Tihle chtějí odstřel Xavera? Tak se na ně podívejme... Vede to člověk, který se do Rady ČT nedostal. Já je znám... Jana Dědečková odkrývá, co laik nevidí

ROZHOVOR Jana Dědečková, mediální analytička a členka Rady České televize z dob, kdy v ČT probíhala „spacáková revoluce“, se vyjádřila k podnětu na odvolání radního ČT Xavera Veselého. Iniciativa přišla z Českého národního výboru Mezinárodního tiskového institutu (CZ IPI). Pokud tato „slovutná organizace“ nehodnotila a nevolala k odpovědnosti kolegu Veselého Zdeňka Šarapatku, měla by nyní mlčet, míní Dědečková. S poznámkou o dvojím metru přidává, že jde jen o „další formální a nátlakovou organizaci aktivistů za lepší zítřky“. Doplňuje též, co si myslí o výzvě, aby Evropská komise postupovala důrazněji v boji proti šíření dezinformací. Dle analytičky se nyní bojuje zejména o svobodu projevu a snahu potlačovat nepohodlné názory.

Nově je na stole případné odvolání Luboše Xavera Veselého z Rady ČT, do které byl zvolen teprve minulý měsíc. Veselý se v jednom ze svých streamů věnoval výrokům, které na jeho adresu zaznívají od lidí ze Šafrova serveru Forum24. „Zrůdy Šafr a Hovorková jezdí dokonce na školy nafukovat vašim dětem hlavy, ještě z nich neblejete? Jděte prosím demonstrovat," vybízel Xaver diváky k občanské aktivitě proti hlavním tvářím stojícími za Forem24. Je takové vyjadřování v pořádku?



Nevidím na tom nic špatného, ačkoli já osobně bych pana Šafra a paní Hovorkou spíše hnala k odpovědnosti před občanský soud, než se s nimi dohadovala přes média. Manipulativní a ideologický server pana Šafra nevyhledávám, ale občas si přečtu některé texty, jen abych se přesvědčila, že skutečně nejsou moje krevní skupina.



Na panu Veselém mi byla velmi sympatická jeho investigativní práce, kde odhalil prázdnou slupku v ČT tolik citovaného serveru Hlídací pes, nebo zdokumentoval záměrnou dehonestaci své osoby v případě Newsroom ČT24, což pokládám za běžný způsob jejich žurnalistiky. Své výrazivo by však měl volit v souladu se svou nynější veřejnou funkcí. Je vždy lepší jednat s rozmyslem, než se následně omlouvat. Fotogalerie: - Jednání Rady ČT

Podnět na odvolání Xavera Veselého vzešel z Českého národního výboru Mezinárodního tiskového institutu (CZ IPI). Česká odnož vznikla teprve loni. Snižuje to nějak váhu námitek, které vůči Xaverovi mají?



Jen další formální a nátlaková organizace aktivistů za lepší zítřky, jak nám nakonec dokládají i známá jména aktivistických novinářů, jejichž předsedou je Michal Klíma, neúspěšný kandidát do Rady ČT. To snad mluví za vše.



Členy CZ IPI jsou například Pavel Šafr, Jaroslav Kmenta, Sabina Slonková, Ondřej Neumann či Jakub Patočka. Považujete je za osoby povolané k hodnocení veřejné sebeprezentace pana Veselého?



Jsem člověk, který hodně čte a sleduje politickou i společenskou scénu u nás již nejméně 40 let. Mohu odpovědně prohlásit, že za tu dobu znám téměř všechny novináře, jejich texty, jejich životní postoje a styl psaní natolik, že bych byla schopná napsat dopředu komentář k události, která se odehraje v budoucnu, aniž byste poznali, že to nepsal dotyčný. Z vyjádření výše uvedených čouhá jako sláma z bot účelovost, čímž vlastně odpovídám i na vaši další otázku. Fotogalerie: - Stojím za ČT

Nedávno se k volebnímu výboru Sněmovny dostal pokus o odvolání Xaverova kolegy z Rady ČT Zdeňka Šarapatky. Vše iniciovala poslankyně ANO Barbora Kořanová, které se dotkly Šarapatkovy výroky na její adresu. Sledovala jste kauzu? Jak hodnotit to, jakým způsobem se na sítích vyjadřuje Zdeněk Šarapatka?



Pokud tato slovutná organizace nehodnotila a nevolala k odpovědnosti pana Šarapatku, měla by mlčet i k panu Veselému. Dvojí metr, s nímž měří těmto dvěma pánům, jim na vážnosti rozhodně nepřidá.



Jsou kauzy Veselého a Šarapatky souměřitelné?



V tomto ohledu hraji roli i sympatie a antipatie, takže jednoznačné vyjádření nečekejte ani od soudce, který by měl být objektivní. Mně je rozhodně méně sympatické vystupování pana Šarapatky, ale ani v jeho případě bych ruku pro odvolání nezvedla.



„Myslím, že tyto války by se proto měly prostě zakopat. Jedině tak to může fungovat ve prospěch koncesionářů České televize. Je třeba co nejvíce klidu na hladině,“ uvedl Xaver Veselý ke svému konfliktu s nynějším kolegou Šarapatkou. Domníváte se, že může Rada ČT v současném složení skutečně efektivně pracovat?



Domnívám se především, že role Rady ČT se neskutečně přeceňuje a že nic by se nestalo, kdyby vůbec nebyla a její roli by převzala přímo Poslanecká sněmovna a hlavně NKÚ. Fotogalerie: - ČT fašistům nedáme

Evropští novináři, včetně Syndikátu novinářů ČR, vydavatelé a Asociace soukromých televizí žádají Evropskou komisi, aby postupovala důrazněji v boji proti šíření dezinformací. Za fake news prý mají padat sankce. Jde, podle vás, skutečně o kvalitu zpravodajství, nebo o konkurenční boj?



Jde především o svobodu projevu a o snahu potlačovat nepohodlné názory.



Je přijatelné něco takového žádat? Jak se k tomuto problému, podle vás, EK postaví?



Od EK můžeme očekávat cokoli. Orwellova fikce se stává skutečností.



Klesá podle vás důvěra v média?



Ano. To nakonec vidíme na výsledcích všech voleb.



Co je toho příčinou?



Aktivismus novinářů, jejich povrchnost a neexistence skutečné žurnalistické osobnosti.

