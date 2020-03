Tlustý a Xaver: Lidi, nechte ty Chvilky v klidu, ony se zničí samy. A nápady Jourové...

V Xaverově pořadu Podtrženo, sečteno byl bývalý poslanec a ministr financí Vlastimil Tlustý. Témat bylo spousta. Od aktuálního koronaviru, přes slovenské volby, Jourovou a její nový nápad až k Milionu chvilek. „Když odborníci říkají jedno procento dolů z ekonomiky, tak já bych to vynásobil pěti až deseti. No, a to je ten požár v tom lese a on říká, že ta travička pak bude prima,“ odhadl Tlustý dopad koronaviru na ekonomiku.

reklama

Hostem dnešního dílu Podtrženo, sečteno u Xavera na XTV byl Vlastimil Tlustý, bývalý dlouholetý politik ODS. Začalo se aktuálním problémem – koronavirem. „To je, pane Tlustý, co, s tím koronavirem. Jste v pohodě? Nemáte teplotu, nekašlete?“ uvedl Veselý. „Nemám, nemám. Já jsem teďka myslel psychicky. Fyzicky dobrý,“ odpověděl Tlustý. „No, ale chtěl bych mít jistotu, no uvidíme,“ pokračoval Xaver. „Může se o tom žertovat, nebo raději ne?“ tázal se dále. „Je to vážný, ale žertovat se o tom může,“ vyjádřil se expolitik. Následně se přešlo k samotným tématům.

Celý rozhovor ke zhlédnutí ZDE

Prvním řešeným tématem však stále zůstal koronavirus, jelikož titulek, na který měl Tlustý reagovat zněl: Koronavirus nemusí mít jen negativní dopady. Nahrává novým technologiím, říká Mejstřík. „Tento titulek, mě napadá, to je jako radovat se na začátku požáru lesa, že vyroste nová tráva,“ rozesmál Xavera Tlustý. „No to vyroste, to určitě, ale jinak ten požár nic radostného není…“ pokračoval dále. Xaver mu však odpověděl, že to tam přece v tom rozhovoru pan Mejstřík vysvětlil, na což Tlustý poznamenal, že mu to věří, že ta tráva bude krásná, mlaďoučká, zeleňoučká… „Vy to zlehčujete,“ řekl Xaver. „Já to nezlehčuju, on to zlehčuje,“ bránil se Tlustý.

Anketa Koho chcete nejvíc vidět v Radě ČT? Jen jedno jméno Roman Bradáč 0% Ivan Douda 0% Marek Hladký 0% Zdeněk Holý 0% Eva Hubková 0% Petr Jedinák 0% Michal Klíma 0% Pavel Kysilka 0% Hana Lipovská 33% Pavel Matocha 4% Vladimír Pikora 7% Martin Schmarcz 0% Jiří Schwarz 0% Stanislav Staněk 0% Jiří Šlégr 0% Gabriel Švejda 0% Luboš Xaver Veselý 56% Jiří Závozda 0% hlasovalo: 5904 lidí

„On to zlehčuje, protože jinak koronavirus, kdybych já řekl titulek, tak děs a hrůza to bude znít. Zkusme to vyjmenovat, napřed fakta: Včera zemřelo v Itálii 43, 45 lidí. V Číně nevím kolik tisíc. Je to vážná nemoc. Zadruhé se snadno přenáší, velmi snadno se přenáší. Bezpečná vzdálenost, někdo říká metr, někdo říká dva. Všude v dopravních prostředcích, v kinech, ve školách, nesplnitelná vzdálenost, inkubační doba dva dny až dva týdny. Za tu dobu potká ten nemocný některý deset, některý tisíc lidí, které může nakazit. To je podle mě vážný. Druhý, co je vážný, to, jak se chová stát český, ne teď ty ostatní. To je taky vážné. No, nevypadá to moc dobře. Já bych od státu čekal, že bude ujišťovat občany, že udělá vše pro to, aby to přibrzdil, že udělá vše pro to, aby ty nakažené zachránil, aby nebyli mezi těmi zemřelými. Ten dojem já nemám. Ty informace, co se objevují, to je spíš zmatek nebo velký zmatek. Někdo něco zakáže, někdo něco povolí. Nejsou roušky. To je tedy úplná hrůza,“ pokračoval Tlustý ve výkladu, načež mu Xaver připomenul, že roušky stejně nepomáhají. To prý však Tlustý netušil. „Pomáhá to tomu, kdo to má, aby nenakazil ty ostatní,“ poučil ho. „To pomáhá, samozřejmě,“ odvětil Tlustý. „Všimněte si těch záběrů, které pocházejí z těch vážně zasažených oblastí. Všichni tam mají roušky. U nás nemá roušky nikdo. No, a to bych od ekonoma čekal hlavně, zpomalení ekonomiky. To nebude žádné procentíčko, jak nás všichni ujišťují. To bude mnohem, mnohem více…“

