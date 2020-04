To dusno by se dalo krájet. Klíčová pražská nemocnice hovoří o bankrotu. V pozadí přitom probíhá nákup IT systémů za stovky milionů. A to je teprve začátek

reklama

„Zastíněno mediální smrští způsobenou koronavirovou pandemií probíhá další výběrové řízení, které lze považovat za neobvyklé, až nechutné. Jde o soutěž o NIS (užívaná zkratka pro Nemocniční informační systém), za který je Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN) ochotná utratit podle mých informací až 250 milionů korun. Možná to bude víc, protože ta cena není stanovena jako maximální," uvedl náš dobře informovaný zdroj, lékař. „Další částky VFN již utratila za licence od firmy Microsoft, ty šly také do vysokých desítek milionů, je to neuvěřitelné, co se u nás děje," sdělil redakci.

Anketa Měla by vláda v létě otevřít hranice alespoň do některých zemí, pokud to půjde? Ano 17% Ne 83% hlasovalo: 29784 lidí

Jelikož jde o závažné informace, vydali jsme se pátrat po spletitých a provázaných vztazích, které nás dovedli až do Portugalska. K tomu se teprve dostaneme.

Nejprve bude dobré zmínit, že NIS je procesně orientovaný informační systém, v němž jsou aplikovány zkušenosti s provozem a vývojem. NIS kompletně pokrývá všechny provozní a procesní potřeby zdravotnické části kterékoli nemocnice. Můžeme tak hovořit o technologickém srdci nemocnic, bez kterého lze jen těžko fungovat. V tuto chvíli jsme ovšem narazili na první rozpor. Obrazně řečeno nám ho přihrál sám ředitel VFN.

Fotogalerie: - Připravenost k převzetí seniorů

Ten před několika dny, bylo to na konci března, sdělil skrze média, že „pokud by velké nemocnice v koronavirové krizi postupovaly podle modelu financování například z loňského roku, vedlo by to k jejich bankrotům." Ředitel David Feltl zcela jistě hovořil také o jím zastoupené VFN. Na základě prosté dedukce je nutné se ptát, proč se hovoří o bankrotu ve chvíli, kdy nemocnice hodlá utratit čtvrt miliardy za systém, který ji nechybí. VFN totiž nemocniční informační systém má a používá. Nikdy jej mediálně dokonce ani nekritizovala.

Jelikož se stále bavíme v teoretické rovině a suma, kterou nadnesl náš zdroj, oněch zmíněných 250 milionů korun na čtyři roky, nemusí být přesná, oslovili jsme zástupce VFN.

Anketa Podporujete návrh SPD, abyste mohli v referendu hlasovat o vystoupení z EU? Ano 97% Ne 3% hlasovalo: 10279 lidí

„Provedená předběžná tržní konzultace potvrdila, že předpokládaná hodnota NIS odpovídá finančnímu rámci obdobných dodávek na trhu," sdělil PL náměstek pro informatiku a digitální transformaci VFN Vlastimil Černý. Astronomickou částku tím prakticky potvrdil. Konkrétní příklady ovšem neuvedl. Naše redakce se proto obrátila na několik velkých nemocničních zařízení po celé republice. Z odpovědí lze vyčíst jediné. Takto vysokou sumu si není schopná dovolit žádná.

Fakultní nemocnice Hradec Králové získá nejpozději do dvou let nový nemocniční informační systém za přibližně 70 milionů korun, uvedli pro naši redakci její zástupci. „Jsme ve fázi, kdy nový informační systém implementujeme a neznáme finální částku. V rámci schváleného rozpočtu investujeme šest milionů bez DPH každý rok," vysvětlila vedoucí Oddělení komunikace Fakultní nemocnice Ostrava Petra Petlachová. Tiskový mluvčí Thomayerovy nemocnice v Praze přiblížil, že „v současné době používáme stále starý NIS, který byl vysoutěžen před dvaceti lety. Z tohoto důvodu je nyní pracné dávat dohromady celkové náklady spojené s tímto systémem, který používáme tak dlouhou dobu. Nyní však pracujeme na tom, abychom získali prostředky na zcela nový nemocniční informační systém. Zatím je však vše ve fázi vyjednávání." Krajská zdravotní a.s., která má pod sebou nemocnice Děčín, Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, Nemocnici Teplice, Nemocnici Most a Nemocnici Chomutov, používá NIS za zhruba 70 milionů korun.

