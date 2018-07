To by byla hrůza, peklo na zemi... Redaktor si dělá legraci z těch, kteří se bojí kritizovat EU

Co by se stalo, kdyby skončil Schengen? Raději nechtějme vědět. Z chmurných předpovědí si ve svém komentáři na serveru televize Prima utahuje Tomáš Vyoral.

„Poslední dobou se nám tady rozmáhá takový nešvar. Lid vykazuje jistou neposlušnost, když se k EU staví stále kritičtěji, v souvislosti s migrační invazí pak čím dál více občanů volá po kontrole vnitřních hranic. Proto nastupuje úderka odborných usměrňovačů veřejného mínění: financemi, službičkami či pouze myšlenkami zaháčkovaní spříznění novináři. Ódy na radost v EU se příliš neujaly, tak začíná strašení nedozírnými důsledky konce schengenského prostoru,“ začíná svůj text Vyoral.

Mnohdy slýcháváme, jak by odchod ze společného evropského prostoru znamenal naprostý ekonomický kolaps. Někdy je k tomu připojeno i varování, že by se mohly zhroutit i další části naší společnosti. „Smrtící fronty na hraničních přechodech, pokles HDP (který běžný člověk registruje asi podobně jako tajtrlíkování kavárníků na pražských náměstích), až po zřícení tuzemské ekonomiky a pokles zaměstnanosti kvůli hromadným ztrátám zaměstnání z důvodu obtížnějších přeshraničních přesunů, miliardové výdaje na ostrahu hranic, ztráta výnosů z turismu…,“ vyjmenovává Vyoral často zaznívající obavy a varování.

Co když jsou ovšem alarmistické předpovědi příliš mírné? „A nejsou ty scénáře až přespříliš optimistické, soudruzi? Já myslím, že případným rozpadem schengenského prostoru prakticky začne další doba ledová, případně se bude jednat o zásah srovnatelný se srážkou Země s meteoritem obdobné velikosti. Pakliže bychom onen nepředstavitelný zásah vůbec přežili, vrátili bychom se do bezútěšné doby, jíž jsme bloumali a v níž jsme paběrkovali jako ve snách před vstupem do onoho všeobjímajícího, báječného a nezpochybnitelného projektu novodobých soudruhů,“ dělá si Vyoral legraci z horlivých zastánců všeho eurounijního.

Podle Vyorala bychom se rozpadem schengenského prostoru mohli vrátit rovnou do středověku, možná i do pravěku. Bude hrozit nedostatek všeho, včetně elektřiny a teplé vody. Ulice podle Vyorala v noci ovládnou chlípní násilní populisté a xenofobové a vůbec, dojde k hladomoru a celkové apokalypse.