„A kolik tipujete? Nebuďte tak vážný, už se začínám bát,“ zaznělo od Xavera. „Když odborníci říkají jedno procento dolů z ekonomiky, tak já bych to vynásobil pěti až deseti. No, a to je ten požár v tom lese a on říká, že ta travička pak bude prima. No tak jo, potom jo, ale ten požár, to ne, to nám nepřeju. Já si přečetl na internetu, já si tam rád čtu pana Sedláčka a on tam napsal: „Teraz se ukáže, jak nám tu ten ujo bačuje, no tak terazky se to ukáže.“

Přešlo se na další téma, ačkoliv koronavirus stále dominoval, jelikož dalším tématem k okomentování bylo vyjádření známého českého kardiochirurga Jana Pirka pro Reflex, kde řekl, že koronavirus čeští politici zneužili a měli bychom se nakazit všichni. „Čtu to dobře, ten titulek, nebo nevěřím vlastním očím? Koronavirus politici zneužili, měli bychom se nakazit všichni. Vadí mi, kdo vládne, chci svůj vstup do KSČ odčinit,“ zopakoval Xaver titulek ještě jednou.

„Tak vadí mi, kdo vládne. Tomu věřím. Já vlastně všemu tomu, co tam říká, věřím. Mně víc na těch politicích vadí, že povídají, hodně si odporují a nic nedělají. Vůbec nic.“ „To je tak laciný, to takhle říct,“ namítl Xaver. „To, že prověří rodinu nakaženého, to je chabý. Snaží se tvářit, že jsou ti zachránci. Teď jsou to dvě bitvy. Jedna bitva o to, kdo to odskáče, a druhá bitva o to, kdo se na tom sveze a kdo bude tvrdit, my jsme to dělali správně, ty druhý já nevidím. Já spíš myslím, že to začíná vypadat na soutěž o ty, co to odskáčou,“ pesimisticky pronesl Tlustý.

Fotogalerie: - Sedm let na Hradě

Psali jsme: Někdo lže. Topolánek, Kalousek, Čunek? Vlastimil Tlustý vynesl nové svědectví

Téma pořadu se stočilo již mimo koronavirus, když naskočil další obrázek s titulkem: „Ženy pořád berou mnohem méně, vadí Jourové. Komise připraví zákon, aby se zveřejňovaly mzdy mužů a žen.“ Tlustý pověděl, že se mu nelíbil zatím žádný nápad, který Jourová dosud měla. „Zatočíme s Maďarskem a Polskem, tak to zrovna,“ vyjmenoval jeden z jejích nápadů, jenž se mu nelíbil. Prý však u tohoto nápadu doufá v to, že jí přinese slávu, jelikož žen je hodně. „Ono se teda nezmění nic, řekněme si rovnou. Nezmění se nic, ale kampaň je to dobrá,“ myslel si Tlustý a následně se přešlo k Slovensku a tamějším volbám.

