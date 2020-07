Ti kandidáti na prezidenta! Babiš ukázal na odpůrce. Plus zážitek s novinářkou

reklama

Následně došlo na koronavirovou situaci. „Prosím vás, k tomu koronaviru. Já se nestačím divit, kolik máme nových epidemiologů. Každý tomu rozumí. Tak já bych ještě jednou zopakoval. Všechna rozhodnutí ohledně viru dělali epidemiologové, dělali hygienici. Nedělala to vláda. Vláda to schvalovala. Takže pokud teď někdo říká, že jsme měli zasahovat v OKD, tak pokud někdo měl, tak to byli hygienici. A pokud například v Olomouci paní hygienička razantně postupovala a uzavřela Litovel a Uničov, tak my jsme to samozřejmě sledovali. Ale já mám tady statistiky, a pokud se podíváte na tuto tabulku, a to je důležité i vůči zahraničí, že včera jsme měli 91 nakažených v Moravskoslezském kraji a jenom 30 ve zbytku ČR. Takže ano, my tam máme teďka lokální problém, který se řeší,“ řekl ministerský předseda k aktuální situaci.



Babiš tak přinesl stejné stanovisko jako ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) – ale naopak s tímto úhlem pohledu nesouhlasí hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO), podle něhož se situace zhoršuje, jelikož mezi nakaženými už nejsou jen horníci. „Když jsem se díval na ranní data, zcela určitě lze říct, že část ohniska OKD přepadá do komunity. Důkazem je, že z 94 nakažených, kteří byli v sobotu odhaleni, je 41 lidí do 30 let a většina z nich jsou ženy,“ tvrdí Vondrák. Andrej Babiš ANO 2011



Podle premiéra však rozhodně nelze hovořit o problému celostátní úrovně – a měly by na to vzít ohled i ostatní evropské země. „Slovinsko a Estonsko a Lotyšsko nás dali do nějaké zóny. Ale je potřeba jim to vysvětlit, protože turisté asi nepojedou do Karviné ani do OKD, ale zbytek ČR je velice bezpečný,“ podotýká.



Premiér se vyjádřil rovněž k druhému čtení rozpočtu. „Tady v mediálním prostoru vystupuje plno odborníků. Většinou jsou to kandidáti nebo kandidátky na prezidenta nebo lidi, kteří v životě byli vždycky teoretici,“ posteskl si. Odmítl, že by jeho vláda „vzala lidem peníze“, s tím, že důchody rostou a náklady jsou spojeny s řešením koronavirové krize.



„Je jasné, že jsme přišli o příjmy. Ale co je důležité, že jsme nevzali lidem peníze. A určitě si policisté vzpomínají, když byla krize, když to řídil demoblok, tak policisté nejenom, že přišli o peníze, ale neměli ani na benzín. Tak prosím vás, zkuste si to připomenout. Protože my jsme hospodařili velice úsporně, proto máme jeden z nejnižších dluhů v Evropě. A proto se teď můžeme zadlužit, abychom podrželi ekonomiku, abychom podrželi lidi v práci,“ uvedl. Fotogalerie: - Babiš v Janově

Finance mají jít především do staveb, z nichž jmenoval dálnici D1. Připomněl přitom, že za to, že je D1 „jedno velké staveniště“, za to může aktivista Miroslav Patrik ze spolku Děti Země. „Zabrzdil (stavbu) na 15 měsíců. Musíme si to připomínat,“ řekl. Aktivistu Babiš kritizoval již v hlášení z minulého týdne, kde tvrdil, že tento aktivista je „největší škůdce pro náš život“ a jal se jmenovat, co vše Patrik v našem státě zabrzdil. Psali jsme: Škůdce je to! Peklo. Babiš zaútočil na aktivistu a slíbil odvetu

Kromě financí se ohradil proti zprávě CNN Prima News, která tvrdí, že Babiš lobboval za leteckou společnost Smartwings v Spojených státech. Dle informací týmu novinářky Markéty Dobiášové premiér napsal vedení společnosti Boeing, aby ve prospěch Smartwings uznala škodu za uzemněná letadla Boeing 737 MAX.



„Věříme, že Boeing vezme tento fakt v úvahu během vyjednávání o návrhu prozatímního vyrovnání a nedopustí, aby společnost Smartwings zkrachovala z příčin, na které nemohla mít vliv a za které nemůže být jakkoli odpovědná,“ měl Babiš psát v dopisu. Fotogalerie: - Babiš U Apolináře

Později pro televizi prohlásil, že tento dopis není ničím výjimečný: „Věřte mi, že se nejedná opravdu o nic výjimečného. Je zcela běžné, že české firmy žádají členy naší vlády o podpůrná stanoviska nebo o pomoc. Přesně totéž děláme, když pořádáme podnikatelské mise, firmy podporujeme při jednáních s vládními institucemi, ale i s obchodními partnery. Je to součást ekonomické diplomacie a myslím si, že i můj důležitý úkol v pozici premiéra.“



Nyní se k věci vrátil a žurnalistce vše ještě jednou vysvětlil. „Jedna paní, která si říká investigativní reportérka, která přišla z toho hejtrovského antibabišovského pořadu z České televize, tak objevila, že jsem psal Boeingu. No psal jsem Boeingu, samozřejmě jsem psal Boeingu. Protože já podporuji všechny české firmy. A všude, kde chodím na světě, je podporuji. Aero Vodochody, tu stíhačku, v Thajsku, v Singapuru, v Indii, v Turecku. Všude se mnou jezdí podnikatelé. A já je podporuju, paní redaktorko,“ pronesl. „Dokonce jsem lobboval za tu vaši americkou televizi,“ vmetl redaktorce vzpomínku na to, jak se snažil pomoci, aby američtí technici mohli montovat studio. Dobiášová dříve působila v pořadech Reportéři ČT a 168 hodin.



Sám prý již uvažuje, že by během svého týdenního hlášení udělal okénko, kde by „dementoval různé nesmysly“. „Protože v tom mediálním prostoru samozřejmě máme různé ty kandidáty na prezidenta, a kandidáty na různé věci. A to jsou lidi, kde je garance, že když jdou do televize, tak toho Babiše natřou,“ pustil se závěrem do odpůrců.

