To je prostě blbost. Hvězdný kuchař Pohlreich se po svém rozpovídal o nesmyslech, jaké provádí stát

Úvodem se Pohlreich vyjádřil k možnému zdražení piva, které však nyní podle pivovarů nehrozí. "Švejk říkal, že vláda, která zdraží pivo, padne. Já nevím, jak by to dopadlo. Samozřejmě záleží na tom, o kolik by to bylo. To se zdražuje v řádech korun. Tak já myslím, že ta pivní náruživost tady je taková, že tady by to bylo jedno," poznamenal Pohlreich.

Následně se rozhovořil o tom, jak vypadalo léto v jeho restauracích ve srovnání s loňskem. "To se nedá vůbec srovnat. To je smutný příběh. Najednou ta hospoda, která byla plná, tak najednou tam nebyl dohromady nikdo. Nebo tam byla třetina lidí. V tuto chvíli proslulá Praha 1 je nejhorší místo na podnikání v gastronomii v celé zemi," zdůraznil Pohlreich a dodal, že mnozí podnikatelé museli své podniky zavřít. "Ještě z toho zdaleka nejsme venku," podotkl.

A jak se podle něj udržet na trhu? Dobré řešení neexistuje, říká Pohlreich. "Chybí objektivně miliardy korun každý měsíc, které sem přivezli cizinci. Česká republika sama o sobě Prahu, jako restaurační, uživit nedokáže. Vím, že lidé v regionech měli nejlepší sezonu za poslední roky, ale specificky vysloveně Praha 1, kde jsou shodou okolností všechny tři naše podniky, tak prostě ty turistické peníze tam nejsou a nevím, kdy budou. Doufám, že budou, ale v tuhletu chvíli je to velice náročné," uvedl.

Pohlreich podle svých slov využil pomoci od státu. "Je to taková náplast, ale rozhodně to není tak, že by ta věc představovala stoprocentní řešení situace. To v žádném případě. My potřebujeme tržby, my žádnou jinou pomoc nepotřebujeme. My prostě potřebujeme, aby sem přijeli lidé, kteří tady utratí peníze. Jinak nám nikdo jiný nepomůže. A nedává vlastně ani smysl držet restaurační místa, když do nich nikdo nechodí. To je prostě blbost," dodal.

