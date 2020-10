To je středověk! Ovčáčka chtějí strašlivě mučit. Začal to hrabě Czernin. Ale sám dopadl moc zle

Při internetové přestřelce, která začala kvůli kanálu Dunaj-Odra-Labe, začali účastníci vytahovat středověk. Jiří Ovčáček za odpor proti kanálu odsoudil Markétu Adamovou Pekarovou, že jde proti přáním Karla IV. Ale přihlásil se vzdálený příbuzný otce vlasti, hrabě Czernin. Ovčáčka by za drzost prý hnali bičem. Ale to některým bylo málo a ozvaly se i návrhy na lámání v kole nebo vyříznutí jazyka. Nicméně, ani Czernin nebyl ušetřen a zaznělo spojení „kolaborantská šlechta“.

Kanál Dunaj-Odra-Labe je myšlenka, kterou prezident Miloš Zeman prosazuje již dlouho. Nyní se zdá, že úvahy o realizaci dostoupily do fáze, kdy jim vláda dala zelenou, jak informoval ministr dopravy Havlíček.

Významný krok v dopravním, ekonomickém, energetickém, vodohospodářském a rekreačním posílení Moravskoslezského kraje. Mezinárodní projekt přípravy splavnění Odry v úseku Koźle–Ostrava dostal před chvílí na vládě zelenou. — Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) October 5, 2020

Proti kanálu se zvedla vlna odporu z řad opozice. „Stavba kanálu Dunaj–Odra–Labe má stejný ekonomický smysl jako kolonizace Marsu Českem. O ekologii nemluvě. Prostě se jedná o všimné prezidentovi,“ pravila kupříkladu Markéta Adamová, předsedkyně TOP 09. Dodala: „Navíc jde o plivnutí do obličeje těm občanům, kteří teď mnohdy počítají každou korunu. Hanba by měla fackovat ty, co to podporují.“

Stavba kanálu Dunaj–Odra–Labe má stejný ekonomický smysl jako kolonizace Marsu Českem. O ekologii nemluvě. Prostě se jedná o „všimné“ prezidentovi.



Navíc jde o plivnutí do obličeje těm občanům, kteří teď mnohdy počítají každou korunu. Hanba by měla fackovat ty, co to podporují. — Markéta Adamová (@market_a) October 5, 2020

Ovšem na obranu předsedkyně přispěchal senátor Tomáš Czernin. „Mluvčí Ovčáčku! Nerad ruším od buranského mistrování zvolené poslankyně nikým nevoleným úředníčkem, ale jako příbuzný Karla IV. Vás upozorňuji, že za toto chování byste ve 14. století šel minimálně na pranýř, případně by Vás z Hradu hnali bičem až k Vltavě,“ káral Ovčáčka a vzkazoval mu, aby se choval slušně.

Mluvčí Ovčáčku! Nerad ruším od buranského mistrování zvolené poslankyně nikým nevoleným úředníčkem, ale jako příbuzný Karla IV. Vás upozorňuji, že za toto chování byste ve 14. století šel minimálně na pranýř, případně by Vás z Hradu hnali bičem až k Vltavě. Chovejte se slušně! — Tomáš Czernin (@TomasCzernin) October 5, 2020

„Být něčí příbuzný není zásluha. Být šlechticem není zásluha. Být šlechticem ducha je dar. Vaše vskutku nízké a zároveň povýšenecké urážky jsou svědkem, že onen dar postrádáte. A v tom Vám nepomůže ani deset tisíc titulů,“ vzkázal šlechtici Ovčáček.

Být něčí příbuzný není zásluha. Být šlechticem není zásluha. Být šlechticem ducha je dar. Vaše vskutku nízké a zároveň povýšenecké urážky jsou svědkem, že onen dar postrádáte. A v tom Vám nepomůže ani deset tisíc titulů. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) October 5, 2020

Nicméně, za Czernina se postavila armáda podporovatelů, kteří taktéž začali připomínat středověk. „Já se domnívám, že ve 14. století by Ovčáček nosil čepici s rolničkami,“ tvrdil proevropský aktivista Peszyński.

