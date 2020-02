To je prostá konspirace! Soros útočil na Trumpa a amerikanista se neudržel. Je to v novinách

reklama

Soros v deníku New York Times napsal, že mezi Zuckerbergem a Trumpem údajně existuje neformální dohoda, že Zuckerberg pomůže prezidentovi ke znovuzvolení, a že na oplátku ho Trump ochrání před případnými regulačními zásahy. Zuckerberg sám v uniklém záznamu jedné z interních schůzek managementu loni v říjnu řekl, že případné vítězství jedné z demokratických kandidátek Elizabeth Warrenové by pro jeho firmu příznivé nebylo.

I když je miliardář Soros oblíbeným cílem konspiračních teorií, sám se podle amerikanisty jedné dopouští. Poukazuje na to, že Trumpův digitální guru Brad Parscale skutečně řekl, že „Facebook prezidentovi pomohl“ ve volbách roku 2016, ale z kontextu je jasné, že to myslel tak, že mu umožnil zasáhnout voliče, které by jinak neoslovil. „Realita je tak prostá konspirace,“ dodává Malý.

Facebook v poslední době schytává obvinění z politické zaujatosti ze všech stran. Firma si za to může podle jeho názoru z velké části sama. „Pravici štve, že Facebook se snaží o moderaci obsahu a občas některého příliš ostrého komentátora zablokuje, což je podle nich cenzura. To samozřejmě není – Facebook je soukromá firma a může to fakticky dělat, má svá pravidla pro uživatele, jak se chovat, kde zakazuje různé rasistické a násilné projevy či útoky a podobně,“ podotýká Malý.

Problém je, že pravidla vymáhá naprosto nepředvídatelně a v podstatě náhodně, což prý vyvolává dojem, že Facebook je zaujatý proti nějakému politickému směru či názoru. „Přitom jde o prostou neschopnost být konzistentní a předvídavý,“ myslí si Malý.

Důvod k útokům nalézá i levice. „Protože třeba management firmy odpovědný za vztahy s úřady a s vládou jsou všechno bývalí vysoce postavení republikáni,“ připomíná Malý, podle nějž management Facebooku v poslední době vystupuje daleko přátelštěji směrem ke konzervativní části politického spektra.

Závěrem Malý připomněl slova, jež napsal Goethe v Utrpení mladého Werthera: „Nedorozumění a liknavost působí snad víc omylů než lest a zloba.“ Na Facebook to podle něj platí stoprocentně. „Není to žádné temné spiknutí, jenom firma, kterou její neschopný management nedokáže uřídit a nedokáže ani dohlédnout důsledky mnoha svých naprosto sociopatických rozhodnutí,“ shrnul amerikanista Ondřej Malý.