„Slovensko odmítlo Fica, Matovič musí spojit demokratické síly, píše tisk,“ uvedl Xaver další titulek. „To jsem viděl na iDNES. To, že vyhrál volby, tak to je jasný na Slovensku. Co si o tom myslíte?“ zeptal se Xaver svého hosta. „Nejsem expert na slovenskou politickou scénu,“ odpověděl. „Ale víte, že tam byly volby?“ zeptal se sarkasticky Xaver. „Vím, že tam byly volby, mám tam favorita, nedopadl tam dobře. Má vlastně ekonomická pravá ruka v době, kdy jsme vymýšleli reformy pro Českou republiku byl Richard Sulík no a Richard Sulík je předseda strany SaS, která je, myslím, pravděpodobný účastník té vládní koalice, tak to mi dělá radost tato jednotlivost, jak to nazvu. Richard Sulík je dobrý ekonom, má výborné nápady. Třeba tam něco z těch svých nápadů prosadí, bude sice nejmenší koaliční partner, ale jemu to přeji. Odvozuji z toho, že je rozumný, že by ta vláda nemusela být úplně špatná,“ zhodnotil to Tlustý. Matovič, vítěz voleb, je pak dle něj velmi mediálně zdatný. Prý si přečetl i to, že jeho uskupení bylo ze začátku složené z pěti lidí, z jeho rodiny. „Tak je to teď takový moderní. Slováci mají Matoviče a Češi mají taky Slováka,“ zakončil Tlustý téma.

Přešlo se na SPD. Přesněji řečeno na poslankyni SPD Karlu Maříkovou, jelikož policie požádala o její vydání Sněmovnu kvůli výrokům na Facebooku a má v plánu ji stíhat. „Jako kdybychom neměli jiné starosti, kriminálního typu myslím,“ řekl Tlustý. „Ona tam psala něco typu, že uprchlíci jsou invazivní druh nebo něco takového. Prostě kravinu. Za výrok na Facebooku, podívejte se, je to tady,“ vysvětlil Xaver. „No, to není dobrá zpráva. Když si někdo něco myslí, tak co by to nesměl říkat? Ona neříká, že někdo má dělat něco špatného,“ odsoudil to Tlustý a dodal k tomu, že s tím částečně souhlasí: „Je to invaze, se podívejte na fotky z řecko-tureckých hranic. Je to invaze, jak tam ti lidi boří plot a házejí kamení a na druhé straně na ně střílejí slzný plyn… Co to je jiného? To je opravdu už… Nevím, jak bych to nazval…“ „Ale psát to na Facebook, nota bene od poslankyně?“ namítl Xaver. I tak Tlustý s jejím stíháním nesouhlasí.

Anketa Je vám líto migrantů na řecko-turecké hranici? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 5812 lidí

„U nás v XTV byla paní právnička roku Jana Hamplová a pravila mimo jiné toto: ‚Za ohrožení demokracie považuji Milion chvilek. Diktují. Kádrují. Dělají politiku bez absolutní odpovědnosti a naprosté průhlednosti svého financování.‘ A to není jen tak někdo. To je nějaká šarže. To je právnička roku, pane Tlustý.“

„No, takže Milion chvilek mají občas divný nápady a k tomu i divný řeči, to já souhlasím. Já si teď přečetl, že ten jejich šéf někde prohlásil, že problém je v tom, že nám tady vládnou ti, co tu vyhrávají volby. Tak nějak to říkal. No to je veliké nepochopení demokracie. Je to teda blbý, že nám tady vládnou ti, co se nám nelíbí, přestože vyhrávají volby, ale to by se mělo reklamovat u těch, co je volí. Teď bych se skoro podíval do kamery a řekl bych, lidi zlatí, nevolte ty, co nám vládnou,“ odpověděl Tlustý. „Začíná to být směšné, ten Milion chvilek,“ pomyslel Xaver. „No udělali nepěkný kotrmelec. Ta jejich poslední akce. Hodně si ublížili a je to podle jedné jednoduché zásady, jsou prostě lidi, s kterými je zbytečné bojovat. Je nejlepší nechat úplně v klidu, oni se zničí sami,“ zakončil Tlustý.

Ing. Vlastimil Tlustý ODS

...

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Mimořádné VIDEO z Bruselu: „Český europoslanec udělal fatální chybu. Co to jako bylo, co to mělo znamenat s těmi policajty? Co to na tý nahrávce předvádí?!“ Už je to tu zase! Hádka kvůli špitálu ve Zlíně na stránkách lokálních novin. Čunek jako dinosaur? „Lžete, fabulujete,“ pálí hejtman na opozičníka Prezident Zeman: Nejhorším, co by nás mohlo potkat, je strach. Strach oslabuje Proč se Syřané nevracejí? Bojí se Asada. Sýrie je navíc poničená, uvádí Deník N

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.