Já se domnívám, že ve 14. století by Ovčáček nosil čepici s rolničkami.. — Tomasz Peszyński (@PeszynskiTomasz) October 5, 2020

Ke středověku se začali hlásit i další. „Úplně vidím, jak nevolník Jirka zvaný Ovce vleče ku Praze zahnojenou kárku, na které se válí jeho pán, vlastník zemanské usedlosti se dvěma kravami, šilhavou děvečkou a zlým kozlem, předvolaný k soudu, protože rozkopal břeh potoka, připravil sousedy o vodu a ještě měl drzou hubu,“ popisoval další komentující svůj vysněný scénář.

Úplně vidím, jak nevolník Jirka zvaný Ovce vleče ku Praze zahnojenou kárku, na které se válí jeho pán, vlastník zemanské usedlosti se dvěma kravami, šilhavou děvečkou a zlým kozlem, předvolaný k soudu, protože rozkopal břeh potoka, připravil sousedy o vodu a ještě měl drzou hubu. — Máta Peprná (@PeprnaMata) October 5, 2020

„Jako potomek mistra ostrého meče Jana Mydláře se hlásím do služby,“ oznamoval Tomáš Fábera.

Jako potomek mistra ostrého meče Jana Mydláře se hlásím do služby. pic.twitter.com/rAKY5fYQSc — Tomáš Fábera (@TomFabera) October 5, 2020

Viktor Šrámek nesouhlasil, že by Ovčáček byl bičován. „Lámání v kole. Lití horkého olova do krku nebo pití vody, dokud by mu nepraskla dutina břišní nebo střívka by si v té době zasloužil. Nebo že by železná panna?“ Michal Vilím pro změnu navrhoval máčení v koši ve Vltavě. „Já měl za to, že se lidem jeho ražení vyřezával jazyk,“ odtušil Bronislav Šimoník.

Bičem neeeeee. Lámání v kole. Lití horkého olova do krku nebo pití vody, dokud by mu nepraskla dutina břišní nebo střívka by si v té době zasloužil. Nebo že by železná panna?? co myslíte?? — Viktor Šrámek (@ViktorSramek) October 5, 2020

Máčet v koši ve Vltavě! — Michal Vilím (@michal_mort) October 5, 2020

Já měl za to, že se lidem jeho ražení vyřezával jazyk — Bronislav Šimoník (@bsimonik) October 5, 2020

Někteří idolizaci středověku brali vážně. „Jsem pro návrat k feudálním tradicím. Klidně půjdu pro tu srandu i na robotu. Ostatně desátky by se celkem hodily, místo dnešních daní,“ prohlásil Michal Stoklasa.

Jsem pro návrat k feudálním tradicím. (klidně půjdu pro tu srandu i na robotu) Ostatně desátky by se celkem hodily, místo dnešních daní. — Michal Stoklasa (@Stoklasa19) October 5, 2020

Ovšem ani Czernin nebyl ušetřen kritice. „Kdyby Karel IV. věděl, co vyroste z jeho potomků, tak by je raději stříknul slepicím do žrádla. To, že jste potomek kohokoliv, z něj nedělá nic výjimečného. Hlavně nejste natolik výjimečný, abyste mohl moralizovat, nebo kohokoliv umravňovat,“ mínil Roman Fojtík a David Maňák dodával: „Pane Czernine, to proklamované příbuzenství s Karlem – to je kvalifikace nebo diagnóza?“

Kdyby Karel IV. věděl, co vyroste z jeho potomků, tak by je raději stříknul slepicím do žrádla. To, že jste potomek kohokoliv, z něj nedělá nic výjimečného. Hlavně nejste natolik výjimečný, abyste mohl moralizovat, nebo kohokoliv umravňovat. — roman.fojtik@post.cz (@FojtikRoman) October 5, 2020

Pane Czernine, to proklamované příbuzenství s Karlem – to je kvalifikace nebo diagnóza? — David Maňák #CZEXIT ???? (@David_Manak) October 6, 2020

Ozval se i sociolog Petr Hampl: „Jakožto příslušník masarykovského národa upozorňuju, že jsme věděli, jak se vyrovnat s kolaborantskou šlechtou. A ví Bůh, že lidé vašeho ražení nebudou tuhle zemi ničit a rozkrádat věčně.“

Jakožto příslušník masarykovského národa upozorňuju, že jsme věděli, jak se vyrovnat s kolaborantskou šlechtou. A ví Bůh, že lidé vašeho ražení nebudou tuhle zemi ničit a rozkrádat věčně. — Petr Hampl (@SociologPetrHam) October 5, 2020

