzvali Ministerstvo zdravotnictví, aby nám zadalo jasné instrukce. Ale mezitím jsme opravdu přišli s tímto návrhem a možná jsme i trochu tušili, že to může být dobrým kompromisem a doufejme, že se do pondělí nic z toho nezmění. Je to pro nás i dobré v tom, že číšník, číšnice, výčepní, oni zacházejí, nějak se pohybují, a ta zahrádka není uzavřeným prostorem. Tam nevíte, zda někdo přišel jenom se podívat, nebo jestli je to host, prostě nefunguje to jako divadlo nebo koncert, kde vstupujete přes turniket, nebo kam vcházíte ke kadeřnici přes jedny dveře dovnitř do prostoru. Opravdu je to restaurační zahrádka a ten, kdo není hostinský, tak přece jenom vnímá ta naše specifika, že to řešení navrhované je možná lepší, neboť my jsme přesvědčeni o tom, že to je opravdu lepší než to původní navržení,“ dodal Kastner, jenž je mimo jiné také členem představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Je zároveň také garantem projektu Moje restaurace a provozovatelem několika restaurací.

„Musíme důvěřovat lidem, kteří chodí po ulicích. Musíme přenést i tu zodpovědnost na jejich stranu. A myslím si, že každý si dvakrát rozmyslí, než vyjde z domu ven, zda vychází ven zodpovědně. Já si myslím, že toto může fungovat opravdu daleko lépe než to, že bude obsluha restaurace kontrolovat, zda daný antigenní test nebo průkaz o očkování je pravdivý, zda to není nějaký falzifikát, opravdu host bude nositelem té zodpovědnosti a já věřím lidem. Já věřím hostům a my musíme uzavřít takovou tu celospolečenskou hospodskou smlouvu, když to tak nazvu, o bezpečném provozu našeho podnikání. Protože i host si musí být vědom toho, že pokud to bude porušovat, tak to bude mít neblahý vliv, opět na sektor gastronomie. Takže já věřím v to, že host bude zodpovědný, že se naučil po těch třech vlnách přemýšlet a ten, kdo se to nenaučil, tak určitě takové případy vzniknou, ale to si myslím, že opravdu budou takové jednotkové případy,“ uzavřel Kastner.

