To je sranda: „Klimatický mládežník“ drží hladovku. A tohle mu Češi provedli

Hnutí Extinction Rebellion proslulo mimo jiné svými protesty, kdy se aktivisté lepili k vozovce na Václavském náměstí.

„Mnoho rebelek a rebelů nebude konzumovat žádné jídlo po celý týden, jiní budou držet solidární půsty. Držíme hladovku, abychom upozornili na fakt, že klimatická krize přímo ohrožuje naši potravinovou bezpečnost a nedostatek úrody hrozí i u nás v Česku. Pole se vlivem necitlivého zemědělství a vzrůstajících teplot stávají neúrodnými. V tichosti z nich mizí veškerý život. Minulý rok kvůli intenzivnímu suchu úroda většiny druhů zeleniny a obilovin v Evropě poklesla o 20 %.

Fakta jsou jasná. Většina lidí ovšem netuší, jak narůstající teploty dramaticky ovlivní naše každodenní životy. A vláda mlčí. Hladovkou chceme upozornit na hrozbu, která nad námi visí jako Damoklův meč. A vyzvat vládu a média, aby říkala pravdu o nebezpečí, které nám všem hrozí. Požadujeme, aby Česká republika vyhlásila stav klimatické nouze a začala konečně důsledně řešit klimatickou a ekologickou krizi,“ oznámili hladovkáři.

Extinction Rebellion pak přineslo vyjádření různých účastníků hladovky. Například jistého „Vaška“.

„Jsem Vašek a je lehké se mi smát. Jsem člen klimatického hnutí, živím se rostlinnou stravou, nelítám, volím především liberálnější strany, jsem bisexuál a jsem přesvědčený, že existují víc než dvě pohlaví. A tak dále. Jsem mnoho z těch věcí, které často především starší generace na moderní společnosti nechápou, a tedy kritizují. Takže ano, toto je pozvánka, ať všichni, kdo tohle budou číst, cítí volnost se mi z plna hrdla smát.

Myslím to ale vážně. A pochopení, i pokus o ně je v tomhle světě čím dál důležitější. I v rámci XR jsou jistě lidé, kteří se všemi mými názory nesouhlasí. Jsme v tom ale za společnou věc a přijímáme každého takového, jaký je. Právě kvůli tomuto pochopení. Druhou pozvánkou pro všechny je tedy to, ať ke mně přistoupíte, když budete procházet kolem a na hladovce mě uvidíte, a ať si se mnou popovídáte o klimatické otázce. O tom, proč tam jsem.

To, co Extinction Rebellion požaduje, je totiž stručné a srozumitelné. Je to nejjednodušší možná osnova na to, aby se věci mohly dostatečně rychle změnit a my odvrátili hrozící klimatickou katastrofu. Situace je vážná a XR umožňuje bez toho, abychom se dohadovali o detailech, sjednotit a zmobilizovat populaci, aby konečně začala přijímat zásadní opatření.

Jsem v duchu se všemi, kdo na hladovku jdou se mnou, nebo kdo už v jiných částech světa hladoví celé týdny. Obdivuji vaši odvahu. Vaši oběť za to, abychom lidi, kteří by jinak lhostejně prošli kolem, alespoň na chvíli vytrhli z jejich zažitého běhu a přiměli je se zamyslet. Věřím, že se nám společně podaří velká věc. Musí, protože alternativa je děsivá.

Love and courage to all of you,

Vašek“

Nebo Maxe Ščura: „Jmenuji se Max Ščur, pocházím z Běloruska, v Čechách žiji už 20 let, jsem překladatel. Zhruba před třemi lety, po narození dcerky, jsem začal praktikovat buddhismus. V XR nejsem moc dlouho, zhruba od srpna – zapojil jsem se až po meditačním ústraní s tibetským učitelem, díky němuž jsem se konečně vážně zamyslel nad klimatickou krizí. Ne že bych o ní dřív nepřemýšlel, ale nedokázal jsem to jaksi propojit s osobní zodpovědností každého z nás. Chci se pokusit o hladovku, protože nechci stát stranou v době, která je určující pro další vývoj této planety. Vím, že něco takového považuje atomizovaná a individualistická většinová společnost za pošetilost. Jak řekl Buddha: žijeme v hořícím domě a tváříme se, že je všechno v pořádku. A to je podle mě ta pravá sebevražedná pošetilost, o které psal už Erasmus a na kterou bych rád upozornil, obzvlášť v předvánoční době.

Vyzýváme vládu České republiky – INFORMUJTE PRAVDIVĚ OBČANY, VYHLASTE STAV KLIMATICKÉ NOUZE. Cíl uhlíkové neutrality 2050 je nejzazší termín pro celý svět, tedy bohaté země jako ČR by měly dosáhnout uhlíkové neutrality okolo roku 2040.

První krok ke skutečně efektivním krokům je informování občanů. VYHLÁŠENÍ STAVU KLIMATICKÉ NOUZE je zcela zásadní krok, který nelze přeskočit.“

Hladovku aktivisté drží v Praze na Andělu a v Brně. V Brně se dle fotografie rozhodl aktivisty „mučit“ entomolog a antiislámský aktivista Martin Konvička. S chlebíčkem a otázkou, proč jsou aktivisté zabalení do deky.

