To by ta vláda dlouho nevydržela... Hamáček k děsivému dotazu. Babiš utřel Demoblok

Vláda dnes jednala o dalších možných opatřeních proti šíření koronaviru. Ošetřovné po dobu mimořádného opatření budou moci čerpat OSVČ s dětmi do 13 let. Rozhodla také o tom, že pohyb pendlerů přes hranice bude od soboty kontrolován razítky, a změnila dobu pro nákupy seniorů na čas od 07:00 do 09:00.

V samém úvodu premiér Babiš poděkoval českým občanům, že v drtivé většině respektují vyhlášená bezpečnostní opatření a nepropadají skepsi. „Je úžasné, jak jsou lidé solidární. Musím říct, že jsem na vás občany velice hrdý,“ uvedl předseda vlády na brífinku po jednání vlády s tím, že se ukazuje, že se náš národ v těžkých chvílích umí semknout a situace se uklidňuje.

V tuto chvíli jsou na cestě miliony respirátorů a roušek. „Na cestě máme několik letadel a jsme jednou z mála zemí, které se to povedlo,“ zdůraznil premiér tím, že distribuci materiálů budou mít na starosti Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo vnitra.

Premiér upřesnil, že Ministerstvo zdravotnictví bude zdravotnický materiál dodávat páteřním nemocnicím, záchranným službám a krajským hygienickým stanicím. Ministerstvo vnitra státním i nestátním subjektům zejména prostřednictvím krajských samospráv. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) má operativně realizovat distribuci ochranných prostředků občanům přes Českou poštu, samosprávy či jiným způsobem.

Hamáček doplnil, že kraje mají nastavené distribuční systémy. „Budeme rozvážet prostředky z centrálního skladu v Pardubicích prostřednictvím hasičského záchranného sboru a dalších složek Ministerstva vnitra na kraje a kraje budou vědět, kam s tím dál,“ upřesnil. Materiál bude distribuován do krajských nemocnic, ústavů sociální péče či domovů důchodců. Hamáček však počítá se zásobením i dalších profesí, jako jsou řidiči MHD, prodavači v obchodech.

Ministr dopravy a průmyslu Karel Havlíček (za ANO) oznámil, že začal vyjednávat s většinou českých textilních výrobců. Během pár dní bude na webu úřadu seznam osmi textilních společností, kde bude možné okamžitě nakoupit látky, případně rovnou roušky.

Vláda přijala nové opatření, kdy od 21. března od půlnoci nebude do zahraničí vpuštěn nikdo, kdo kromě potřebného potvrzení nebude mít knížku přeshraničního pracovníka, kam policie vždy razítkem vyznačí datum výstupu a návratu z práce domu.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) sdělil, že nové opatření je přijato v důsledku toho, že hranice stále překračují lidi, kteří nepatří mezi pendlery, jež jezdí za prací do zahraničí. „Lidé si vymýšlejí, že jsou pendleři, nebo potvrzení zfalšují. Přes hranice jezdí více lidí, než by mělo,“ uvedl.

Dále vláda rozhodla o náhradách za karanténu. „Zaměstnanci firem dostanou 100 procent mzdy a my firmám uhradíme 80 procent,“ oznámil Babiš. „Budeme přispívat firmám na mzdy, aby nemusely propouštět zaměstnance,“ dodala ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) s tím, že jde o ochranu ekonomiky a zaměstnanosti.

„Bude to v případě karantény, ke dnešnímu dni evidujeme 24 tisíc karantén. Druhá část programu Antivirus se týká všech firem, které jsou dotčeny rozhodnutím vlády a musely ukončit svoji činnost kvůli ochraně veřejného zdraví. Zde mají tyto firmy povinnost kvůli překážce na straně zaměstnavatele vyplácet 100 procent mzdy. A stát jim refunduje 80 procent této částky,“ dovysvětlila Maláčová. Tyto programy se podle ní dotknou zhruba 100 tisíc lidí a stát to bude 1,1 miliardy.

Rovněž kabinet rozhodl o tom, že stát doplatí ošetřovné za celou dobu uzavření škol rodičům dětí do 13 let, kteří zůstali doma, pokračovala ministryně Maláčová. Doposud bylo jen pro rodiče do 10 let. Tento návrh nového zákona dostane na stůl Poslanecká sněmovna, jednat by o něm měla v úterý.

Vláda změnila po jednom dni rozhodnutí týkající se času, kdy by lidé nad 65 let měli chodit nakupovat. Ve středu přitom rozhodla, že si mají senioři nakupovat od 10 do 12 hodin, od pátku to bude však nově od 7 do 9 hodin. Mladší věkové skupiny do obchodů s potravinami, léky a drogistickými potřebami v tento čas nesmějí.

Od půlnoci platí v Česku zákaz vycházení bez zakrytí nosu a úst. Lidí nakažených novým typem koronaviru v Česku je ke čtvrtečnímu podvečeru bylo 694, testováno bylo přes 9 400 lidí.

Píšu Plagovi, snad vám odpoví

Jeden pozoruhodný novinářský dotaz směřoval k zákazu pití alkoholu, zejména ve městech, kde je větší koncentrace nyní nepracujících dělnických profesí, třeba v Mladé Boleslavi. Po chvilce rozpačitého usmívání odpověděl ministr vnitra Jan Hamáček: „Já si nemyslím, že je teď ještě čas na takto drakonické zákazy, nemůžeme těm lidem tu karanténu zase úplně zošklivit.“ Ohrožené obce by podle něj měly postupovat cestou vyhlášek. „Obávám se, že kdybychom lidem zakázali pít, tak by ta vláda dlouho nevydržela,“ usmál se pod rouškou Hamáček.

Při dotazech se virtuálně zúčastnil tiskové konference i ministr školství Robert Plaga. Novináře z iDNES.cz totiž zajímalo, co mají dělat maturanti, kteří nevědí, na čem jsou, a zda o jejich maturitách budou vůbec otevřeny školy. „Píšu Plagovi, snad vám odpoví,“ reagoval premiér Babiš při vyťukávání do telefonu.

Další dotaz, od Radka Bartoníčka z Aktuálně.cz, směřoval na to, jak vláda spolupracuje s opozicí. Má prý informace, že opozice přichází s návrhy, ale vláda je neposlouchá. Premiér Babiš v odpovědi prozradil, že si píše s Ivanem Bartošem, ale jinak je postojem opozice zklamán. Nedávno spolu jednali a pak z televize slyšel, že zástupci opozice měli pocit, že na ně dostatečně nereaguje.

Stejný dotaz mířil i na Jana Hamáčka, který se opřel o pultík a spustil: „Z mého pohledu je těch opozic několik. SPD mi nadává, ostatní se snaží pomáhat.“

Nakonec ještě přišel dotaz, zda by komunální politici nemohli vědět, že v jejich obci je nakažený, aby tomu mohli přizpůsobit život obce. To rázně odmítl Jan Hamáček. Pokud by začala padat jména nakažených, vedlo by to k sousedskému peklu v jejich obcích. Hamáček doporučil všem, ať si zavolají hejtmanovi z ČSSD Martinu Netolickému, který u jednoho z nakažených prozradil jenom obec, ani ne jméno, a stejně to v té obci vyvolalo dramatické konflikty, kdo je ten nakažený.

