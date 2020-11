Tihle mě chtěli dostat z ČT. Alex Mynářová po letech řekla vše

reklama

„Finanční stránka mě netíží,“ prozradila hned v úvodu rozhovoru pro Magazín MF Dnes v době, kdy řada domácností v koronavirové krizi se svými příjmy vyjde jen tak tak. Přesto se Mynářová vrací do médií, konkrétně jako lifestylového pořadu Českého rozhlasu, kde kdysi začínala. Do práce se prý vrací, protože ji práce moderátorky vždy bavila. A přece jen má i finanční důvod. „Nechci být ekonomicky závislá na manželovi, chci mít svůj příjem.“

Anketa Je v České republice zbytečně moc restaurací? Ano 82% Ne 18% hlasovalo: 486 lidí

Zdůraznila však také, že Vratislav Mynář je fajn člověk. „Být manželkou takového člověka je úplně fajn. Protože on je ve skutečnosti fajn člověk. To se ale pozná až z osobního kontaktu, z osobní zkušenosti. ... Opravdu si nemyslím, že jeho mediální obraz odpovídá realitě,“ řekla Mynářová s tím, že není manželkou stojící u plotny, zajímá se o to, co dělá manžel a i tak si myslí, že je to fajn člověk. Vidí ho jako chlapa, na něhož je absolutní spolehnutí. „Co slíbí, to udělá. Znám ho jako velmi srdečního člověka, který neodmítá pomoct druhým,“ dodala.

Je to prý silná osobnost, muž, který se hned tak nezhroutí.

Proto ji prý bolí, co se o jejím muži píše v médiích. Prý nad tím občas brečí. Podle svých slov se rozbrečela nad prací pořadu Reportéři ČT o dotačních řízeních jejího manžela. Reportáž prý podali tak, že je všechno jasné a že její manžel chyboval. Podle Mynářové ho odsoudili přímo ve vysílání, aniž by kdy viděli dotační spis.

Po smrti bývalého předsedy Senátu Jaroslava Kubery v souvislosti s čínským dopisem, který přišel Kuberovi přes Hrad, prý lidé Mynářové psali, že má za manžela vraha. Mynář se bránil, že měl s Jaroslavem Kuberou pozitivní vztahy, ale z Kuberova okolí záznívaly zcela jiné odpovědi.

Do České televize se prý nevrátí a to kvůli manželovi. Z veřejnoprávní televize odešla právě proto, že byla přítelkyní Vratislava Mynáře a dnes je dokonce jeho manželkou, takže návrat do ČT teď není reálný. „Trochu mě mrzí, že druzí lidé posuzují člověka podle toho, s kým žije, než podle jeho profesních schopností, co má za sebou, co umí,“ posteskla si manželka prezidentova úředníka.

Když pracovala v ČT, tak ji prý tehdy Zdeněk Šámal dal čas na rozmyšlenou. „Dal mi celý rok času na rozmyšlenou - buď Mynář nebo Česká televize. Na můj odchod tlačili spíš lidé sedící pod ním, v newsroomu. Na druhou stranu si v nadsázce říkám, že kdyby mě tam měli, možná by Česká televize nebyla tolik vnímána jako hlásná trouba TOP 09,“ poznamenala Mynářová.

Došlo i na slavnou zabíjačku, kterou Vratislav Mynář pořádal navzdory vládním zákazům. To prý manželovi vyčetla a v této věci ho odmítá hájit.

Prozradila také, že bude ráda, když současná „parta“ zůstane součástí jejího života i po skončení Miloše Zemana v úřadě. Ráda by v této skupině měla i samotného Miloše Zemana, jeho ženu a jeho dceru.

Psali jsme: Tohle fanoušci Pavla Novotného nerozdýchali. Co provedl? Záležitost vede až na Hrad Po koule mu nesaháš! Železný z ČT a šťastný herec. Je zle Tomáš Etzler pro Alex Mynářovou: Drž hubu! Následoval tvrdý výlev Witowská a Kolář? Zde je pravda. A velmi jasně

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.