To bude kavárna koukat, s kým se setkal Andrej Babiš. Zde je FOTO

Sotva se Andrej Babiš vrátil ze své zahraniční cesty do Singapuru, Thajska a Indie, už je zase mimo Česko. Tentokrát dlí ve švýcarském Davosu. Je jedním z hostů Světového ekonomického fóra, kde se snaží představit Českou republiku jako zemi budoucnosti.

Stál by např. o posílení obchodních vztahů s Brazílií, takže k jednacímu stolu usedl s tamním prezidentem Bolsonarem. Po jednání se ke schůzi vyjádřil na sociální síti Facebook.

„Máme za sebou první jednání v Davosu, s brazilským prezidentem: Jair Messias Bolsonaro. Samozřejmě jsem mu hned představil náš projekt Czech Republic – The Country for The Future. Ten jsem vám tady ukazoval včera, je klíčový pro naši budoucnost. A pak i náš dvanáctiletý investiční plán. Brazílie je obrovská země a naše firmy tam mají spoustu příležitostí, od leteckého a obranného průmyslu po výzkum a zemědělství. Můžeme navázat na skvělou historii firem jako Baťa, Tatra a Škoda. Taky jsem panu prezidentovi předal pozvání k nám do Prahy od našeho pana prezidenta,“ prozradil Babiš.

Sluší se připomenout, že Bolsonaro je v Jižní Americe vnímán podobně jako 45. prezident USA Donald Trump, to jest krajně pravicový politik, kterému liberálněji laděná část společnosti občas nemůže přijít na jméno.

autor: mp