To by v ČT koukali! Veřejnoprávní televize v Polsku? Raději snad nečíst

Polská veřejnoprávní televizní TVP podle Brolíka neodráží zcela přesně, jak probíhá kampaň. Celou hlavní čtvrteční zpravodajskou relaci věnovala kritice programu Trzaskowského. „TVP je sice veřejnoprávní televize, není to ale jako v Česku, není tak nezávislá na státu. Od začátku vlády Práva a spravedlnosti funguje čistě jako vládní propaganda, která jde už za hranice jisté karikatury,“ říká Brolík. Anketa Chcete, abychom přijali azylanty z Hongkongu? Ano 10% Ne 90% hlasovalo: 7028 lidí

„Cílem TVP je snažit se zlikvidovat oponenty vlády a hlásit, co vláda dělá dobře, obsluhuje tvrdé jádro, to je to, co ona dělá,“ shrnuje Brolík.

Trzaskowski si stěžuje na vysílání TVP, za vlnu nenávisti viní ale také prezidenta Dudu, podle Brolíka zcela právem: „To, jak vypadá TVP, to je čistě odpovědnost Práva a spravedlnosti, kterého je Duda členem. TVP obsluhuje 15 až 25 procent obyvatel Polska, což je to tvrdé jádro voličů strany Práva a spravedlnost. Jsou to lidé, kteří nemají rádi homosexuály,“ dodává Brolík.

Tyto volby polskou společnost silně zaktivizovaly, rozhodně se ale nedá říct, že by to té doby polská společnost spala: „Ona je v podstatě aktivní jako teď posledních šest let. Je mnohem živější než česká,“ podotýká redaktor.

V prvním kole voleb byla vyšší volební účast než v prezidentské volbě v roce 2015. Proč jsou podle Brolíka tyto volby tak důležité? „Nejsou sice parlamentní, ale hodně v nich jde o to, jak bude moci vláda po zbytek svého mandátu vládnout. Reálným vládcem země je šéf polské vládní strany Právo a spravedlnost Jaroslaw Kaczyński, ten už před sebou nemá moc politického času a chce Polsko změnit k obrazu svému. Pokud by vyhrál opoziční kandidát, tak má smůlu,“ přibližuje Brolík.

„Trzaskowski říká, že kdyby vyhrál, tak nepodepíše vše, a to vše jsou například reformy soudů, které strana Právo a spravedlnost provádí už asi pět let. V praxi jde o podřízení soudní moci politikům,“ pokračuje Brolík. Zmiňuje, že lidem hodně vadí i to, že média vlastní zahraniční vydavatelé, a ne polské firmy; takový zákon však přes Kaczyńského neprojde.

Šance Dudy a Trzaskowského jsou velmi vyrovnané. Tématem voleb je ochrana rodiny a LGTB komunita – reálně ale, podle Brolíka, Poláky zajímá něco jiného. „Je to hloupé, protože téma LGBT v Polsku nikoho nezajímá, kromě malé části lidí. Pro Poláky jsou důležitějšá jiné věci – třeba jak vypadá školství nebo zdravotnictví a jak bude vypadat ekonomika na podzim,“ dodává redaktor respektu Tomáš Brolík.

