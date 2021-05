To Koudelka z BIS musí vidět: Žena, nebílá, pleny dětem vymění. Pravý pracovník CIA

Inkluzivní a rozmanitá má být CIA podle svého nového ředitele. A odráží se to i v reklamě, která láká zájemce o práci. 36letá dcera imigrantů v ní rozebírá, jak je na sebe hrdá, jak jí její barva kůže vůbec neomezuje a jak dokáže vyměnit plenu, zatímco utěšuje své druhé dítě. Jak tyto talenty souvisejí s prací pro agenturu, která zkoumá vojenské i jiné schopnosti geopolitických nepřátel USA, není ve videu uvedeno. A sám ředitel CIA vydal podle serveru The Federalist oběžník, kterým oslavuje, že policista, který klečel Georgi Floydovi na krku, byl odsouzen. Výsměch na sebe nenechal dlouho čekat.

Americká CIA 19. března dostala nové vedení. Ředitelem tajné služby se stal bývalý ministr zahraničí za Barracka Obamy, William Joseph Burns. Jaké provedl změny je z pochopitelných důvodů tajné, nicméně jsou zde indicie, jakým směrem se za prezidenta Bidena bude americká tajná služba ubírat.

Předně, je zde tato reklama na práci v CIA, kterou už se zaobírají nejen americká média. Mírně řečeno, používá módní slovník spojený s hnutím Black Lives Matter a politikou identit. „Když mi bylo 17, citovala jsem Zoru Neale Hurstonovou ve své přihlášce na univerzitu, o tom, jaké to je mít jinou barvu kůže,“ praví 36letá zaměstnankyně CIA. Uvádí také, že je dcera imigrantů, mluví španělsky i anglicky. „Umím vyměnit plenku jednou rukou, zatímco druhou utišuju brečící dítě,“ říká dále žena v reklamě na práci v CIA.

„Jsem žena jiné barvy kůže, jsem matka, jsem cisgender (člověk, který se identifikuje se svými pohlavními orgány – pozn. red.) mileniál, diagnostikovaná s generalizovanou úzkostnou poruchou,“ informuje, zřejmě ve snaze vyjádřit, že CIA při svém náboru nediskriminuje. „Jsem intersekcionalistka, ale moje existence není jen otázkou toho, do kolika kategorií spadám,“ popisuje se žena ve videu s tričkem, které vyjadřuje její podporu pro feministky.

Tvrdí, že si své zaměstnání zasloužila, že je kvalifikovaná a své povýšení si odpracovala. „Jsem vzdělaná, kvalifikovaná a kompetentní, a občas zápasím s pocitem, že bych mohla dělat víc a být víc pro své dva syny,“ míní. „Zápasila jsem se syndromem podvodníka (situace, kdy člověk pochybuje, že je tak dobrý, jak o něm ostatní říkají – pozn. red.), ale v třiceti šesti už odmítám zavádějící patriarchální ideje o tom, co žena může nebo by měla být,“ prohlašuje dále pracovnice CIA s tím, že je na sebe bez okolků hrdá.

Z videa už si na internetu lidé dělají legraci. „Dneska jsem nedal nic na twitter, protože to, že CIA vyplodila video s větou: ‚Jsem cisgender mileniál, diagnostikovaná s generalizovanou úzkostnou poruchou,‘ vyžaduje nejméně 24 hodin upřímného zamyšlení,“ komentoval satiricky novinář Michael Tracey.

Haven't tweeted about anything else today because the CIA producing a video that contains the sentence „I am a cisgender millennial with generalized anxiety disorder“ requires a full 24 hours of solemn contemplation — Michael Tracey (@mtracey) May 4, 2021

V Česku video objevil herní vývojář Daniel Vávra. „Tohle je reklama na práci v CIA. Dozvíte se v ní, že paní umí měnit plíny, jakou má sexuální orientaci, že trpí úzkostí, ale nebude se omlouvat za to, co je. Mimo dalších 100 věcí, které zní v reklamě na CIA naprosto úchylně a děsivě. Koudelka z BIS by taky měl něco takovýho natočit, aby byla Biska pořád světová a šla s dobou!“ doporučil. Dodejme, že BIS není americkým protějškem CIA, jedná se o kontrarozvědku. Nicméně, ředitel Koudelka od agentury v roce 2019 obdržel cenu George Teneta. „Toto nejvýznamnější ocenění, které CIA dává, beru nejen jako ocenění své práce, ale především jako ocenění práce BIS,“ vyjádřil se.

Že do CIA proniklo hnutí Black Lives Matter ukazuje i zjištění serveru The Federalist. Podle serveru sám ředitel CIA zaslal zaměstnancům oběžník, ve kterém chválí porotu v soudním případu Dereka Chauvina (policista, který klečel na krku Georgi Floydovi, a tak de facto odstartoval celé hnutí BLM – pozn. red.) za to, jaký vynesla verdikt.

„V oběžníku, který má The Federalist k dispozici, Burns oslavoval verdikt poroty ‚vinen‘ jako ‚krok vpřed‘ a vyzýval, aby se CIA zaměřila na odpovědnost. Burns také slíbil, že bude pokračovat v řešení ‚traumat rasismu a přetrvávající nerovnosti v zemi‘ tím, že bude klást důraz na ‚rozmanitost, rovnost a inkluzi‘,“ píše The Federalist a podotýká, že CIA nesmí zasahovat na půdě Spojených států, tudíž není jasné, jak chce šéf CIA prosazovat tyto ideály.

Psali jsme: Bouda na Hamáčka? Kroupa mu zavařil ráno, současně vyšel záznam o Moskvě Majdan? Převrat. A tento mag*r naběhl na ruské vidle. Šándor o době po roce 2008 „Děkuji, už jsem zvracel.“ Tomáš Vyoral o zájemcích o Hrad „Závidíme Zemana! Ten by nehajloval.“ Ľuboš Blaha: Čaputová jen čeká na pokyny