Podrobně pak výpovědi členů Extinction Rebellion řešil právník Tomáš Tyl. „Hladomor je hrozná věc. Hlavně v Brně. Teď proti němu děti stávkují. Třeba Vašek. Ten v úterý úplně skoro umřel. A dneska sedí před hospodou a hladoví. No, hele, tam kdysi hrozně smrdívaly bramboráky, nevím, co je tam dnes, ale je to mučednictví, ať se nad nimi vaří cokoliv. To chápu...

Já se Vaškovi moc omlouvám, ale vydělal jsem si na plnou lednici. Za chvíli půjdu cuketu a mrkev nastrouhat do salátu a sním to. Protože cuketu i mrkev i vše ostatní vyprodukovala tato země, já jsem za to zaplatil těm, kdo na tom pracovali, a zákon zachování hmoty a energie praví, že ‚co sníš, to....‘ – no, zkrátka se to zas vrátí, že?! Takže: Vašku, protože víš, že tvá existence je špatně, prosím, vymři. Doporučuji nedýchat, na to je nejlepší igelitový sáček, ale... – jo vlastně zatracená uhlíková stopa igelitu, že?!“

Tyl se pustil i do Maxe Ščura a jeho interpretace úsloví o hořícím domě: „Max by měl zajít za svým tibetským učitelem, aby si ujasnili, kde se v interpretaci podobenství o hořícím domě řečeném Buddhou stala chyba...“

„Tři nižší jány jsou tři druhy hodnotných a přitažlivých hraček, které otec rodiny přinesl pro své děti z daleké cesty. Při návratu shledá, že jeho velký palác je zachvácen požárem, že však jeho nic netušící děti jsou zabrány do svých dětských her a ani nepozorují vzrůstající žár. Moudrý otec rodiny ví, že kdyby vyjevil plnou pravdu náhlým poplachem, děti by to zmátlo a v nastalém chaosu by nedokázal všechny rychle vyvést do bezpečí. Proto rozestaví hračky – různé vozíky, tažené volky, kůzlaty a gazelami – po dvoře, aby je děti mohly vidět okny, a zavolá na ně, aby rychle vyšly z domu a aby si každé z nich vybralo vozík se svým oblíbeným spřežením. Tím je snadno vyláká ven a zachrání, a navíc jim dá tyto hračky, které jim budou užitečné během jejich dospívání. A až dospějí, odkáže jim před svou smrtí celé své nezměrné bohatství. Lze tohoto muže obvinit z podvodu?“ cituje Tyl z knihy K. Wernera o buddhismu.

„Mno – první vysvětlení: Hořící dům symbolizuje křehkou lidskou schránku, příbytek duše. Otec je ve skutečnosti Buddha a děti jsou tím, co je z domu pod vidinou něčeho atraktivního vylákáno ven, ven mimo chatrné tělo, které musí beztak zahynout – duše opouští tělo.

Druhá interpretace: otec je obraz milostivého Buddhy. Děti ovšem představují všechny buddhistické věřící, kterým milující otec nabízí svou náruč. Otevírá ji ve chvíli, kdy kolem nich hoří dům, kdy pomíjí svět. Hořící dům v tomto vysvětlení symbolizuje pomíjivý svět, království, kde lidé stárnou, trpí nemocemi a nakonec umírají. Děti musí jednoho dne odejít z tohoto světa, ale neodchází s prázdnou, neboť Buddha jim předestírá poklad ukrytý v hračkách od otce, potěšení větší, než jakého mohou kdy dosáhnout na tomto světě, satori, osvícení, nirvánu,“ dodává právník.

„Dovoluji si tedy sdělit, že Buddhovo podobenství o hořícím domě nemá s tím, co tvrdí Extinction Rebellion a potažmo ‚běloruský buddhista v Čechách‘, pan Max Ščur, nic společného. Naopak Buddha tvrdí, že když začneme panikařit, umřeme a ani Otec nás nedokáže zachránit. Buddhovo učení o hořícím domě je tak v přímém rozporu s tím, co tvrdí klimaalarmisté aneb: ‚Teď je ten nejvyšší čas panikařit‘,“ pravil na závěr.

Hnutí Extinction Rebellion zveřejnilo také video ze třetího dne hladovky. „Máme tu další, v pořadí třetí den hladovky. Naši členové tady zase statečně sedí od rána, jako každý den. Zeptáme se jich, jak se mají a jestli pro nás mají nějaké sdělení,“ informovala žena za kamerou.

„Třetí den hladovky, jsem unavená a mám hlad, jinak je to dobrý. A budu se asi přesouvat do Liberce, tam si asi taky půjdu sednout na nějaký veřejný místo na nějaký čas, aby vláda vyhlásila stav klimatické nouze, protože to je to, o co nám jde, kvůli tomu tady společně hladovíme, není to úplně jednoduché, tak snad to někoho chytne za srdce,“ svěřila se aktivistka.

Kameramanka se pak zaměřila na „Gábi“, která na tom podle své výpovědi je dobře. „Teď tady byla holka z Dánska, která říkala, že Dánsko má uhlíkovou neutralitu za cíl v roce 2025, tak já bych chtěla říct, že to jsou země, kam se máme dívat, to jsou vzory, a ne Čína. V noci jsem skoro nespala, protože jsem vypila asi moc zeleného čaje, takže trošku únava, ale jinak dobrý.“

„Budeme tady až do pátku, kolemjdoucí se zajímají, není jich tu dneska zas tak moc, protože je neděle, uvidíme, jak to bude vypadat zítra, a zase natočíme nějaké video,“ dodala ještě kameramanka.

