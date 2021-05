To dělat nebude! Zeman: Stará zášť ožívá. Hned po rádiu

Večer otce a syna Kroupových, dalo by se říci: Prezident Miloš Zeman prvního z nich označil za neúspěšného a zapšklého a druhého za podvodníka. Někdejší předseda ODA a signatář Charty 77 Daniel Kroupa svého syna, novináře Janka Kroupu, brání: „Do mých dětí kopat nebude,“ vzkázal Zemanovi, se kterým se zná ještě z dob Občanského fóra a porevolučního Federálního shromáždění. Mezi oběma veterány české politiky to v posledních letech ostatně jiskří pravidelně.

Investigativního novináře Janka Kroupu dnes hlava státu označila za podvodníka, jeho otce Daniela za „neúspěšného politika“. Slova prezident Miloš Zeman pronesl v pořadu Pressklub na Frekvenci 1. A hned se mu dostalo důrazné reakce od jednoho ze jmenovaných.

„Prezident Zeman mě dnes zařadil na seznam nepřátelských osob. Vždycky je špatné být nepřítelem, z jeho strany je to ale hloupost. Dělat si nepřítele z bývalých přátel je chyba. Do mě může, ale do mých dětí kopat nebude!“ napsal na svůj twitter chartista a otec novináře Janka Kroupy Daniel Kroupa.

Prezident Zeman mě dnes zařadil na seznam nepřátelských osob. Vždycky je špatné být nepřítelem, z jeho strany je to ale hloupost. Dělat si nepřítele z bývalých přátel je chyba. Do mě může, ale do mých dětí kopat nebude!

— Daniel Kroupa (@kroupa89) May 16, 2021

Reagoval tak na slova prezidenta Miloše Zemana pronesená v Pressklubu na Frekvenci 1. Janka Kroupu zde hlava státu označila za podvodníka, samotného Daniela za „neúspěšného politika“.

Zeman: Jen hlupák věří obskurnímu novináři

Prezident se totiž pro Frekvenci 1 vyjádřil mimo jiné i k aktuální kauze kolem vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) a informacím Seznam Zpráv, že měl odletět do Ruska uskutečnit výměnný obchod Sputnik V za informace o Vrběticích.

„Teď mě nechte aspoň tři minuty mluvit. Myslím si, že tyhle věci je potřeba sledovat s chladnou hlavou a především se zabývat kritikou pramenů. Ten informační pramen se tedy jmenuje Seznam.cz. Podle mého názoru Seznam.cz je takový odpadkový koš české žurnalistiky, protože v něm pracují neúspěšní novináři, kteří byli uvolnění ze svých předchozích mediálních pozic. Koneckonců, jak mi říkal generální ředitel Českého rozhlasu, i Janek Kroupa byl odejit z Českého rozhlasu kvůli své nedůvěryhodnosti. Když už o Kroupovi mluvíme, no tak tento člověk má z ostudy kabát, pokud si vzpomenete například na kauzu Budišov. Kromě toho v jednom televizním rozhovoru řekl, že druhý den předloží korunního svědka, a nepředložil nic. Z tohoto důvodu ho pokládám za podvodníka. Nu a protože v české mentalitě je věřit podvodníkům, bohužel, tak celá řada novinářů i politiků spustila aféru o údajné velezradě Jana Hamáčka. Moje odpověď je velice stručná. Jenom naprostý hlupák věří obskurnímu novináři,“ řekl Zeman.

„Špatná detektivka je ten obchod s potlačením informací o Vrběticích. Sputnik chce koupit Rakousko, Německo i další země. Na tom není nic špatného. Bylo by krásné, kdyby se u nás uskutečnil summit Biden – Putin, ale samozřejmě že po odhalení Vrbětic k tomu nedojde. Takže Jan Hamáček naprosto rozumně původně plánoval svoji cestu do Ruska s těmito dvěma tématy, nikoliv nějakým kšeftem a zcela rozumně tuto cestu odvolal, když se začalo mluvit o Vrběticích. Jenom blázen by do Ruska v takovém případě jel. Ten folklór ohledně zastíracího manévru si upřímně řečeno mohl odpustit,“ dodal.

Nechyběla pak ani Zemanova slova o pietě na Pražském hradě, jež byla často kritizována kvůli nevhodné formě svíček v plastových kelímcích. A právě v té souvislosti padlo jméno Daniela Kroupy. „Jsem přijal na Pražském hradě dva mladé lidi z tiskového oddělení hradní kanceláře, chlapce a dívku, kteří toto vše zorganizovali. Poděkoval jsem jim, a protože vypadali, že se možná budou brát, tak jsem jim řekl, že jim možná přijdu na svatbu. Zažil jsem několik ubožáků, kteří to kritizovali, třeba kvůli kelímkům. Vzpomínám si třeba na Daniela Kroupu, což je podle mého názoru zapšklý, neúspěšný politik. Lidi, kteří kritizují pietní akt, považuji za ubožáky,“ dodal. Pietní akt byl podle něj krásný, on sám zůstal do konce.

Kroupa: Zeman pod vlivem alkoholu ztratil charakter

Dnes to ale není poprvé, co se Daniel Kroupa do Zemana obul. „Miloš Zeman, toho času prezident, oznámil, že se oslav 30. výročí sametové revoluce nezúčastní. Co by tam také dělal? Vždyť v průběhu uplynulých třiceti let přeběhl k těm, proti nimž jsme tu revoluci dělali,“ poznamenal například Kroupa před dvěma lety.

Miloš Zeman, toho času prezident, oznámil, že se oslav 30. výročí Sametové revoluce nezúčastní. Co by tam také dělal? Vždyť v průběhu uplynulých třiceti let přeběhl k těm, proti nimž jsme tu revoluci dělali.

— Daniel Kroupa (@kroupa89) September 22, 2019

V roce 2018 se pak Kroupa obul do Zemana i v rozhovoru pro Forum24.cz. Tehdy měl odpovědět na otázku, do jaké míry je Zeman součástí hybridní války. Podle Kroupy je jedním z jejich zbrojnošů. „Domnívám se, že Miloš Zeman pod vlivem alkoholu ztratil charakter, protože do politiky vstupoval jako jasně prozápadní a prodemokratický politik. Nyní se spojuje s východním nepřítelem naší země, a ještě ho agresivními kroky hájí. Z tohoto hlediska je naše republika v opravdovém nebezpečí, protože naší tradiční vlastností je úcta k prezidentské funkci, protože se nejedná jen o osobu, ale o symbol jednoty našeho národa. Lidé proto mají dost velký sklon prezidenta brát vážně, někdy mnohem vážněji, než by měli,“ uvedl.

Kritická slova na adresu Zemana však z úst Kroupy zazněla i v roce 2015, kdy Kroupa promluvil po 17. listopadu, kdy Zeman tehdy vystoupil na jednom pódiu s protiislámským politickým aktivistou Martinem Konvičkou. „Pan prezident se zařadil mezi lidi, které považuje za své. Nejvíc mě na tom mrzí, že se zcela zpronevěřil politickým ideálům, se kterými jsme spolu do politiky v Občanském fóru vstupovali,“ řekl tehdy pro Neovlivní.cz Kroupa.

Daniel Kroupa je filozof, signatář Charty 77 a také někdejší předseda ODS. Po sametové revoluci byl československým poslancem Sněmovny lidu Federálního shromáždění za Občanské fórum, v 90. letech pak byl poslancem Poslanecké sněmovny za ODS. O pár let později se stal i senátorem.

