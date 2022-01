To bych si ráda přečetla. Hamplová a tajné smlouvy o vakcínách. 1 000 000 000 Kč měsíčně

reklama

„To, že se toho chytila média, mne nepřekvapuje, ty titulky jsou patřičně ‚čtivé', překvapuje mne mediální aktivita syna. Po úmrtí maminky je to poněkud zvláštní reakce," komentuje Jana Zwyrtek Hamplová příběh Hany Horké, folkové zpěvačky skupiny Asonance. Zemřela s covidem, odmítala se očkovat a těšila se na prodělání nemoci. Syn se ostře vymezil proti všem, které považuje za zdroj odporu vůči očkování.

Hamplová jako člověk, který se tématem zabývá od počátku, má jen několik poznámek. „Smrt každého je velmi smutná, ať je to z jakéhokoli důvodu – rakoviny, infarktu, HIV, nelze démonizovat jednu diagnózu, máme tu více nebezpečné nemoci … Tedy ty poznámky: covid dostávají běžně i očkovaní, tedy fakt, že paní Horká onemocněla, nemá s očkováním co dělat,“ říká a podotýká: „Neměla ani těžký průběh, protože, jak jsem četla, chystala se na procházku, a zemřela náhle během deseti minut. Pokud jsou zveřejněné informace správné, zemřela na embolii.“

K smutnému případu ještě doplňuje: „Nevím, jak byla včas vyšetřena, jak byla včas léčena, zda dostala včas správné léky, protože tento jev bývá častý a lze mu předejít např. heparinem, znám to, měla jsem muže těžkého kardiaka a toto byla jedna z věcí, kterou mu tzv. hlídali. Má se to hlídat i při covidu. Paní Horká tedy neonemocněla proto, že není očkovaná, ale hlavně proto, že se nakazit chtěla, aby nebyla občankou druhé kategorie. I k tomu diskriminace zdravých lidí vede. I kdyby očkovaná byla, onemocnět mohla a na embolii zemřít úplně stejně. Správná otázka zní, zda a jak se léčila, protože nemoc u ní měla, jak jsem četla, běžný průběh. Léčba se tu však od počátku zanedbává a tvrdí se, že vše vyřeší očkování. Což je lež.“

Testování dvakrát týdně. Nesmyslné

Hamplová se vyjádřila i k novým opatřením tohoto týdne. Všichni zaměstnanci včetně živnostníků a jednatelů firem se musejí od pondělí dvakrát týdně testovat antigenními samotestovacími sadami na covid-19. Platí to i pro očkované a lidi po prodělání nemoci.

„Zcela nesmyslné. Nařízení se nebude hromadně dodržovat. Víte, zákony se většinově respektují tehdy, mají-li logiku, pokud se zákonem nařizují nesmysly, lidé je nepřijmou a ignorují. V této fázi se už nacházíme,“ varuje Hamplová.

Pracovníka, který se odmítne testovat, musí zaměstnavatel nahlásit příslušné hygienické stanici. Zaměstnanec navíc bude muset nosit po celou pracovní dobu respirátor, od ostatních dodržovat odstup 1,5 metru a stravovat se na odděleném místě. Zaznívají varování, že pokud se zaměstnanci spoléhali na rady v internetových diskusích, nakonec přišli o práci. Firmám hrozí pokuty.

I tento postup považuje zkušená advokátka za nesmyslný. „Až tragikomický, prokazující, že nikdo neví, jak to ve skutečných provozech chodí, a to nemluvím o malých firmách,“ říká. „To, že se přikazuje zaměstnavatelům udávat své zaměstnance a protiústavně je segregovat jako ‚prašivé‘ v jídelnách, o směšných odstupech 1,5 metru nemluvě, to už snad ani nelze komentovat,“ dodává.

Domnívá se, že někdo má zájem vzbudit zdání, že se proti viru něco dělá, i kdyby to bylo absurdní. „Nebo chce najít odbyt pro testy, těžko říct. Měli bychom se už dávno soustředit na včasnou a efektivní léčbu nemocných a ostatní nechat žít, protože toto už život přestává být. Slyšíte to všude,“ komentuje.

