To je sranda. Poté, co Donald Trump řekl větu, zavládlo zděšení a šok. Zajímat to bude Srby

Hrůza a zděšení zavládly v Černé Hoře. Jedna z nejmenších evropských republik se dostala do pozornosti světových médií po vyjádřeních amerického prezidenta Donalda Trumpa. O šoku Černohorců, kteří v minulé dekádě opustili společný stát se Srbskem a nedávno vstoupili do NATO, informuje server BBC.

Donald Trump v rozhovoru pro americkou televizní stanici FOX News moderátorovi Tuckeru Carlsonovi mimo jiné řekl, že nechápe, proč by Spojené státy měly platit za obranu Evropy takové peníze. Požadoval, aby se Evropa na financování podílela větší měrou. Oba muži se pak během rozhovoru, natočeného v ponděli ve finských Helsinkách, věnovali otázce toho, proč by měli američtí vojáci bojovat v Evropě.

„Proč by měl můj syn jet bojovat například do Černé Hory?“ ptal se Carlson Trumpa. Ten s moderátorem souhlasil a doprovodil to poznámkou, že v Černé Hoře žijí „silní a agresivní“ lidé. „Jsou to silní a velmi agresivní lidé. Mohou se stát agresivními a gratuluji, jste ve třetí světové válce,“ řekl Trump během rozhovoru.

Tato slova Černohorce naprosto vykolejila. „Je to nejdivnější prezident v historii Spojených států,“ řekl Ranko Krivokapić, který mezi lety 2006 a 2016 zastával funkci šéfa černohorského parlamentu. „S prezidentem, který prokazuje takovou znalost zahraniční politiky, nemůžete vědět, co máte čekat. Zahraniční politika není jeho silnou stránkou,“ dodal Krivokapić.

Černá Hora je stát s 630 tisíci obyvateli, který získal nezávislost na Srbsku v roce 2006 na základě referenda. Představa, že by tato země vyvolala globální konflikt, je tedy poměrně nová a neotřelá. Boris Raonić, programový ředitel Občanské aliance, byl z Trumpových slov velmi udiven. „Jsme zvyklí na americké prezidenty, kteří spojují a propagují západní hodnoty. Nyní máme namísto lídra showmana,“ řekl Raonić.

„Zcela evidentně nečte, co mu připraví ministerstvo zahraničí, proto jsme svědky těchto stupidních prohlášení, která zřetelně ukazují nedostatek znalostí a také respektu pro roli, kterou Spojené státy doposud zastávaly,“ dodal Raonić. „Mír v Černé Hoře není nijak ohrožen. Vše je pod kontrolou, síly NATO nejsou v Černé Hoře zapotřebí,“ dodává Ranko Krivokapić.

Nejde o první případ, kdy se Černá Hora dočkala od Trumpa nešetrného zacházení. Na loňském summitu NATO došlo k události, která poté v podobě videa kolovala světovým internetem. Donald Trump je na videu zachycen, jak se během příprav na focení lídrů členských zemí NATO dere do popředí davu, přitom však vrazí do černohorského premiéra Duška Markoviće. Ten, zdá se, celou věc vzal s humorem.