Jak je vidět, částka kolem 250 milionů korun je na českém trhu nevídaná.

Anketa Chcete, aby byl Andrej Babiš předsedou vlády i po volbách v roce 2021? Ano 84% Ne 16% hlasovalo: 30182 lidí

Náš lékařský zdroj, který byl s postupem VFN přímo konfrontován, se však děsí i další věci. „NIS prý nemusí být lokalizován pro české prostředí až do okamžiku jeho předání do provozu, navíc se nikde nehovořilo o jeho předvedení na místě," sdělil. To znamená, že nemocnice myslí na zahraniční řešení? „Mně to přijde celé připravené pro nějakou zahraniční firmu, takže pokud by to bylo v japonštině, budeme se asi učit japonsky, pokud v ruštině, pak rusky," láteřil náš zdroj.

Jeho slova ovšem VFN popírá. „Zadání veřejné zakázky je velmi komplexní a systém musí být lokalizován pro české prostředí, jak vyplývá z příslušné smlouvy, která má být s dodavatelem uzavřena. Nový NIS musí s uživateli komunikovat v češtině a musí odpovídat legislativním požadavkům ČR," vysvětlil za VFN náměstek pro IT Vlastimil Černý. Ještě o něm bude řeč.

Při pátrání po tom, kam nemocniční zařízení v Praze hodlá vyslat čtvrt miliardu korun, rozloženou do čtyř let, jsme oslovili také soudního znalce z oboru IT a kybernetické bezpečnosti, který sleduje vypsané zakázky ve zdravotnictví. A jeho rozčarování bylo patrné. „Zadavatel požaduje zcela nepřiměřené reference vzhledem k rozsahu dodávky. Reference však nehodnotí kvalitu, ale velikost, cenu a provoz systému v cloudu od firmy Microsoft. Důvod pro tato kritéria není ničím podložen, ale eliminuje většinu společností, jaké znám," uvedl. „Mimo jiné musí dodavatel mít v posledních třech letech dodávku NIS takových parametrů, jakou v ČR za léta své praxe nepamatuji a jsem si jistý, že je jen málo firem celosvětově, které by mohly taková kritéria splnit. Jedná se například o dva tisíce uživatelů, tisícovku lůžek zdravotnického zařízení a celkový objem zakázek přibližně 75 milionů korun. Takovéto reference zatím nepožadovala žádná nemocnice v České republice, a to včetně fakultních. Stejně neobvyklý je požadavek na konkrétní cloudovou infrastrukturu. Omezit počet dodavatelů kombinací neodůvodněných referenčních požadavků je zásadní chybou při vypsání výběrového řízení. Domnívám se, že to zvedne mezi českými dodavateli NIS vlnu velké kritiky a zakázka se jistě dostane k ÚOHS." Nejen podle jeho slov je zakázka připravená pro zahraničního klienta. Anketa Souhlasíte se zvýšením koncesionářského poplatku pro ČT? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 18478 lidí „Importovaný systém se bude alespoň do určité míry muset přizpůsobit českému prostředí, ale jeho dodavatel nebude vyvíjet moduly speciálně pro ČR, což znamená, že pokud to takto mají vymyšlené, budou další peníze nutně investovat do modulů, které budou stát nové prostředky nad rámec vysoutěžené zakázky," sdělil.

Nemocnice v tom zřejmě problém nevidí. Datum zveřejnění zadávacích podmínek ve Věstníku veřejných zakázek proběhlo 12. února letošního roku, přičemž před několika dny Vlastimil Černý přiblížil, že „v současné době probíhá posouzení obdržených nabídek a zatím není zřejmé, kolik z nich splnilo stanovené zadávací podmínky."

Celý kolosální nákup má ještě jeden aspekt. ParlamentníListy.cz během pátrání pravidelně narážely právě na jméno Vlastimila Černého, člena managementu VFN a náměstka ředitele pro gesci informatiky a digitální transformace. Jelikož se o něm v negativních souvislostech zmínilo hned několik námi oslovených zástupců nemocnic, ale i IT společností, bude se mu redakce věnovat v dalším materiálu. Samozřejmě s ohledem na zdůrazněnou problematiku chystaného nákupu NIS za čtvrt miliardy v době, kdy se řada nemocnic potýká s výraznými finančními problémy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.