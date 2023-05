To Klatovy nezažily. „Fialo, dost bylo tvého hnusu.“ Konečná se rozjela

reklama

„Nedostatek léků, kterým Česká republika trpí, a nepamatuje takový nedostatek léků, pak každodenně rozčiluje mladé rodiče, kteří si mají slovy leoparda, ministra Válka, obvolávat sto lékáren, aby pro své dítě zajistili potřebný lék. Naštvaní nemocní jsou ale průřezem společnosti a to, že chodíme do lékárny a věčně nám chybí léky, které potřebujeme k životu, na to jsme si bohužel s touhle vládou museli také zvyknout. Vláda naštvala samozřejmě také pracující. To, co pro ně nachystala minulý týden, se totiž nedá nazvat jinak než smrtící koktejl. Který povede k dalšímu poklesu životní úrovně. Ta mimochodem ve srovnání se Západem není bůhví jaká a k tomu budou zaměstnanci v České republice pracovat déle a dostanou nižší důchody. Naštvaní jsou prostě všichni. I ti, kteří snili o vlastním bydlení. Mladým rodinám s dětmi Piráti slibovali, jak jim pomohou a pak tam zůstává, že Česká republika patří k nejdražším v Evropě. Aby si pak podepsali podnávrh, který sebere i tu malou státní podporu na jediný bankovní produkt zaměřený na šetření vlastního bydlení," dodala Konečná.

„Fialova vláda a pětidemolice zahájila také frontální útok na řidiče - a tím nemyslím, že zdraží dálnice, které častokrát - a všichni to víte - připomínají spíš tankodromy a velké parkoviště, ale tím, že kývla v Bruselu na zákaz spalovacích motorů aut v roce 2035. Ačkoliv nám premiér před volbami sliboval, jak proti tomu bude bojovat. Je to česká vláda, která je za celý Green Deal a jeho části přímo odpovědná, je to česká vláda, která poškodila české občany tím, že tento paskvil podepsala, protože to čeští občané budou muset zaplatit. Ať už v topení ve svých domech, bytech, tak ve zvýšení ceny pohonných hmot, tak v tom, že nám prostě ubude práce, protože elektromobilita není zatím jakkoliv navázána na český automobilový průmysl, který tvoří v tuto chvíli až deset procent HDP," sdělila, že se vůbec nediví, že šoféři jsou další naštvanou kategorií.

„O tom, jak vláda vytočila pacifisty, nemá snad ani smysl hovořit. Kdyby se dělal seznam nejvíc bojechtivých občanů naší země, tak kdo by byl tak asi pod nadpisem? Naše blondýna. Paní ministryně Černochová. Ta nám to dává. Následoval by samozřejmě hned po ní tankista Válek, ten to aspoň hraje on-line, ten si je trochu jistý, ale hned po nich by následovalo všech 189 poslanců a poslankyň ze všech stran, včetně opozičního ANO i SPD, kteří byli buď pro, nebo se zdrželi, nebo ohlásili jinou omluvu či pro jistotu nepřišli vůbec do práce, když se hlasovalo o zvýšení nákladů na zbrojení. Já se stydím za zákonodárce, kteří jeden měsíc vezmou důchodcům i ze zákona danou valorizaci, kterou nezpůsobili, protože neschopnost téhle vlády není jejich vina, škrtnou dvacet miliard, protože bez nich by se státní rozpočet zbláznil a za měsíc na to je schopná česká Poslanecká sněmovna odhlasovat zvýšení výdajů na obranu o 40 miliard korun. Na jejich kšefty, na to, aby měli na rozdávání svých pašalíků, na to, aby splnili závazky, které dali za oceánem. Čeští důchodci jsou českým poslancům ukradení, ale jejich kámoši z Ameriky, od kterých budeme nakupovat předražené zbraně, těm musíme do rozpočtu přispívat. Aby na to bylo. Je to ostuda a hanebnost," křičela Konečná.

