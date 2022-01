Ti s pendreky se už bojí. Žaloudík vystoupil, sál burácel

Dnes probíhá konference o dopadu covidu a s ním spojených následků na jedince i společnost. Konferenci organizuje nadační fond Svědomí národa, zaštiťují ji pak senátoři Jan Žaloudík, Alena Dernerová a Jitka Chalánková, kteří ji i uvedli. Nejvíce přítomné pobavil profesor Žaloudík. Zmínil názory, že kdo pochybuje o vakcíně, pomáhá Putinovi. „Tak to už jsou konstrukce, kde já se můžu rozvinout, protože to je taková veselost, že při sedmičce bílýho se toho dá vymyslet daleko víc,“ řekl a na závěr přihodil vtip o médiích, kterým rozchechtal sál. „Ono už na pendreky nedojde, protože pendreků už se bojí nejen pendrekovaní, ale i pendrekující,“ sdělil též.

reklama

Anketa Co podnikne Putin? Zaútočí na celou Ukrajinu 3% Zaútočí na východ Ukrajiny 1% Pošle oficiální síly na Donbas 2% Nepodnikne vojenskou akci 94% hlasovalo: 8570 lidí Organizuje ji nadační fond Svědomí národa a pořádá Iniciativa nezávislých lékařů a vědců a také sdružení právníků a advokátů Pro Libertate. Hovořit na ní budou např. imunolog Jiří Šinkora, vakcinolog Jaroslav Turánek, mikrobioložka Hana Zelená a další vědci, ale např. také advokát Tomáš Nielsen. Probíhat má do večerních hodin, konferenci budou ParlamentníListy.cz sledovat.

Hovořili na ní ovšem i politici, tedy senátoři Dernerová, Chalánková a Žaloudík, kteří nad konferencí převzali záštitu. Alena Dernerová míní, že podobné konference budou nutné i v budoucnu. „Je nutné komunikovat, bavit se o tom, být demokratičtí a nebýt mainstreamoví. Když se mě někdo ptá na to, proč mám takové názory, tak říkám, že nejsem antivaxer, jsem lékař. Protože se tady bořily postuláty medicíny, které fungovaly po desítky, stovky let, tak si říkám, že je tady něco divného a shnilého,“ řekla v proslovu, jak se dostala na „druhou stranu“.

„Jsme v době, kdy sociální kontakty nejsou žádoucí, není žádoucí se potkávat, sdílet věci. To je špatně a je nutné to změnit,“ řekla ještě a doufala, že příčetnost nakonec zvítězí.

Dále z konference: I kdyby tady všichni umřeli... Beran rozstřelil covid-opatření

Senátorka Chalánková má za to, že v Česku je pošlapávána svoboda slova a je ráda, že narozdíl od jiných se na této konferenci nebude umlčovat. A poděkovala organizátorům i účastníkům.

Fotogalerie: - Hlukem proti moci

Až komediální výstup měl senátor Žaloudík, který začal poznámkou, že je rád, že je poprvé v undergroundu. „Čekal jsem, že s doktorem Nielsenem přijdou i Plastic people,“ prohodil. „Ono už na pendreky nedojde, protože pendreků už se bojí nejen pendrekovaní, ale i pendrekující, takže v tom se to teď nějak odvíjí,“ pokračoval.

Konstatoval, že doba covidí umožňuje lépe poznávat lidi. „Je to všechno veselé, až tak, že bude ještě víc,“ pokračoval s ironií sobě vlastní a zmínil, že regulace strachem je jedna z nejúčinnějších. „Teď k tomu strachu z viru přibude strach z energetiky, strach z ekologie a strach z Ruska,“ odhadl vývoj.

„Včera bylo hezky na Aktuálně.cz, že kdo diskutuje, ne kdo protestuje, ale kdo diskutuje vůbec o významu těch opatření a vakcín, tak vlastně nahrává Vladimiru Vladimirovičovi a ruským vojskům. Tak to už jsou konstrukce, kde já se můžu rozvinout, protože to je taková veselost, že při sedmičce bílýho se toho dá vymyslet daleko víc,“ pobavil senátor publikum. Míní, že „kluci“ zkoušejí, kam až mohou zajít, čímž narážel na pandemický zákon.

Na závěr pak přidal vtip, jak Roubíček potká Kohna a říká mu: „Pane Kohn, já vám řeknu vtip, budete se strašně řehtat. Hrozně veselej vtip. Nezávislá média.“ A Kohn opáčí, že řekne také vtip, ale bude trochu sprostý. „Televizní kanál,“ bavil Žaloudík přítomné publikum.

„Máme bioinformační občanskou válku, jakou jsme nezažili, zatím nekrvavou, plné supermarkety, pořád kontroluju, 4 až 5 druhů rajčat v Lidlu, dokud to tak bude, tak se nic moc neděje, protože z Itálie i z Bergama to jde. Já tomu říkám patálie, protože je to patologie, která přišla z Itálie. Jiní říkají, že jsou to zločiny, další, že zlo Číny. Odkud to všechno přišlo a kam to přijde, to uvidíme, ale je strašně dobře, že se o tom pobavíme,“ zakončil svůj proslov.

Fotogalerie: - Chcípl PES v Klatovech

Jeho vystoupení bylo v podobném duchu jako rozhovor s novinářem Jaromírem Ostrým, ve kterém prohlásil BIS za čučkaře, protože ve zprávě za rok 2020 nebylo ani jednou zmíněno slovo covid či virus. A popíchl je v tomto směru i za Vrbětice, že podle toho, jak dlouho trvalo prošetření, tak BIS si bude u koronaviru jistá v roce 2027. „To se vyhazuje od středověku, to je střelný prach. S virama je to složitější, ale kolem roku 2027 nebo později bych očekával, že se k tomu vyjádří. Do té doby si dejme volno zpívat,“ vtipkoval.

Tehdy také komentoval očkování, které má kvůli cestování. „Při všem trajdání to po mně nechtěli, jednou jedinkrát řekli, že to neplatí a mám jít do karantény. Tak jsem říkal, že jo, že na letišti půjdu, pak říkali: Pardon, vy máte diplomatický pas, vy nemusíte. Tak jsem pochopil, jak funguje epidemiologie. Vybavte národ diplomatickejma pasama a jsou v pohodě,“ vtipkoval. A již tehdy měl poznámku k úrovni diskuse: „Buď souhlasíte s tím, co se řeklo na ČT24, zuřivě. Nebo se ptáte. A pak jste skoro odmítač, popírač, komplikovač.“

Psali jsme: Kamery pryč, roušky pryč. Žaloudík sypal svědectví o covidu. Jinde nebude

Psali jsme: To zapadlo. Ben Kuras: Změna ve Francii, kterou novináři nečekali Stanjura chce vyhazovat, ale prý čelí problému Sputnik na omikron nejlepší! Pochlubil se Putin. Jak to je? My bychom lidem pomohli! Babiš spočítal, co Fiala bere lidem

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.