Hamplová se dívá do historie a srovnává. „V této souvislosti bych také připomenula studii, která prokazuje, že dlouhodobé nošení roušek škodí zdraví. A tady to lidem přikazujeme jako trest za neposlušnost. Už dlouho říkám, že svět se zbláznil. Ale není to v historii poprvé. Proto je potřeba proti tomu něco dělat, ať máme alespoň v České republice příjemné místo k životu, které nám okolí bude závidět," analyzuje. To chce ovšem zapojit všechny mozky a zdravý rozum. „Ráda bych viděla Českou republiku jako ostrov zdravého rozumu a svobody v rozbouřeném moři pokusů o novodobou totalitu," dodává.

„Stát se nechová jako dobrý hospodář už dlouho.“

Testy z velké části hradí stát. Jenže chová se s péčí řádného hospodáře? „Stát se nechová jako dobrý hospodář už dlouho. Nejenže vyhazuje peníze za miliony testů, které víme, k čemu byly a jsou, ale posílá skoro miliardu měsíčně (!!!) na vakcíny, které nebrání ani nemoci, nebrání ani šíření nemoci, a věřme, že snad někomu opravdu pomáhají, ale ani to se dnes neví jistě,“ připomíná advokátka s tím, že kdybychom dali ty miliardy přímo do českého zdravotnictví, máme dostatek lůžek, vybavení, léků i personálu. „My ty peníze ale raději posíláme zahraničním výrobcům vakcín, abychom kupovali zboží popsané kvality, za které navíc náš stát převzal absolutní odpovědnost. O milionech testů a nevyužité polní nemocnici nemluvě,“ počítá. Bohatnou firmy, bohatnou jiné státy, kde tyto firmy odvádějí daně, a naše země zoufale chudne.

„Doufám, že za to jednou někoho postaví před soud, jako před ně staví starosty za položky milionkrát menší. Víte, tady všichni spoléhají na to, že jde o ‚politické rozhodnutí‘, za které se netrestá. V tuto chvíli to dávno není pravda,“ popisuje advokátka. Mýlit se o smysluplnosti testů a účinnosti vakcín se totiž podle ní mohli politikové na počátku, dnes už v žádném případě. „To, že nic z toho nefunguje, prokazují čísla a postupně přicházející zjištění, co vakcíny umějí, nebo spíše neumějí. To, že tyto ‚nepřečtené‘ vakcíny, testované až na lidech, se nařídily pro některé profese jako povinné, je v těchto souvislostech jako ukázka ze špatného filmu. A že za tyto vakcíny platíme miliardu měsíčně, je neuvěřitelné. Opravdu bych ráda četla ty prozatím tajné smlouvy,“ říká.

Hamplová: Právní stát se stává utopií

K porušování lidských práv dochází podle jejího názoru v neuvěřitelném rozsahu. „Před dvěma roky bychom nevěřili, že je to možné. Porušuje se ústava, Listina základních práv a svobod i řada zákonů. Právní stát se stává utopií, i když politikové hlásají opak. Říkalo se, že jsme chytrý národ, dokažme to,“ vyzvala. Vláda by podle Hamplové měla okamžitě přestat kopírovat to, co se děje kolem, a naopak chránit nás, občany Čech, Moravy a Slezska, před tím šílenstvím, které se děje ve světě. „A pokud to neudělá, musíme si o to umět důrazně říct. Nechci, abychom byli na příkaz shora národem udavačů a aby podmínkou rovnosti občanů zaručené ústavou bylo očkování vakcínou, která se testuje až na lidech a která zatím nedokázala nic, jen rozdělit národy zcela bezdůvodně, tedy jen politickým rozhodnutím, na občany první a druhé kategorie. Vakcína je proto pro mne jen nástrojem nedůvodné diskriminace lidí. V roce 2022 je to až neuvěřitelné konstatování,“ uzavírá advokátka.