„Vládě se dokonce podařilo v tuhle chvíli naštvat i středně velké podnikatele, kteří nemají sídlo v daňových rájích. Ba dokonce vláda rozčílila i novináře, těch pár slušných, kteří chtejí svobodně čerpat ze zdrojů, které nejsou jednostranné. Jediní, kdo naší vládě zbyli, kdo jí ještě tleskají, jsou tak jejich kámoši z Washingtonu a Bruselu. Před těmi totiž naše vláda chodí v předklonu a dělá všechno, co jí řeknou. A oni rozhodně ale nejsou ti, kterým by šlo jakkoliv, v jakékoliv situaci, o zájem České republiky, o zájem vás, nás, českých občanů. A ještě jim zbyla jedna skupina. A to jsou jejich kamarádi z byznysu. Z velkého byznysu. Hlavně zbrojaři, nadnárodní korporace a také pojišťovny a banky. Aby také ne, vždyť jsou to přece odborníci na obírání občanů. Představte si, že výdělky bankovního sektoru jen za loňský rok, když jsme měli všichni tak trochu zchudnout, narostly o desítky procent a překonaly astronomických sto miliard korun. Asi proto, že jsou bankéři schopní, musela si jednu významnou bankéřku povolat vláda i na tiskovku. Helenu Horskou. Hlavní ekonomku jedné z bank. Chápu, že tam byla s nimi, protože musela dostat neskutečné odměny od své mateřské banky v Rakousku za to, že tu vládu přiměla k tomu, že na daně v bankovním sektoru se pro jistotu vůbec sahat nebude," sdělila Konečná.

„Ještě tam byla ekonomka Nerudová, to byl takový okrasný prvek té tiskovky, protože nám vlastně nic neřekla, ale ona se v té volební kampani ukázala, jako že vlastně nic neříká. Ono je to rozumnější. Nicméně od prezidentské volby nenastala vůbec žádná změna. Ale teď je otázka, samozřejmě, co s tím naštváním máme dělat my, lidé, občané České republiky. A já bych vás chtěla poprosit. V první řadě se nenechte znechutit. Protože méně než rok nás dělí od nejbližších voleb a všichni věrní stoupenci téhle pětidemolice jsou už natěšení na to, jak nám to natřou. Proto moc děkuji i Vám tady v Klatovech, že jste přišli, my ty demonstrace záměrně děláme ve městech mimo Prahu. Protože je důležité, abychom se organizovali v každém městě, v každé vesnici, abychom ty informace přeposílali a sdíleli ve chvíli, kdy nás nepustí do veřejného prostoru. Abychom se účastnili všech protestů, které zvládáme, protože je neskutečně důležité, abychom se zmobilizovali na to, že příští rok v roce 2024, ve všech volbách vyprášíme pětidemolici kabát a řekneme jim jasně, co si o nich myslíme. Jsou změny vratné a nevratné. Vratné jsou ty, které schválili, protože neuměli šetřit na sobě, svých kamarádech a budou brát peníze 80 procentům lidem. Ale s DPH další vláda může pohnout. Může opravit změny v daních, které poškodí mladé rodiny, může upravit také to, že z vašich výplat, že z pracujících výplat nepůjdou další peníze do nemocenského pojištění a tak dále. A pak tu máme jednu změnu, která se v Poslanecké sněmovně chystá, a ta je téměř nevratná. Tahle vláda bere suverenitu České republiky v obranné smlouvě mezi Spojenými státy a Českou republikou," otevřela další téma Konečná.

„Tahle smlouva dělá z občanů České republiky občany druhé kategorie, protože Američané tady nebudou muset platit daně, a to tak, že žádné daně včetně DPH, budou si tady moc jezdit, jak chtějí, budou si tady moc skladovat, vozit a odvážet, co chtějí, a když náhodou něco provedou, tak nepůjdou ani před české soudy. Je to v suverénní zemi normální? My se musíme postavit proti téhle smlouvě? Radar byl proti této smlouvě jenom procházka růžovou zahradou. Američané, jejich zpravodajské služby, jejich rodinní příslušníci, ti tady bez vízové povinnosti budou jezdit jak na dovolenou po dobu deseti let, bez možnosti vypovězení. To jede podepsat Černochová příští týden do Washingtonu a o tom budou jednat čeští poslanci během června a července. A musíme udělat všechno pro to, abychom ty poslance postavili před jejich odpovědnost. Abychom jim řekli, ať si po dlouhé době něco přečtou, má to 40 stran, je to i v češtině, mohli by to zvládnout. A já vás prosím, abyste oslovili každého poslance, každého senátora, kterého máte nejenom tady v Klatovech, ale kdekoliv blízko, a ten tlak jsme všichni vytvořili společně. Je to věc, kterou když si odhlasují, bude velmi těžké vypovědět. A já nechci z České republiky další stát Spojených států. Já chci suverénní Českou republiku, samostatnou, která bude mít svoji samostatnost v energetické politice, potravinářské politice, ale i v tom, že bude mít svoji armádu a žádní další vojáčci se tady prohánět prostě nebudou. Je hanebnost, co tahle vláda vymýšlí a pojďme jim říct dost. Fialo, dost bylo tvého hnusu," zakončila Konečná, lidé křičeli Hanba vládě.

